«Проблемы с зажиганием»: Как завести любимую ласточку, если искра давно пропала

Если автомобиль не заводится, начинать поиск причины стоит с аккумулятора и работы стартера, посоветовал автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, разряженная батарея может не позволять стартеру прокручивать двигатель либо делать это достаточно быстро для запуска.

Для первичной проверки специалист предложил нажать на клаксон. Если вместе со стартером не работает и звуковой сигнал, это может указывать на сильный разряд аккумулятора. Если же стартер крутит и топливо в баке есть, нужно проверить систему зажигания. Дело не обязательно в свечах: неисправность может затрагивать датчики и другие элементы.

«Если уж совсем не заводится, то это проблемы с искрой, с зажиганием, только какие — надо выяснять в современном автомобиле», — отметил собеседник RT.

Считать коды ошибок можно с помощью Bluetooth-адаптера, подключённого к диагностическому разъёму, и приложения на смартфоне. Однако полноценную проверку в сервисе такой способ не заменяет. При запахе топлива, дыме или посторонних звуках попытки запуска следует прекратить и обратиться к специалистам, заключил специалист.

Ранее автомобилистам напомнили о подготовке машины к первым холодам. Эксперт посоветовал заранее залить незамерзающую жидкость, осмотреть уплотнители и подкрасить сколы на кузове.