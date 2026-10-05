Юрист раскрыл, кто из россиян освобождён от транспортного налога

Ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей могут воспользоваться федеральной льготой по транспортному налогу, напомнил автомобильный юрист Лев Воропаев. По его словам, освобождение распространяется на одно транспортное средство.

При этом есть исключения: например, льгота не действует для легковых машин, облагаемых налогом с повышающим коэффициентом. С налогового периода 2026 года освобождение предусмотрено также для Героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы.

Налогом также не облагаются специально оборудованные автомобили для людей с инвалидностью и машины мощностью до 100 лошадиных сил, полученные через органы соцзащиты. Не нужно платить и за угнанный автомобиль, находящийся в розыске.

Дополнительные послабления устанавливают регионы. На них могут рассчитывать пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и владельцы электромобилей. Если положенную льготу не учли в уведомлении, подать заявление можно через личный кабинет на сайте ФНС, налоговую инспекцию или уполномоченный МФЦ, заключил собеседник RG.ru.

Напомним, налоги за 2025 год необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Этот срок касается в том числе транспортного, земельного и имущественного налогов. Для отдельных территорий РФ предусмотрена отсрочка.