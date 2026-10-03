Не забудьте до 1 декабря: Россиянам напомнили об уплате налогов за 2025 год

Россиянам необходимо до 1 декабря 2026 года уплатить налоги, начисленные по итогам 2025 года. Речь идёт о земельном и транспортном налогах, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ, который не был удержан налоговыми агентами.

В уведомлении Федеральной налоговой службы говорится, что оплатить начисления нужно включительно до 1 декабря. После этой даты при наличии неоплаченной суммы может возникнуть задолженность.

Для налогоплательщиков отдельных территорий Курской области сроки уплаты продлены отдельными постановлениями правительства России. Для остальных граждан действует установленный ФНС срок.

После внесения платежа налоговой службе требуется до 10 рабочих дней на его обработку. По истечении этого времени соответствующее начисление должно исчезнуть из списка задолженностей.

Основным способом получения налоговых уведомлений остаётся электронная рассылка через личный кабинет налогоплательщика. Также документ можно получить через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.

Тем, у кого нет доступа к электронным сервисам, уведомление направляют по почте заказным письмом. Если после 10 октября документ не пришёл, ФНС рекомендует обратиться в налоговую инспекцию через личный кабинет или сервис «Обратиться в ФНС России».

Ранее Life.ru подробно разбирал предстоящий срок уплаты налогов для пенсионеров. До 1 декабря 2026 года им необходимо рассчитаться по налогу на имущество и НДФЛ с процентов по банковским вкладам, если доход превысил установленный необлагаемый порог.