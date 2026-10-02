До 1 декабря пенсионеры должны заплатить налоги. Сколько они составят и от каких выплат освободят Оглавление Какие налоги пенсионеры платят до 1 декабря 2026 года Какие ставки применяются к доходам по вкладам По каким вкладам налог платить не нужно Как узнать, сколько нужно заплатить На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря Пенсионерам важно не пропустить срок уплаты налогов — 1 декабря 2026 года. Как проверить, что и сколько начислено, как не заработать пени и какие льготы можно оформить? Пенсионерам нужно заплатить налоги до 1 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Какие налоги пенсионеры платят до 1 декабря 2026 года

К 1 декабря 2026 года пенсионерам нужно рассчитаться по двум налогам за 2025 год: налогу на имущество и налогу с процентов по банковским вкладам. Самостоятельно ничего считать не требуется — суммы определяет налоговая служба. Например, доход по вкладам ФНС видит из данных, которые ей направляют банки.

Ключевой момент: налог берётся не со всех процентов, а только с той суммы, которая превысила установленный порог. На 2025 год этот порог — 210 тыс. рублей.

Какие ставки применяются к доходам по вкладам

По процентам от вкладов с 2025 года действует не общая пятиуровневая шкала, а своя, более простая — всего две ставки. 13% взимается с облагаемой суммы, пока она не превысила 2,4 млн рублей, а 15% — с той части, что оказалась выше этого уровня.

Например, если за год по вкладам набежало 300 тыс. рублей процентов, то из них 210 тыс. налогом не облагаются. Остаётся 90 тыс. рублей — именно с них и берётся налог. По ставке 13% он составит 11 700 рублей.

По каким вкладам налог платить не нужно

Под налогообложение попадают далеко не все вклады. Не облагаются налогом доходы по счетам эскроу, а также по вкладам со ставкой не выше 1% годовых.

- Если же ставка выше 1%, то сумма налога зависит от величины дохода — и здесь как раз работают две ставки: 13% с суммы до 2,4 млн рублей и 15% с превышения, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Как узнать, сколько нужно заплатить

Уведомление от налоговой можно получить несколькими способами: в «Личном кабинете налогоплательщика», в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или на портале «Госуслуги».

Тем, у кого нет доступа ни к личному кабинету ФНС, ни к «Госуслугам», уведомление направят заказным письмом по почте.

И ещё один нюанс: если уведомление почему-то не пришло, это не значит, что налог можно не платить. Обязанность остаётся.

На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры

По налогу на имущество пенсионерам положена льгота: можно не платить за один объект недвижимости каждого вида. Но есть два условия — кадастровая стоимость объекта не должна быть выше 300 млн рублей, и недвижимость не должна использоваться в предпринимательских целях.

Под льготу попадают квартира или доля в ней, комната, жилой дом или его часть, гараж, машиноместо, а также хозяйственные постройки площадью до 50 м². К примеру, если у пенсионера две квартиры — за одну платить не нужно. Если же в собственности квартира и загородный дом — освобождение действует на оба объекта.

Но есть важное ограничение: эта льгота касается только налога на имущество. На налог с процентов по вкладам она не распространяется — здесь пенсионеры платят на тех же условиях, что и все остальные, если доход превысил необлагаемый порог.

Елена Кузнецова отметила, что для оформления льготы нужно обратиться в ФНС с заявлением. Это можно сделать через сайт ведомства, в личном кабинете, прийти лично в отделение налоговой или в МФЦ. С собой нужно взять паспорт и пенсионное удостоверение.

Что будет, если не заплатить налог до 1 декабря

Если до 1 декабря 2026 года включительно налоги не поступили, то начиная со 2 декабря начнут капать пени. Для физлиц в 2026 году их считают как 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки — с момента появления долга и до его полного погашения.

Если задолженность так и не будет закрыта, налоговая выставит требование об уплате и вправе взыскать деньги принудительно, в том числе списав их со счетов. А если дело дойдёт до суда, к сумме долга добавятся штраф — 20% от задолженности — и судебные издержки.

Авторы Нина Важдаева