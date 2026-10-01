В погоне за процентом. Когда выгоднее открыть вклад, а когда больший доход принесёт накопительный счёт Оглавление Что происходит со ставками по вкладам к началу октября Как меняются проценты по накопительным счетам Что выбрать: вклад или накопительный счёт Экономисты рассказали, что изменилось на рынке банковских услуг к 1 октября, как меняются ставки по вкладам и накопительным счетам и куда лучше вложить деньги. Экономисты рассказали что выбрать: вклад или накопительный счёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Yalanskyi

Что происходит со ставками по вкладам к началу октября

В сегменте розничных депозитов сейчас ведётся активная борьба за вкладчиков. Несмотря на общий тренд к снижению ключевой ставки, банки стремятся предлагать привлекательные условия, и это говорит о здоровой конкуренции на рынке. Наиболее доходными для сбережений по-прежнему остаются кратко- и среднесрочные вклады на срок от трёх до шести месяцев.

— По ним всё ещё можно рассчитывать на процентные ставки 13–14% годовых — и даже без промо-опций для новых клиентов. Более длинные продукты сроком от одного года дают возможность зафиксировать доходность на более продолжительный период, но ставки по ним заметно ниже, что также обусловлено общим курсом на смягчение денежно-кредитных условий, — рассказала директор Департамента развития розничного бизнеса Свой Банка Ирина Димитрова.

Как меняются проценты по накопительным счетам

Ещё один вариант — накопительные счета. Иногда условия по ним не хуже, а то и лучше, чем по длинным вкладам сроком от одного года. Особенно если процентные ставки зависят от дополнительных требований, например наличия подписки или трат по карте.

— Но они сильно проигрывают ставкам по краткосрочным депозитам (которые, повторюсь, в диапазоне 13–14%). Впрочем, в поисках удобства люди активно размещают средства и в такие накопительные продукты, ведь они позволяют и получить доход, и снять деньги в любой момент, — пояснила Ирина Димитрова.

Что выбрать: вклад или накопительный счёт

Главное преимущество вклада — ставка фиксируется на согласованный срок. Если ставки по депозитам на рынке будут снижаться, доход по уже открытому вкладу не изменится до окончания договора. Но у этого инструмента есть ограничение: при досрочном закрытии обычного срочного вклада банк, как правило, пересчитывает проценты по ставке до востребования, поэтому большая часть накопленного дохода может быть потеряна. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Накопительный счёт, напротив, даёт больше свободы: деньги можно пополнять и снимать по мере необходимости. Однако ставка по нему не закреплена на весь срок — банк может изменить её и по уже открытому счёту. Кроме того, важно заранее проверить условия начисления процентов. Если они рассчитываются на минимальный остаток за месяц, даже одно снятие денег может заметно сократить итоговый доход. Более гибкий вариант — счёт с начислением процентов на ежедневный остаток.

— Если деньги точно не понадобятся в ближайшие несколько месяцев, я бы выбирал вклад с фиксированной ставкой. Если речь идёт о финансовой подушке или средствах на текущие расходы, предпочтительнее накопительный счёт. Здесь важно смотреть не только на доходность, но и на возможность быстро забрать деньги без существенной потери дохода, — добавил Денис Астафьев.

При этом он отметил, что самый высокий процент в рекламе не всегда означает, что предложение будет самым выгодным. Повышенная ставка по накопительному счёту может действовать только первые месяцы, только на новые деньги, в пределах определённой суммы или при выполнении условий по банковской карте. Поэтому сравнивать стоит не максимальную ставку, а итоговый доход за тот срок и на ту сумму, на которые вы действительно готовы разместить деньги.

На практике разумно разделить накопления: резерв на непредвиденные расходы держать на накопительном счёте с начислением на ежедневный остаток, а деньги, которые точно не потребуются до определённой даты, разместить на вкладе. Такой подход позволяет сохранить доступ к части средств и одновременно зафиксировать доходность по остальным сбережениям.

Выбор между вкладом и накопительным счётом в текущих экономических реалиях зависит от финансовой цели и горизонта планирования, однако с точки зрения максимальной и гарантированной доходности лидерство сохраняется за классическими банковскими вкладами. Финансовые организации закладывают в процентные ставки по депозитам текущую конъюнктуру рынка и ожидания по денежно-кредитной политике, предлагая клиентам зафиксировать высокий доход на определённый срок. На этот момент обратила внимание советник Председателя Совета директоров АО «Национальный Банк Сбережений» Оксана Скареднова.

— Вклад — оптимальный инструмент для сохранения и приумножения сформированного капитала, который гарантированно не потребуется в повседневном обороте в ближайшие месяцы или годы. Дополнительную привлекательность накопительным счетам придают маркетинговые акции банков, которые предлагают новым клиентам повышенные приветственные ставки на первые два-три месяца, часто сопоставимые или даже превышающие доходность по вкладам, — добавила Оксана Скареднова.

Авторы Нина Важдаева