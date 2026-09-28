Прогноз курса рубля с 1 октября. Что беспокоит экономистов и какой отметки достигнет доллар Оглавление Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля с 1 октября Прогноз курса рубля с 1 октября В октябре 2026 года ожидается сразу несколько значимых событий, которые повлияют на курс валют. Какие факторы начнут влиять на рубль и какими будут курсы доллара, евро и юаня? Экономисты дали прогноз курса рубля с 1 октября. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля с 1 октября

Главным финансовым событием месяца для валютного рынка станет опорное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Оно запланировано на 23 октября. Экономистов беспокоит вопрос дальнейшего движения ставки. Однозначного понимания дальнейшего курса ЦБ у аналитиков пока нет. При этом после сохранения ставки на уровне 14% годовых на сентябрьском заседании и ужесточения риторики регулятора большинство экономистов всё-таки ждут продолжительный период высоких рублёвых ставок.

— Двузначные доходности по депозитам и накопительным счетам сдерживают переток капитала в иностранные активы и стимулируют бизнес и население хранить деньги в национальной валюте. Кроме того, по итогам октябрьского заседания ЦБ представит обновлённый среднесрочный макроэкономический прогноз. Он задаст ориентиры по траектории стоимости заёмных средств на конец года и весь 2027 год, — рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

Существенное влияние на динамику курса во второй половине октября окажет фактор государственного бюджета и налогового календаря. Пик выплат крупных сумм по НДПИ и корпоративным налогам припадает на 28 октября, что традиционно побуждает экспортёров активизировать продажи валютной выручки для расчётов с бюджетом в третьей декаде месяца.

— К концу октября продажи валюты экспортёрами для уплаты налогов способны вновь поддержать российскую валюту — это тот же цикличный механизм, который определяет курс в конце практически каждого месяца, и его стоит учитывать при планировании крупных валютных операций: покупать валюту зачастую выгоднее в период ослабления рубля сразу после налогового периода, а не перед его окончанием, когда экспортёры активно продают выручку, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

На курс рубля будет влиять динамика цен на экспортные товары и торговый баланс, спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса, населения, Банка России, траектория денежно-кредитной политики, геополитическая картина. В октябре рубль продолжит стабилизироваться после сильно волатильного августа, поскольку в страну будут поступать более высокие экспортные доходы, тогда как спрос на валюту будет умеренным вследствие завершения сезона отпусков и умеренного объёма нетто-покупок Банком России. Такое мнение высказала директор аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Дополнительным фоном, по словам Елены Марчук, выступят парламентские слушания по проекту федерального бюджета на ближайшие три года, а также регулярные операции Минфина и регулятора в рамках бюджетного правила, определяющие базовый уровень валютной ликвидности в банковском секторе.

— Со стороны торгового баланса определяющим фактором останется сезонная активизация импорта. Четвёртый квартал традиционно сопровождается увеличением объёма закупок потребительских товаров, оборудования и комплектующих перед предновогодним пиком спроса, что увеличивает потребность рынка в иностранной валюте. Сдерживать это давление будут объёмы экспортных поступлений, напрямую зависящие от динамики мировых цен на энергоресурсы, размера дисконтов на российское сырьё и стабильности функционирования каналов трансграничных платежей, — отметила Елена Марчук.

По словам Дениса Астафьева, в октябре для курса рубля будут важны также сентябрьская статистика инфляции, параметры нового бюджета и объявление объёмов валютных операций Минфина на октябрь. Последний фактор особенно значим, поскольку именно через бюджетное правило регулятор проводит операции на валютном рынке, напрямую влияющие на баланс спроса и предложения.

С 1 октября рубль, скорее всего, войдёт в новый этап постепенного ослабления, хотя резкого обвала национальной валюты пока не ожидается. Основное давление будет связано с восстановлением спроса на импорт, бюджетными расходами и сохраняющимися ограничениями для российского экспорта — на эти факторы указывает и Банк России. Так считает финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Дополнительное значение будет иметь состояние внешней торговли: 15 октября Банк России опубликует новую оценку платёжного баланса, которая позволит понять, насколько устойчивым остаётся приток валютной выручки. Большую роль продолжат играть цены на нефть и геополитика, поскольку любое сокращение экспортной выручки достаточно быстро отражается на предложении валюты внутри страны.

— Внешним событием месяца станет заседание ФРС США 27–28 октября. После сентябрьского повышения ставки до диапазона 3,75–4% дальнейшее ужесточение риторики ФРС может поддерживать доллар на мировом рынке и дополнительно давить на валюты остальных стран, — добавил Андрей Порошин.

Прогноз курса рубля с 1 октября

Вступая в октябрь, российский валютный рынок сохраняет состояние относительного баланса, где сезонный рост спроса на валюту со стороны импортёров компенсируется жёсткими денежно-кредитными условиями и плановыми продажами валютной выручки экспортёрами. В течение предстоящего месяца базовый сценарий предполагает сохранение курса рубля в сформированных торговых диапазонах с умеренной волатильностью в отдельные периоды. Такой прогноз сделала Елена Марчук.

По её словам, котировки китайского юаня, остающегося ключевой расчётной валютой, ожидаются в пределах 11,8–12,5 рубля, тогда как американский доллар при внебиржевых расчётах с высокой вероятностью продолжит торговаться в коридоре 88–93 рублей, а евро — в районе 97–102 рублей при отсутствии резких внешнеторговых шоков.

— С 1 октября рубль, вероятно, продолжит торговаться в достаточно широком диапазоне. В начале месяца поддержку национальной валюте может оказать высокая цена нефти. Дополнительным фактором поддержки остаётся высокая ключевая ставка ЦБ на уровне 14%, которая сохраняет привлекательность рублёвых инструментов. При этом по мере завершения налогового периода поддержка со стороны продаж валютной выручки может ослабнуть. В базовом сценарии к началу следующей недели ожидаем движение доллара в диапазоне 83–88 рублей, евро — 95–100 рублей, юаня — 12,25–12,95 рубля, — отметила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Наталия Пырьева обратила внимание на перспективы роста налогов, которые сейчас активно обсуждаются. Она отметила, что прямой связи между фискальной политикой и курсом рубля нет, но можно предположить, что рост налогов может привести к потребности экспортёров аккумулировать больше рублёвой ликвидности для проведения налоговых платежей. Как следствие, рост объёма продаж валюты может оказать поддержку рублю. Тем не менее изменения в налоговой системе могут вступить в силу только с 1 января 2027 года, поэтому в перспективе октября не окажут влияния на валютный рынок. Она ожидает курсы в диапазонах 83–87 рублей за доллар США, 12,45–13 за юань и 95–99 за евро.

— В октябре я ожидаю колебаний доллара в диапазоне 83–90 рублей, евро — 95–103 рублей, юаня — 12,3–13,4 рубля. Это базовый сценарий при отсутствии новых серьёзных санкционных и геополитических потрясений, — рассказал Денис Астафьев.

Базовый сценарий на октябрь — постепенное движение доллара в район 87–90 рублей, евро — 100–104 рублей, юаня — 12,7–13,1 рубля. В отдельные дни рубль способен укрепляться на фоне налогового периода, роста нефтяных котировок или позитивных геополитических новостей, однако такое движение пока скорее стоит рассматривать как локальное. К концу октября вероятность закрепления доллара ближе к верхней части диапазона будет возрастать, а основной риск для рубля — сочетание роста импорта, снижения экспортной выручки и ожиданий дальнейшего смягчения политики Банка России. Такой прогноз сделал Андрей Порошин.

Авторы Нина Важдаева