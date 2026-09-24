С 1 октября цены на аренду квартир пойдут вниз. Сколько будет стоить съёмное жильё Оглавление Чем необычна ситуация на рынке аренды в сентябре 2026 года Как будет меняться обстановка на рынке аренды в октябре Как будут меняться цены на аренду квартир с 1 октября В этом году осеннее оживление на рынке аренды недвижимости оказалось не таким активным, как раньше. Это сказалось и на динамике цен. В октябре аренда может стать ещё доступнее. За сколько будут сдавать квартиры в следующем месяце? На рынке аренды снизятся цены. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JJ-stockstudio

Чем необычна ситуация на рынке аренды в сентябре 2026 года

Сезонное оживление на московском рынке аренды началось только в последней декаде августа, до этого месяц был спокойным. В результате к сентябрю цены не поднялись, и сейчас ажиотажного спроса нет. Соответственно, заметного подъёма стоимости тоже. Самые ликвидные объекты этой осенью могут быть сданы процентов на 5 дороже, чем летом, но об общем повышении цен речь не идёт. Так охарактеризовала обстановку на рынке аренды заместитель директора Управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

— За август и первую половину сентября количество заявок от арендаторов в Москве увеличилось на 32,2%. Но по сравнению с тем же периодом 2025 года зафиксировано снижение спроса на 10%. Если разделить состав арендаторов, то 65% из них — приезжающие в Москву на работу, 15% — студенты, примерно пятую часть формируют «внутренние мигранты» (это клиенты, которые повторно обращаются за помощью в подборе жилья при изменении финансового положения — на подъёме переезжают в квартиру подороже, а в случае осложнений снова ищут дешёвую жилплощадь), — пояснила Оксана Полякова.

По её наблюдениям, в этом году примерно 20% собственников сталкиваются с такой ситуацией, когда наниматели выезжают из квартиры раньше установленного договором срока, потому что не в состоянии больше платить за жильё. Арендодатели повторно обращаются в компанию за содействием в поиске новых квартирантов. Вообще, на рынке аренды от 15% до 30% договоров найма расторгаются досрочно по тем или иным причинам, доля меняется в зависимости от экономической ситуации.

— В сентябре рынок долгосрочной аренды впервые за несколько лет показал снижение ставок в годовом выражении. По оценкам участников рынка, это связано с тем, что предложение растёт быстрее спроса: на рынок выходит больше квартир, в том числе приобретённых с инвестиционной целью, а арендаторы получили возможность сравнивать варианты и дольше принимать решение. В результате собственникам приходится гибче подходить к цене, условиям договора и состоянию квартир, — отметил заместитель генерального директора компании Унистрой Михаил Калашников.

По данным Яндекс Аренды, по итогам августа 2026 года медианная ставка долгосрочной аренды жилья в России составила 40 тысяч рублей, увеличившись за месяц на 3,8%. Август — первый полный месяц высокого сезона, когда спрос на долгосрочную аренду заметно выше обычного, что значительно оживляет рынок и способствует повышению ставок. В этот период раньше других с рынка вымываются бюджетные лоты — это также влияет на увеличение медианной ставки.

— Однако в этом году её динамика не настолько выраженная, как в прошлые годы, из-за активного накопления предложения в первом полугодии. Если на конец июля 2026 года предложение было на 20% шире, чем год назад, то к концу августа разница достигла 27%. При этом спрос изменился год к году не так значительно. У арендаторов сейчас заметно больший выбор по сравнению с высоким сезоном прошлого года. В условиях высокой конкуренции за жильцов арендодатели придерживаются осторожной ценовой политики, предпочитая сохранять ставки аренды на уровне июня-июля или повышая их незначительно, поэтому и медианный показатель растёт умеренно, — рассказал руководитель сервиса Яндекс Аренда Андрей Зайко.

Как будет меняться обстановка на рынке аренды в октябре

По данным Авито Недвижимости, в августе рынок долгосрочной аренды традиционно вошёл в наиболее активную фазу сезонного спроса. Интерес пользователей вырос на 26% по сравнению с июлем, а в последнюю неделю месяца оказался на 22% выше, чем в первую. Особенно заметно увеличилось число обращений к объявлениям в сегментах студий и однокомнатных квартир — на 39% и 29% за месяц соответственно. При этом предложение в целом по России осталось стабильным, тогда как год к году оно увеличилось на 33%.

Усиление сезонного спроса отразилось и на стоимости аренды: в августе средняя ставка составила 33,4 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 6% к июлю. При этом показатель оставался на 4% ниже, чем в августе 2025 года.

— В сентябре активность традиционно остаётся высокой, однако в октябре, после завершения основного периода переездов, интерес арендаторов может стать более умеренным, — считает руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости Константин Каменев.

Как будут меняться цены на аренду квартир с 1 октября

При сохранении текущих тенденций средние ставки в октябре могут снизиться примерно на 3% относительно сентября. При этом динамика будет зависеть от объёма предложения: если выбор квартир продолжит расширяться, у арендаторов появится больше возможностей подобрать подходящий вариант, а коррекция ставок может быть заметнее. Если предложение останется стабильным, изменение стоимости, вероятно, будет более сдержанным. Такой прогноз сделал Константин Каменев.

Он добавил, что ситуация также будет различаться в зависимости от города, района и формата жилья. В наиболее востребованных локациях и сегментах студий и однокомнатных квартир ставки могут оставаться устойчивыми дольше, тогда как среди менее популярных объектов собственники могут корректировать условия, чтобы быстрее найти арендатора.

Для большинства собственников октябрь станет временем переговоров: скидка при оплате за несколько месяцев, готовность включить машино-место, обновить меблировку или принять арендатора с животным могут стать эффективнее попытки удержать завышенную ставку. Для арендатора ситуация комфортная: выбор широкий, а условия договора сегодня нередко важнее стартовой цены. На эти моменты обратил внимание директор по продажам агентства недвижимости Point Estate Роман Амелин.

— Сентябрь продолжает тренд высокого сезона, мы наблюдаем точечное незначительное увеличение ставок или их стагнацию. В октябре можно ожидать стагнации медианной ставки с небольшими колебаниями или разворота рынка в сторону расширения предложения и постепенного снижения медианной ставки, — считает Андрей Зайко.

В октябре мы, скорее всего, не увидим резкого разворота тренда. Пик сезонного спроса, связанный с началом учебного и делового года, уже в значительной степени реализован в августе–сентябре. Если объём предложения сохранится высоким, ставки могут остаться на текущем уровне или продолжить умеренно корректироваться вниз — прежде всего в локациях с большим числом однотипных объектов и невысокой транспортной доступностью. Такое мнение высказал Михаил Калашников.

— В октябре снижение ставок продолжится. Спрос начнёт угасать после завершения делового и учебного сезона, а предложение, напротив, может прирасти, в том числе за счёт тех, кто не хочет сдавать жильё зимой по низкой цене, но вынужден это делать, чтобы покрывать расходы. Арендодателям придётся конкурировать за оставшихся платёжеспособных жильцов, поэтому скидки и торг станут нормой. Особенно это касается квартир с устаревшим ремонтом и в отдалённых районах. При этом качественные объекты со свежим ремонтом и в локациях с развитой инфраструктурой, хорошей транспортной доступностью смогут удерживать позиции или даже немного увеличиться по цене, — рассказала учредитель и директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко.

Авторы Нина Важдаева