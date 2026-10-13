Каким будет декабрь и вся зима 2027: что подскажет 13 октября, день Григория Соломенного

13 октября в народном календаре отмечают Григория Соломенного. В этот день на Руси меняли старую солому в доме и пристально следили за небом, лесом и птицами: по ним предсказывали, какой выдастся зима и когда ляжет первый снег. Такие наблюдения копили веками, и многие приметы этого дня дожили до наших времён. Life.ru собрал главные из них и сравнил с тем, что говорят о декабре и всей зиме 2026–2027 годов синоптики. Местами народный календарь и метеорологи совпали на удивление точно.

Почему 13 октября называли Соломенным днём

Григорий Соломенный 13 октября: традиции праздника. Фото © Wikipedia

Церковь в этот день чтит память священномученика Григория, просветителя Великой Армении. За веру он много лет провёл в яме-темнице, а потом крестил армянского царя. Народное прозвище у праздника приземлённее: хозяйки сжигали старую солому из постелей, мужчины меняли подстилки в доме. Верили, что вместе с ней уходят болезни и порча. Впрочем, дом берегли не только так: Life.ru рассказывал, какими иконами на Руси защищали дом от огня и недобрых гостей.

Что приметы дня говорят о зиме

Народные приметы на зиму в день Григория Соломенного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photoJS

Главным предсказателем 13 октября считали снег, но не меньше внимания доставалось птицам, зверям и даже луне. Мы собрали приметы, по которым наши предки угадывали характер декабря и всей зимы. Снег на Григория. Зима придёт нескоро и установится поздно.

Зима придёт нескоро и установится поздно. Журавли уже улетели. Холода нагрянут рано и будут суровыми.

Холода нагрянут рано и будут суровыми. Белка успела сменить шубу. Зима выдастся мягкой.

Зима выдастся мягкой. Ёж устроил логово на опушке. К тёплой зиме.

К тёплой зиме. Снегирь пищит под окном. Морозы уже на пороге.

Морозы уже на пороге. Орехов много, а грибов нет. Зима будет снежной и лютой.

Зима будет снежной и лютой. Первый снег сухой. К урожайному лету.

К урожайному лету. Луна мутная и бледная. К ненастью в ближайшие дни.

Что синоптики говорят о декабре

Прогноз синоптиков на декабрь 2026 года. Фото © Life.ru.

В Гидрометцентре считают, что на большей части России холодное полугодие с октября по март пройдёт около нормы или даже теплее неё. Главная интрига сезона в другом: синоптики ждут сильных перепадов температуры почти во всех регионах. Директор ведомства Юрий Симонов ещё в конце лета предупредил, что похолодания будут сменяться затяжными оттепелями. Каждая может растянуться почти на неделю, с мокрым снегом, а местами днём и с дождём.

Для декабря такой сценарий обещает слякоть, гололёд по утрам и лужи вместо сугробов. Особенно коварны вечера, когда дневная лужа к ночи превращается в лёд. Сегодня мороз, завтра капель, послезавтра каток на тротуаре: к такому ритму придётся привыкать всю зиму. Коммунальщикам он тоже не подарок, ведь после каждой оттепели на крышах растут сосульки, а во дворах появляется наледь. Похоже, в прихожей этой зимой придётся держать и валенки, и резиновые сапоги. На всякий случай рядом!

Почему снег может не залежаться

Будет ли снег зимой 2026–2027 в России. Фото © Life.ru.

Климатологи смотрят на зиму ещё смелее и допускают почти бесснежный сезон. По их мнению, в Тихом океане сейчас разыгрывается рекордное явление: оно поднимет температуру всей планеты, а в России потепление окажется особенно заметным. Поэтому снег даже после сильных снегопадов может быстро растаять и не оставить после себя сугробов. Выходит, снег может лечь и порадовать детей, но продержится недолго.

Рекордное явление называется Эль-Ниньо. Так учёные называют потепление воды в экваториальной части Тихого океана. Оно меняет движение воздуха над планетой и путает погоду даже за тысячи километров от тропиков. Сейчас Эль-Ниньо набирает силу, и американские метеорологи не исключают, что этой зимой оно побьёт рекорд начала восьмидесятых. Даже после пика его отголоски в погоде продержатся ещё несколько месяцев. Неплохая амбиция для куска океана!

По словам климатолога, сместился и сам календарь зимы. Раньше снег ложился в ноябре и лежал до весны, теперь его не гарантирует даже декабрь. Устойчивый снежный покров с ноября по март Карнаухов считает сегодня нереальным, а слякоть и дождь в новогоднюю ночь, по его наблюдениям, давно стали самым обычным делом. Причину учёный видит в глобальном потеплении климата. Так что снежный Новый год с картинки из советской открытки в этот раз лучше заранее не загадывать.

Приметы или прогноз: кому верить

Приметы или прогноз: какой будет зима 2026–2027. Фото © Life.ru.

С самым тёплым сценарием согласны не все. Илья Винштейн из проекта «Синоптика» напоминает: модели показывают лишь тенденции, а холодные вторжения из Арктики вполне вероятны. Зато первый снег в Москве, по оценке Михаила Леуса из центра «Фобос», выпадет позже обычного. Наши предки сказали бы то же самое: долгая тёплая осень у них сулила позднюю зиму. Тяжелее всего такие перепады дадутся метеозависимым, и Life.ru разбирался, почему колени начинают ныть на погоду.

Получается, народный календарь и метеорологи этой осенью говорят почти хором: зима 2026–2027 годов вряд ли будет ровной и снежной от первого дня до последнего. Декабрь, скорее всего, начнётся с оттепелей и мокрого снега, а настоящие морозы будут налетать короткими волнами. Так что сегодня самое время проверить зимнюю обувь и взглянуть на белок в ближайшем парке. А завтра, 14 октября, наступает Покров, и Life.ru уже рассказал, можно ли в этот праздник работать, убираться и ходить на кладбище.