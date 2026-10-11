Супер-Эль-Ниньо продолжает разогревать Тихий океан — зимой может пасть рекорд 1983 года

Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана продолжает усиливаться и с высокой вероятностью останется сильным или очень сильным как минимум до начала 2027 года. Об этом говорится в свежем прогнозе Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По данным NOAA на 8 октября, индекс температуры поверхности океана Niño-3.4 достиг +2,1 °C относительно нормы. В более восточных районах аномалии ещё выше: Niño-3 — около +3,0 °C, а Niño-1+2 — +3,9 °C. В отдельных участках восточной экваториальной части Тихого океана температура воды превышает норму более чем на четыре градуса. Если оценка оправдается, течение побьёт рекорд в 2,4 градуса, установленный во время Эль-Ниньо 1982–1983 годов.

Вероятность того, что Эль-Ниньо сохранится в период с октября по декабрь, NOAA сейчас оценивает практически в 100%. Для января–марта 2027 года вероятность сильного или очень сильного события остаётся выше 83%.

Эль-Ниньо представляет собой периодическое потепление поверхностных вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана. Оно влияет на циркуляцию атмосферы и способно менять распределение осадков, температуры и вероятность экстремальных погодных явлений в разных регионах мира.

Учёные отдельно изучают, как нынешний эпизод связан с глобальным изменением климата. Климатолог Кристофер Каллахан отмечает, что однозначно разделить влияние естественного цикла Эль-Ниньо и общего потепления планеты сложно. Исследования всё чаще указывают на возможность усиления подобных явлений по мере нагрева климата.

Экспериментальный прогноз NOAA также показывает, что нынешнее Эль-Ниньо может приближаться к пику. При этом даже после начала ослабления его погодные последствия способны сохраняться ещё несколько месяцев.

Ранее Life.ru рассказывал, что Эль-Ниньо уже набирает силу на фоне рекордного прогрева Мирового океана. Летом 2026 года климатологи фиксировали экстремальную жару, засуху и аномально высокую температуру поверхности моря. Тогда специалисты предупреждали, что влияние нового Эль-Ниньо сильнее проявится к зиме и может дополнительно повысить глобальный температурный фон.