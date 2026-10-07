Жара ударит по самым уязвимым: Климатолог объяснил опасность Эль-Ниньо для детей

Усиливающийся Эль-Ниньо может сказаться на самочувствии детей из-за роста температуры и более частых волн жары. Об этом рассказал климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв.

По его словам, само явление формируется в экваториальной части Тихого океана, поэтому серьёзного изменения количества осадков в России из-за него ждать не стоит. Однако воздействие на температурный фон может оказаться заметнее.

«Потепление вследствие Эль-Ниньо затрагивает весь земной шар, а в нашей стране этот процесс протекает в два с половиной раза интенсивнее, чем в среднем по миру. Несмотря на то что речь идёт лишь о долях градусов, это серьёзно влияет на климатическую систему», — рассказал Киселёв.

Наиболее чувствительными к продолжительной аномальной жаре эксперт назвал детей и пожилых людей. Если температура несколько дней подряд значительно превышает климатическую норму, нагрузка на организм возрастает.

По словам климатолога «Вечерней Москве», среди возможных последствий могут быть проблемы с дыханием, сердечно-сосудистые осложнения и обезвоживание. При длительном нахождении в экстремальной жаре возможен и тепловой удар, однако в обычных городских условиях при соблюдении базовых мер предосторожности такой сценарий эксперт считает маловероятным.

Накануне ЮНИСЕФ предупредил, что более 347 млн детей почти в 100 странах и территориях с октября по декабрь окажутся в районах, где Эль-Ниньо способен вызвать необычно влажную или сухую погоду. Среди возможных последствий организация называет наводнения, засухи, нехватку воды, распространение заболеваний, проблемы с питанием и перебои в работе школ.