Штормы и оползни на миллиарды: Калифорнии этой зимой не поздоровится из-за Эль-Ниньо

Калифорния может потерять до $3 млрд из-за наводнений и оползней, которые этой зимой способен спровоцировать Эль-Ниньо. Такую оценку аналитиков Climate X приводит Bloomberg.

По расчётам специалистов компании, занимающейся анализом климатических рисков, ущерб по всему штату может составить от $2 млрд до $3 млрд. Для сравнения, средние ежегодные потери Калифорнии от наводнений оцениваются примерно в $500 млн.

Ранее власти штата ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы мощных штормов. Усиливающийся Эль-Ниньо повышает вероятность сильных дождей, наводнений и схода оползней осенью и зимой.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в центральной и восточной части экваториального Тихого океана становятся аномально тёплыми. Это меняет циркуляцию атмосферы и влияет на погоду далеко за пределами Тихоокеанского региона. В одних частях мира Эль-Ниньо способен усиливать засуху и жару, в других — приносить обильные осадки и наводнения.

Для Калифорнии сильный Эль-Ниньо традиционно связывают с повышенной вероятностью влажной зимы и мощных штормов, хотя количество осадков в конкретном сезоне заранее предсказать невозможно.

Ранее Life.ru сообщал, что нынешний Эль-Ниньо может увеличить число экстремально жарких дней на планете на 44%. Учёные отмечали, что естественное потепление Тихого океана сейчас накладывается на общий рост глобальной температуры.