Климат из будущего: Эль-Ниньо покажет Земле погоду, нормальную лишь через 20 лет

Нынешний Эль-Ниньо может поднять среднюю температуру суши в ближайшие месяцы примерно на 1,2 °C выше обычного уровня, а число экстремально жарких дней увеличить сразу на 44%. Исследователи Climate Impact Lab сравнивают предстоящие условия с климатом, который при нынешней траектории глобального потепления может стать привычным примерно через 20 лет.

Авторы отчёта называют нынешний Эль-Ниньо своеобразной «открыткой из будущего». По их оценке, планета уже в 2026–2027 годах на короткое время столкнётся с температурным режимом, который без дополнительных мер адаптации может превратиться из аномалии в новую климатическую норму в 2040-х годах.

Особенность ситуации заключается в сочетании двух процессов. Эль-Ниньо сам по себе является естественным климатическим циклом, связанным с потеплением экваториальной части Тихого океана, однако сейчас он развивается на фоне уже повысившейся из-за изменения климата глобальной температуры. В результате кратковременная естественная аномалия усиливает долгосрочный тренд на потепление.

По расчётам Climate Impact Lab, последствия будут особенно заметны в регионах, которые уже отличаются жарким климатом и имеют меньше возможностей для адаптации. Наибольший риск исследователи прогнозируют для стран Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и части Латинской Америки.

Предыдущий расчёт той же исследовательской группы показал, что экстремальная жара в период нынешнего Эль-Ниньо может быть связана примерно с 451 тысячей дополнительных смертей по всему миру с июня 2026-го по февраль 2027 года. При этом около 239 тысяч из них прогнозируются на ближайшие шесть месяцев. Авторы подчёркивают, что речь идёт о модельной оценке дополнительной смертности по сравнению с обычным годом, а не о людях, у которых причиной смерти непосредственно будет записана жара.

Учёные считают нынешний эпизод важной возможностью проверить системы адаптации заранее. Среди мер, способных снизить последствия жары, они называют раннее оповещение населения, доступ к охлаждаемым помещениям и питьевой воде, защиту людей, работающих на открытом воздухе, и подготовку медицинских служб.

«Через 20 лет, когда сегодняшние экстремальные температуры станут новой нормой, мы не хотим постоянно жить в режиме чрезвычайной ситуации», — отметила соавтор исследования Тамма Карлтон.