Учёные спрогнозировали 451 тысячу смертей из-за супер-Эль-Ниньо

Экстремальная жара на фоне нынешнего Эль-Ниньо может привести к 451 тысяче дополнительных смертей во всём мире с июня 2026 года по февраль 2027-го. Такой модельный прогноз представила организация Climate Impact Lab при Чикагском университете.

Из общего числа около 239 тысяч случаев могут прийтись на период с сентября 2026-го по февраль 2027 года. Показатель сравнивали со смертностью в соответствующие месяцы среднего года за период с 1996-го по 2025-й. Погрешность шестимесячного прогноза составляет около 11 тысяч случаев. По расчётам авторов, в ближайшие месяцы средняя температура суши окажется на 1,2 градуса выше нормы. Количество экстремально жарких дней может вырасти на 44%.

«Мы уже давно умеем прогнозировать влияние температуры на урожай, а теперь можем предсказать и её воздействие на смертность», — заявил соучредитель Climate Impact Lab, профессор Чикагского университета Майкл Гринстоун.

Сильнее всего жара может ударить по странам Глобального Юга. В государствах Сахеля прогнозируется около 66,8 тысячи дополнительных смертей, в Индонезии — 19,3 тысячи, в Индии — 15,8 тысячи, а в Бразилии — 13,3 тысячи.

Авторы подчёркивают, что речь идёт о статистическом прогнозе, а не о случаях, где жара будет прямо указана причиной смерти. Полное описание методики планируется опубликовать позднее в рецензируемом научном журнале, а расчёты будут обновляться по мере развития Эль-Ниньо.

Снизить число жертв, по мнению исследователей, могут системы раннего предупреждения, центры охлаждения, пункты раздачи воды, защита работающих на открытом воздухе и усиление медицинских служб.

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