Уже переходят вброд: Что может произойти с Волгой в ближайшие 20 лет

Верхняя Волга в Тверской области может заметно обмелеть в ближайшие два десятилетия, если нынешние климатические тенденции сохранятся. Такой прогноз приводит SHOT.

Одной из причин называются тёплые зимы. Из-за частых оттепелей снег тает раньше и постепенно, поэтому к весне в бассейне реки остаётся меньше запасов воды для мощного половодья. Одновременно с повышением температуры усиливается испарение.

По данным SHOT, у Ржева объём весеннего стока на отдельных участках сократился более чем наполовину. Местные жители утверждают, что некоторые мелководные места уже можно перейти вброд. Особенно маловодным оказался 2025 год. Центральное УГМС прогнозировало на Волге выше Иваньковского водохранилища максимальные уровни половодья на 0,7–2,5 метра ниже нормы и до трёх метров ниже показателей предыдущего года.

При этом уровень воды заметно меняется от сезона к сезону. В 2026 году половодье на том же участке ожидалось на 0,8–4,2 метра выше значений 2025-го, а отклонение от нормы составляло от минус 1,2 до плюс 1,3 метра. Маловодье уже создаёт сложности для судоходства: прямого речного сообщения между Тверью и Ржевом нет, а на других участках Волги ранее вводили ограничения для судов. Жители Верхневолжья также говорят о сокращении количества рыбы.

При этом снижение весеннего стока не означает, что вся Волга неизбежно обмелеет или высохнет к 2046 году. Исследование учёных Института географии показало, что при современном потеплении годовой сток Волги в целом увеличивался, однако вода стала иначе распределяться по сезонам.

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