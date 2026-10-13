Образ над дверью, в хлеву и в конюшне: 7 икон, которыми на Руси охраняли дом

На Руси иконы жили не только в красном углу. Их вешали над входной дверью и над воротами, ставили в хлеву и конюшне, перед дорогой просили помощи у святых. У каждого образа была своя «зона ответственности»: один защищал от огня, другой от недобрых гостей, третий берёг скотину. Церковь напоминает, что икона нужна для молитвы, а не служит амулетом, но в народной вере эту границу проводили не так строго. Рассказываем, какие иконы считались домашними оберегами и почему их помещали у порога, в красном углу и хозяйственных постройках.

Вратарница с Афона

Иверская икона Божией Матери, Вратарница с Афона. Фото © Wikipedia / St.Apostle Luke

По афонскому преданию, в IX веке воин-иконоборец ударил этот образ копьём, и из лика потекла кровь. Благочестивая вдова из-под Никеи спасла святыню и отпустила её в море. Спустя годы монахи Иверского монастыря на Афоне увидели икону в огненном столпе над водой. Её поставили в храме, но наутро нашли над воротами обители, и так повторялось не раз. Тогда для иконы устроили храм у ворот монастыря, а образ получил второе имя — Вратарница. Отсюда и обычай вешать Иверскую над входом в дом.

Неопалимая Купина от огня

Икона Неопалимая Купина: защита дома от огня. Фото © Wikipedia

Деревянная Русь горела часто, и пожар мог за считаные часы оставить без крова всю деревню. Поэтому особенно почитали икону Неопалимая Купина. Её название отсылает к библейскому кусту, который горел, но не сгорал на глазах у Моисея. В народе этот образ считали заступником от пожара и молнии, а при пожаре с ним даже обходили горящий дом. Но на одну икону полагаться не стоит: Life.ru уже рассказывал, что должно быть дома, чтобы маленький пожар не стал большой семейной катастрофой.

Семистрельная напротив двери

Икона Семистрельная напротив входной двери. Фото © Wikipedia / Nikolaj Velimirović

На этой иконе сердце Богородицы пронзают семь стрел. Образ напоминает о пророчестве старца Симеона: Деве Марии предстояло пережить великую скорбь, будто душу её пронзает оружие. Близкий по смыслу образ называют «Умягчение злых сердец». В народе такую икону вешали напротив входной двери. Верили, что каждый, кто приходит с дурными мыслями, смягчится ещё на пороге, а в доме станет меньше ссор, сплетен и зависти. Кстати, завтра, 14 октября, верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы — вот как правильно ей молиться в этот день.

Святые образа над крепостными воротами

Надвратные иконы Спасской башни Кремля. Фото © РИА Новости / Павел Бедняков

Ворота считались границей между своим миром и чужим, поэтому над ними тоже помещали иконы. Святые образа висели над монастырскими воротами, а над главным въездом в Кремль, во Фроловской башне, были Спас Смоленский и Спас Нерукотворный. В 1658 году царь Алексей Михайлович переименовал башню в Спасскую. Проезжать через эти ворота верхом запрещалось, а мужчины снимали перед ними шапки. Считалось, что икона над въездом освящает каждого, кто входит, и бережёт весь город.

Венчальная пара в красном углу

Красный угол в избе и венчальные иконы. Фото © Wikipedia / Новинская Г.

Главным местом в избе был красный угол, по диагонали от печи. Там стояла божница с вышитым рушником. Особое место занимала венчальная пара: перед свадьбой родители благословляли жениха образом Спасителя, а невесту иконой Богородицы, нередко Казанской. Молодые ставили эти иконы в красный угол своего дома и потом передавали детям. Хозяйкой угла считалась жена, а ласковых слов для неё хватало: у донских казаков любимую звали жалочкой и ладушкой.

Флор, Лавр, Власий и Георгий для двора

Иконы Флора и Лавра, Власия и Георгия для хозяйства. Фото © Wikipedia, © Wikipedia, © Wikipedia

Иконы защищали не только людей, но и кормильцев хозяйства. Образ мучеников Флора и Лавра вешали в конюшне, ведь их считали покровителями лошадей. Святого Власия в народе звали «коровьим богом», и его икону ставили в хлеву, а хозяйки приносили к ней в храм коровье масло. На Егорьев день, когда скот впервые выгоняли на пастбище, хозяин трижды обходил животных с зажжённой свечой и иконой Георгия Победоносца.

Николай Чудотворец для дороги

Николай Чудотворец: покровитель путешественников. Фото © azbyka.ru

Святителя Николая на Руси любили больше всех святых и звали просто Никола. Его считали покровителем моряков и путешественников, поэтому перед дальней дорогой молились именно ему. В народных рассказах Никола не раз выручает путников: спасает от разбойников и помогает в отчаянии. Его иконы висели над воротами монастырей и почти в каждом доме. Выходить в путь старались не наобум, ведь на Руси даже выбирали добрый час для важных дел.

Иконы у порога и в красном углу отражали простую мысль: дом нуждается в защите, и начинается она с входной двери. Для этого у них были Иверская над дверью, Неопалимая Купина от огня, Семистрельная от недобрых гостей и венчальные образа для крепкой семьи. Церковь подчёркивает, что святыня помогает через молитву, а не сама по себе. А о земной безопасности тоже стоит позаботиться, особенно осенью, когда в дома перебираются грызуны: Life.ru рассказывал, как защитить жильё во время нашествия мышей.