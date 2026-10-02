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Опубликовано 2 октября, 17:00

Добрый час или беда: как на Руси выбирали время для дел и почему эта привычка осталась и у вас

Оглавление
Добрые, средние и злые часы действительно существовали
За попытку узнать «правильное время» могли и наказать
Понедельник тяжёлый, а вторник уже полегче
Почему боялись полудня, хотя вокруг светло
Ночью главное было дотянуть до петухов
Иногда самая большая ошибка — сделать что-то слишком рано

На Руси верили, что испортить важное дело можно ещё до его начала — достаточно выбрать не тот час. Одни промежутки времени считались добрыми, другие сулили неудачу, а какие-то и вовсе считали опасными. Как работало это странное расписание удачи и бед?

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Руси к выбору времени действительно относились всерьёз. Перед дорогой, важным делом или спором могли сверяться с представлениями о «добрых» и «злых» часах, учитывать день недели, полдень или наступление ночи. Причём это были не только народные суеверия: такие практики упоминались в рукописях и даже попадали под церковные запреты. Давайте разберёмся, как именно выбирали удачный момент, каких часов старались избегать и почему некоторые из этих старых привычек остались и у современных россиян.

Добрые, средние и злые часы действительно существовали

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Историк Рэм Симонов разбирал рукописный текст середины XV века с говорящим названием «Часы на седмь дни: добры и средни и злы». В нём часы распределялись по дням недели и получали собственную «оценку». Добрый час обещал удачное начало, злой предупреждал о неудаче, а средний оставлял исход неопределённым. По сути, получался своеобразный прогноз на неделю: не о погоде, а о том, когда лучше действовать.

Но просто взять древнюю таблицу и сказать, что, например, вторник с девяти до десяти утра всегда считался счастливым, не получится. В той системе использовались так называемые косые часы: светлую часть суток делили на 12 частей, и тёмную тоже на 12. Поэтому летом дневной «час» был длиннее зимнего. Всё зависело от восхода и заката. Получается, древний счастливый час ещё надо было правильно высчитать.

За попытку узнать «правильное время» могли и наказать

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Увлечение благоприятными моментами церковь совсем не одобряла. В Стоглаве, сборнике постановлений собора 1551 года, осуждаются чародеи, которые гадают по звёздам и планетам и «смотрят дней и часов». Особенно выразителен контекст: речь идёт о судебных спорах и поединках. Авторы документа жалуются, что люди надеются на колдовскую помощь, отказываются мириться и проливают кровь. Для церковной власти выбор счастливого времени был вполне серьёзной проблемой. Сам текст показывает и другое: подобные практики существовали, но их оспаривали и запрещали.

За гадательные книги действительно наказывали. Исследователи Анатолий Турилов и Александр Чернецов приводят патриаршую грамоту 1628 года о дьячке Семейке Григорьеве, у которого нашли Рафли. Это руководство по гаданию. Тетради велели сжечь, а их владельца отправить на год на тяжёлые монастырские работы, сковав ноги железами. Вот до чего могла довести попытка заглянуть в будущее. Представлять старую Русь местом, где все спокойно сверяли планы с магическим календарём, было бы слишком смело.

Понедельник тяжёлый, а вторник уже полегче

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В народной традиции нужный момент выбирали и без рукописей. Репутацию имел уже сам день недели. В сборнике Владимира Даля, впервые изданном в 1862 году, понедельник и пятница названы тяжёлыми днями, вторник и суббота лёгкими. Там же записано поверье: выдавать деньги в понедельник значит обречь себя на расходы всю неделю. Современному человеку тут легко узнать знакомое желание начать финансовую дисциплину с правильного дня. Только в примете первый поступок словно задавал судьбу всему дальнейшему времени. Это конкретные записи XIX века; считать их единым расписанием для всех жителей средневековой Руси нельзя.

Почему боялись полудня, хотя вокруг светло

И. М. Львов. «Жатва в Курской губернии», 1910-е годы. Фото © Wikipedia / И. М. Львов

И. М. Львов. «Жатва в Курской губернии», 1910-е годы. Фото © Wikipedia / И. М. Львов

Но и лёгкий день не обещал безопасности в любой момент. Полдень, когда вокруг всё прекрасно видно, тоже мог пугать. В севернорусских поверьях появляется полудница, женское существо, связанное с полем. Её представляли, в частности, высокой девушкой в белом; ею пугали детей, чтобы те не ходили в рожь. В славянских рассказах полудница наказывает жнецов, нарушающих запрет работать в полдень. Солнечный удар мог объясняться её нападением. С сегодняшней точки зрения здесь легко увидеть практический смысл: в жару стоит сделать перерыв. Но для носителей поверья опасность имела собственный облик и волю.

Ночью главное было дотянуть до петухов

Фото © «Вий», режиссёры Георгий Кропачев, Константин Ершов, сценаристы Георгий Кропачев, Александр Птушко, Константин Ершов и др.

Фото © «Вий», режиссёры Георгий Кропачев, Константин Ершов, сценаристы Георгий Кропачев, Александр Птушко, Константин Ершов и др.

Если полудница могла подстеречь среди бела дня, то у ночной дороги были свои страшные попутчики. В «Рассказе о мертвеце» из собрания Александра Афанасьева мужик проезжает мимо кладбища, когда уже стемнело, и подбирает незнакомца. Тот оказывается упырём. Спасение приходит, когда на рассвете запевают петухи: мертвец исчезает. Внутри этого сюжета время буквально решает, останется ли человек жив. Нужно продержаться до той границы, за которой чудовище теряет силу. Петушиный крик здесь звучит убедительнее любого будильника: опасная часть ночи закончилась.

Иногда самая большая ошибка — сделать что-то слишком рано

Фото © «Царевна-лягушка», режиссёр Михаил Цехановский, сценарист Михаил Вольпин

Фото © «Царевна-лягушка», режиссёр Михаил Цехановский, сценарист Михаил Вольпин

Однако сказки не позволяют аккуратно разложить все сутки на безопасный день и страшную ночь. В «Царевне-лягушке» из того же собрания Афанасьева чудесная помощь приходит как раз ночью. Иван-царевич тревожится из-за задания отца, а жена отправляет его спать со словами «утро вечера мудренее». Пока он отдыхает, Василиса Премудрая зовёт помощниц, и к утру царское поручение оказывается выполнено. Ночь страшна встречей с упырём, но подходит для волшебной работы. Значение имеет и сам час, и то, кто действует, чем занимается и с какой силой сталкивается.

Здесь же сказка подбрасывает ещё один урок о своевременности. Иван сжигает лягушечью кожу, пока жена находится на пиру. Он хочет скорее избавиться от неприятного ему облика, но торопится: Василиса объясняет, что нужно было подождать ещё немного. Из-за поспешного поступка супругам предстоит разлука. В этом эпизоде особенно ясно видно, как устроено сказочное время: даже желанное событие нельзя безнаказанно приблизить. Иногда самое трудное дело, которое нужно сделать в свой час, это ничего не трогать и дождаться положенного срока.

Зачем предки убрали слово из фразы «лёгок на помине»? История поверья, которое всё объясняет
Зачем предки убрали слово из фразы «лёгок на помине»? История поверья, которое всё объясняет

Вот и получается, что у наших предков время действительно могло иметь характер. Были тяжёлые дни, добрые часы, опасный полдень, страшная ночь и спасительный рассвет. Но единого «магического расписания Руси» не существовало. Одни представления приходят из средневековых рукописей, другие — из церковных запретов, третьи были записаны фольклористами спустя несколько столетий.

И всё же за ними просматривается одна общая мысль: правильное действие, совершённое не вовремя, тоже может закончиться плохо. Поэтому иногда самый мудрый способ не попасть в «злой час», а не торопить события и дождаться своего момента.

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Карина Морозова
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