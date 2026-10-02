Добрый час или беда: как на Руси выбирали время для дел и почему эта привычка осталась и у вас

На Руси к выбору времени действительно относились всерьёз. Перед дорогой, важным делом или спором могли сверяться с представлениями о «добрых» и «злых» часах, учитывать день недели, полдень или наступление ночи. Причём это были не только народные суеверия: такие практики упоминались в рукописях и даже попадали под церковные запреты. Давайте разберёмся, как именно выбирали удачный момент, каких часов старались избегать и почему некоторые из этих старых привычек остались и у современных россиян.

Добрые, средние и злые часы действительно существовали

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Историк Рэм Симонов разбирал рукописный текст середины XV века с говорящим названием «Часы на седмь дни: добры и средни и злы». В нём часы распределялись по дням недели и получали собственную «оценку». Добрый час обещал удачное начало, злой предупреждал о неудаче, а средний оставлял исход неопределённым. По сути, получался своеобразный прогноз на неделю: не о погоде, а о том, когда лучше действовать.

Но просто взять древнюю таблицу и сказать, что, например, вторник с девяти до десяти утра всегда считался счастливым, не получится. В той системе использовались так называемые косые часы: светлую часть суток делили на 12 частей, и тёмную тоже на 12. Поэтому летом дневной «час» был длиннее зимнего. Всё зависело от восхода и заката. Получается, древний счастливый час ещё надо было правильно высчитать.

За попытку узнать «правильное время» могли и наказать

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Увлечение благоприятными моментами церковь совсем не одобряла. В Стоглаве, сборнике постановлений собора 1551 года, осуждаются чародеи, которые гадают по звёздам и планетам и «смотрят дней и часов». Особенно выразителен контекст: речь идёт о судебных спорах и поединках. Авторы документа жалуются, что люди надеются на колдовскую помощь, отказываются мириться и проливают кровь. Для церковной власти выбор счастливого времени был вполне серьёзной проблемой. Сам текст показывает и другое: подобные практики существовали, но их оспаривали и запрещали.

За гадательные книги действительно наказывали. Исследователи Анатолий Турилов и Александр Чернецов приводят патриаршую грамоту 1628 года о дьячке Семейке Григорьеве, у которого нашли Рафли. Это руководство по гаданию. Тетради велели сжечь, а их владельца отправить на год на тяжёлые монастырские работы, сковав ноги железами. Вот до чего могла довести попытка заглянуть в будущее. Представлять старую Русь местом, где все спокойно сверяли планы с магическим календарём, было бы слишком смело.

Понедельник тяжёлый, а вторник уже полегче

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В народной традиции нужный момент выбирали и без рукописей. Репутацию имел уже сам день недели. В сборнике Владимира Даля, впервые изданном в 1862 году, понедельник и пятница названы тяжёлыми днями, вторник и суббота лёгкими. Там же записано поверье: выдавать деньги в понедельник значит обречь себя на расходы всю неделю. Современному человеку тут легко узнать знакомое желание начать финансовую дисциплину с правильного дня. Только в примете первый поступок словно задавал судьбу всему дальнейшему времени. Это конкретные записи XIX века; считать их единым расписанием для всех жителей средневековой Руси нельзя.

Почему боялись полудня, хотя вокруг светло

Но и лёгкий день не обещал безопасности в любой момент. Полдень, когда вокруг всё прекрасно видно, тоже мог пугать. В севернорусских поверьях появляется полудница, женское существо, связанное с полем. Её представляли, в частности, высокой девушкой в белом; ею пугали детей, чтобы те не ходили в рожь. В славянских рассказах полудница наказывает жнецов, нарушающих запрет работать в полдень. Солнечный удар мог объясняться её нападением. С сегодняшней точки зрения здесь легко увидеть практический смысл: в жару стоит сделать перерыв. Но для носителей поверья опасность имела собственный облик и волю.

Ночью главное было дотянуть до петухов

Фото © «Вий», режиссёры Георгий Кропачев, Константин Ершов, сценаристы Георгий Кропачев, Александр Птушко, Константин Ершов и др.

Если полудница могла подстеречь среди бела дня, то у ночной дороги были свои страшные попутчики. В «Рассказе о мертвеце» из собрания Александра Афанасьева мужик проезжает мимо кладбища, когда уже стемнело, и подбирает незнакомца. Тот оказывается упырём. Спасение приходит, когда на рассвете запевают петухи: мертвец исчезает. Внутри этого сюжета время буквально решает, останется ли человек жив. Нужно продержаться до той границы, за которой чудовище теряет силу. Петушиный крик здесь звучит убедительнее любого будильника: опасная часть ночи закончилась.

Иногда самая большая ошибка — сделать что-то слишком рано

Фото © «Царевна-лягушка», режиссёр Михаил Цехановский, сценарист Михаил Вольпин

Однако сказки не позволяют аккуратно разложить все сутки на безопасный день и страшную ночь. В «Царевне-лягушке» из того же собрания Афанасьева чудесная помощь приходит как раз ночью. Иван-царевич тревожится из-за задания отца, а жена отправляет его спать со словами «утро вечера мудренее». Пока он отдыхает, Василиса Премудрая зовёт помощниц, и к утру царское поручение оказывается выполнено. Ночь страшна встречей с упырём, но подходит для волшебной работы. Значение имеет и сам час, и то, кто действует, чем занимается и с какой силой сталкивается.

Здесь же сказка подбрасывает ещё один урок о своевременности. Иван сжигает лягушечью кожу, пока жена находится на пиру. Он хочет скорее избавиться от неприятного ему облика, но торопится: Василиса объясняет, что нужно было подождать ещё немного. Из-за поспешного поступка супругам предстоит разлука. В этом эпизоде особенно ясно видно, как устроено сказочное время: даже желанное событие нельзя безнаказанно приблизить. Иногда самое трудное дело, которое нужно сделать в свой час, это ничего не трогать и дождаться положенного срока.

Вот и получается, что у наших предков время действительно могло иметь характер. Были тяжёлые дни, добрые часы, опасный полдень, страшная ночь и спасительный рассвет. Но единого «магического расписания Руси» не существовало. Одни представления приходят из средневековых рукописей, другие — из церковных запретов, третьи были записаны фольклористами спустя несколько столетий.

И всё же за ними просматривается одна общая мысль: правильное действие, совершённое не вовремя, тоже может закончиться плохо. Поэтому иногда самый мудрый способ не попасть в «злой час», а не торопить события и дождаться своего момента.