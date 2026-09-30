Зачем предки убрали слово из фразы «лёгок на помине»? История поверья, которое всё объясняет

Мы привыкли говорить «лёгок на помине», когда знакомый приходит или звонит сразу после того, как о нём вспомнили. Казалось бы, что пугающего в этой фразе? Какой зверь исчез из этой фразы и почему русские в старину боялись произносить это слово? Life.ru рассказывает, откуда взялся всем знакомый фразеологизм и что он означает на самом деле.

Какой зверь исчез и почему?

Откуда взялось выражение «лёгок на помине»: почему его происхождение связывают со страхом перед волком? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Martin Mecnarowski

По одной из версий, приведённых в лексикографических источниках, это выражение восходит к более древнему «Лёгок волк на помине». Дело в том, что в древности упоминать зверя вслух считалось опасным. Существовало поверье, что вслед за произнесённым названием появится и сам хищник. Поэтому слово «волк» могли опускать, сохраняя остальную часть фразы. Если принимать эту версию за истину, то понятно, почему собеседникам требовалось не называть того, о ком шла речь. Но почему именно волк? Давайте обратимся к фольклору.

Чем он не угодил людям?

Волк в славянских поверьях: почему лесного хищника связывали с опасностью и потусторонним миром? Фото © Мультфильм «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров

В фольклоре опасность волка не ограничивалась нападениями на скот. Филологи, исследовавшие образ зверя в русской фразеологии, отмечают его связь с представлениями о чужом, потустороннем мире. Хищник воспринимался как существо, способное вторгнуться в обжитое человеком пространство. Теперь, когда мы знаем, как строился образ зверя в русской культуре, становится понятнее, почему именно он стал «Волан-де-Мортом» на Руси. Получается, если животному приписывают сверхъестественные свойства, разговор о нём тоже может казаться небезопасным. Где же ещё встречается такая волчья дискриминация?

Где ещё упоминали зверя?

«Помяни волка, а волк тут»: как в русских пословицах отразилась вера в силу произнесённого слова? Фото © Shutterstock / FOTODOM / AB Photographie

Связь между разговором о звере и его неожиданным появлением сохранилась ещё в нескольких выражениях. Исследователи приводят варианты «Помяни волка, а волк тут» и «Про волка речь, а он навстречь». Во всех случаях упоминание хищника непосредственно предшествует встрече с ним. Эти примеры показывают, что подобный сюжет был знаком народной речи. При этом исследователи отмечают неопределённость происхождения фразы «волк лёгок на помине». Поэтому объяснение о намеренно пропущенном названии зверя следует воспринимать как одну из версий. У привычной фразы есть и другое толкование, связанное уже с семейными обычаями.

Согласно этой версии, поминали не только умерших, но и живых родственников, находившихся далеко от дома. Если человек вскоре возвращался, о нём говорили: «Лёгок на помине». Так выражение связывают с обычаем вспоминать отсутствующих близких и совпадением между разговором о человеке и его появлением. А что там с другими культурами и языками? У кого ещё был персонаж, которого нельзя упоминать?

О ком боялись говорить англичане?

Что означает «помяни дьявола»: какие аналоги русского «лёгок на помине» существуют в других языках? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У англичан в похожей ситуации принято говорить speak of the devil, что буквально означает «помяни дьявола». Cambridge Dictionary определяет это выражение как реплику при неожиданном появлении человека, которого только что обсуждали. Несмотря на упоминание нечистой силы, употребляется оно в обычной беседе. В том же словаре приведены польское соответствие o wilku mowa, связанное с волком, и испанское hablando del rey de Roma, в котором упоминается римский король. Таким образом, знакомое совпадение получило разные словесные образы. Однако сходство значения ещё не доказывает общего происхождения всех этих выражений.