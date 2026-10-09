Нашествие мышей в России в 2026 году: почему растёт численность грызунов и как защитить дом Оглавление Что известно о нашествии мышей в России в 2026 году? Почему мышей и полёвок становится больше Чем опасны грызуны для урожая и людей Что делать, если мыши появились в доме или на даче? Мыши в городской квартире: откуда берутся и кто должен их выводить Как защитить поля и поможет ли наступление морозов В нескольких регионах России в 2026 году отмечают рост численности мышей и полёвок. Мыши угрожают посевам и с наступлением холодов перебираются ближе к людям. Life.ru разбирается, что известно о масштабах проблемы, почему она возникает и как защитить дом, дачу и урожай. Нашествие мышей в России в 2026 году: где распространяются грызуны и как защитить дом и урожай. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Осенью 2026 года региональные филиалы Россельхозцентра предупреждают аграриев о распространении мышевидных грызунов. В отдельных регионах специалисты фиксируют увеличение их численности и рекомендуют усилить наблюдение за посевами. Для жителей частных домов и владельцев дач холодный сезон тоже требует внимания! Life.ru рассказывает, что показывают официальные обследования, какие условия помогают мышам размножаться и как снизить ущерб от их появления.

Что известно о нашествии мышей в России в 2026 году?

Где в России стало больше мышей в 2026 году: что показали обследования Россельхозцентра в регионах? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По данным Россельхозцентра, опубликованным 18 сентября 2026 года, специалисты обследовали 8,76 млн гектаров сельскохозяйственных угодий. Мышевидные грызуны были обнаружены на 3,92 млн гектаров — примерно на 45% проверенной площади. Заселение отмечалось преимущественно в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах.

В Саратовской области Россельхозцентр 21 сентября сообщил об увеличении численности мышевидных грызунов и рекомендовал хозяйствам усилить контроль за посевами. В Северной Осетии, согласно сообщению от 7 октября, вредителями были заселены 10,09 тыс. гектаров из 17,55 тыс. обследованных угодий.

Почему мышей и полёвок становится больше

Почему осенью становится больше мышей и полёвок: как погода и доступность пищи влияют на их численность? Фото © Shutterstock / FOTODOM / DoreenB Photography

Численность грызунов зависит от погоды, условий зимовки и доступности пищи. В Свердловской области Россельхозцентр отмечал, что зима была благоприятной для их выживания, поскольку низкие температуры компенсировал толстый снежный покров, защищавший норы. К концу февраля его высота достигала 65 сантиметров, превышая норму на 15–25 сантиметров. Аномальное тепло во второй и третьей декадах марта также создало благоприятные условия для грызунов.

Погода влияет и на кормовую базу. В годы с тёплой весной и влажным летом размножение может продолжаться на протяжении всего летнего сезона, а к осени численность становится высокой. Напротив, жара без осадков способна сдерживать этот процесс — травянистая растительность усыхает, пищи становится меньше. Поэтому причины роста численности необходимо оценивать с учётом местной погоды и состояния полей.

Чем опасны грызуны для урожая и людей

Чем опасны мыши и полёвки: как грызуны повреждают посевы, загрязняют продукты и переносят инфекции? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В сельском хозяйстве мыши и полёвки повреждают растения на разных стадиях развития. Они выкапывают и поедают высеянные семена, обгрызают молодые стебли и листья, а при созревании зерновых подгрызают стебли и выедают зерно из колосьев. Озимые культуры могут страдать и зимой, а весной повреждённые растения отстают в росте, что снижает их продуктивность.

С наступлением холодов грызуны переселяются на территории населённых пунктов, в дачные дома, погреба и хозяйственные постройки. Роспотребнадзор напоминает, что такое заселение возможно даже в домах, которые зимой стоят пустыми. Для владельцев жилья проблема связана прежде всего с повреждением и загрязнением запасов пищи.

Есть и риск инфекционных заболеваний. Грызуны могут быть источниками геморрагической лихорадки с почечным синдромом, лептоспироза и других инфекций. При ГЛПС заражение возможно, в частности, при вдыхании пыли, загрязнённой выделениями инфицированных животных. Поэтому уборка помещения со следами их присутствия требует осторожности.

Что делать, если мыши появились в доме или на даче?

Как избавиться от мышей в доме и на даче: защита от грызунов, хранение продуктов и безопасная уборка? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Защиту дома следует начинать с осмотра мест, через которые грызуны могут проникать внутрь. Роспотребнадзор рекомендует заделывать трещины и отверстия в фундаменте, стенах, дверных и оконных проёмах. Крупные отверстия закрывают прочными материалами, например металлом, бетоном или кирпичом с раствором. Вентиляционные отверстия защищают металлической сеткой с мелкой ячейкой, сохраняя вентиляцию.

Одновременно нужно ограничить доступ к пище и убрать возможные укрытия. Крупы и другие продукты следует хранить в герметичных ёмкостях, своевременно выносить мусор, очищать участок от ненужных материалов и растительных остатков. Загрязнённые или повреждённые грызунами продукты употреблять нельзя.

Если мыши уже поселились внутри, используют ловушки и средства для дератизации — так называют мероприятия по уничтожению грызунов и снижению их численности. Для дома подходят только препараты, разрешённые для бытового применения, с государственной регистрацией и инструкцией. Отравленные приманки размещают в специальных контейнерах или защищённых местах, недоступных детям и домашним животным. Рассыпать их открыто нельзя: яд опасен также для людей, питомцев и птиц. При появлении грызунов в подъезде следует обратиться в управляющую компанию.

Убирать помещение со следами присутствия мышей нужно влажным способом. Сначала его проветривают, затем применяют дезинфицирующее средство по инструкции. Во время уборки используют перчатки и защиту органов дыхания; сухое подметание поднимает пыль, которой необходимо избегать. Если после контакта с грызунами или уборки появились высокая температура, сильная головная боль, боли в пояснице либо уменьшилось количество мочи, следует незамедлительно обратиться к врачу и сообщить об этом контакте.

Мыши в городской квартире: откуда берутся и кто должен их выводить

Мыши в квартире: откуда появляются грызуны, как защитить жильё и когда обращаться в управляющую компанию. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Грызуны могут появиться и в многоквартирном доме. Один из путей проникновения — из подвала по системам коммуникаций в жилые помещения. Поэтому при обнаружении мышей важно проверить щели вокруг труб, отверстия в стенах и состояние вентиляционных решёток. Борьба внутри одной квартиры может дать лишь временный результат, если в доме сохраняются места обитания грызунов и пути их перемещения.

В квартире следует убрать доступную пищу, пересыпать крупы в герметичные ёмкости, не оставлять на ночь остатки еды, регулярно выносить мусор. Отверстия вокруг коммуникаций необходимо закрыть прочными материалами, а вентиляционные каналы защитить металлической сеткой, сохранив воздухообмен. Если грызуны уже появились, можно использовать ловушки или обратиться в специализированную службу. Препараты для обработки должны быть разрешены для бытового применения, а приманки — недоступны детям и домашним животным.

Одновременно стоит сообщить о проблеме управляющей компании, особенно если мышей замечают соседи или они встречаются в подъезде. Обработку подвалов и мест общего пользования организует управляющая организация, а внутри квартиры — её собственник самостоятельно либо с помощью специалистов. В Москве заявку можно передать в Единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53 — круглосуточно. Другой вариант — воспользоваться сервисом «Вызов мастера» на mos.ru. После входа в личный кабинет нужно выбрать адрес дома, указать проблему и контактный телефон. В обращении уточните, где обнаружены мыши: в подвале, подъезде или квартире. Если дом не подключён к ЕДЦ, необходимо обратиться непосредственно в диспетчерскую управляющей компании.

Для платной обработки квартиры можно обратиться в Центральную санитарную службу Москвы. На её сайте указаны телефоны +7 (495) 131-69-42 и +7 (977) 963-16-42; также доступна форма заказа обратного звонка. Это коммерческая организация: стоимость и условия обработки необходимо уточнить при оформлении заявки.

Как защитить поля и поможет ли наступление морозов

Как защитить озимые посевы от мышей и полёвок: меры борьбы с грызунами и почему морозы не решают проблему. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для сельхозпроизводителей Россельхозцентр рекомендует сочетать регулярные обследования с агротехническими мерами, то есть соблюдать севооборот, своевременно убирать зерновые с минимальными потерями, бороться с сорняками. Осенью необходимо осматривать поля и лесополосы, чтобы вовремя заметить заселение посевов и определить потребность в обработках.

При выборе защитных мер учитывают экономический порог вредоносности — численность, при которой вредители создают существенную угрозу урожаю. В рекомендациях для озимых зерновых указан ориентир 50–100 жилых нор на гектар, для многолетних трав — 100–150. Если этот порог достигнут, специалисты рекомендуют защитные мероприятия, в том числе применение разрешённых родентицидов.

Рассчитывать только на морозы не следует. Снег способен защищать норы от холода, а при достаточном количестве пищи некоторые полёвки могут сохранять активность и размножаться даже зимой. Поэтому наблюдение за посевами и защита хозяйственных построек остаются необходимыми и после похолодания.

Борьба с грызунами — часть подготовки сада и огорода к зиме. В октябре также нужно завершить уборку урожая, подготовить грядки и выбрать сроки подзимних посадок. Когда сажать чеснок и лук, сеять зелень и заниматься другими сезонными работами, Life.ru рассказывает в лунном календаре садовода и огородника на октябрь 2026 года.

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Авторы Софья Кузнецова