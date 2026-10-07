Лунный посевной календарь садовода и огородника на октябрь 2026 года Оглавление Что делают в саду и огороде в октябре Когда сажать чеснок под зиму в октябре 2026 Благоприятные дни для посадки и подзимнего посева Когда сажать лук в октябре 2026 года по лунному календарю Когда сеять морковь, свёклу и зелень под зиму? Дни для обрезки, обработки от вредителей и уборки Когда квасить капусту в октябре 2026 Комнатные растения в октябре Неблагоприятные дни октября 2026 для дачи Life.ru отвечает на частые вопросы Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2026: когда сажать чеснок и лук под зиму, благоприятные и неблагоприятные дни для работ на участке. Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2026: когда сажать чеснок, лук и сеять зелень? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дачный сезон заканчивается, а список дел всё не помещается на одну страницу? Life.ru собрал лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2026 года. Разбираемся, когда сажать чеснок и лук под зиму, сеять зелень и готовить участок к холодам, чтобы ничего не упустить.

Что делают в саду и огороде в октябре

Лунный календарь садовода на октябрь 2026 года: какие работы нужно успеть сделать на даче до морозов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Evseyeva

Октябрьские заботы начинаются с урожая. Проверьте, не остались ли овощи, которые могут пострадать от ближайшего похолодания. Всё, что отправится на хранение, переберите. Повреждённые плоды оставьте для скорого использования, а те, на которых появилась гниль, уберите из общих запасов. Пока земля не замёрзла, уберите сорняки и сделайте бороздки для подзимнего посева. Сухую землю для засыпки семян заготовьте заранее и держите под крышей: потом на промёрзшей грядке её уже не набрать. В саду проверьте защиту стволов от грызунов и приготовьте материалы для укрытия. Не укутывайте все растения после первой холодной ночи: сроки для роз и саженцев выбирают с учётом их особенностей и устойчивого похолодания. Но как распределить оставшиеся работы по лунному календарю и не запутаться в фазах и знаках зодиака? Об этом Life.ru уже рассказал в отдельном материале.

Когда сажать чеснок под зиму в октябре 2026

Лунный календарь на октябрь 2026 для чеснока: когда сажать зубчики под зиму, чтобы они успели укорениться? Фото © Freepik

Для посадки чеснока лунный календарь на октябрь 2026 года выделяет 3–4 октября, в эти дни Луна убывает и находится в знаке зодиака Рак. 12–13 октября можно рассмотреть как запасные даты, поскольку Луна уже растущая, но в «плодородном» Скорпионе. Ещё один подходящий по календарю период — 30–31 октября, когда убывающая Луна снова будет в Раке. Однако поздняя посадка подходит прежде всего южным районам.

Первое окно уже прошло? Проверьте, сколько времени осталось до устойчивых морозов. Зубчики должны укорениться, но не выпустить листья до зимы. Специалисты Россельхозцентра советуют оставлять примерно три-четыре недели, поэтому ждать конца месяца только ради благоприятной даты не стоит. Выбирайте здоровые зубчики без гнили и повреждений, а для грядки — солнечное место без застоя воды. Если после дождя там стоит лужа, чесноку понадобится другой участок.

Когда сажать чеснок в Подмосковье, на Урале и в Сибири? В средней полосе посадку часто планируют на конец сентября и октябрь, сверяясь с погодой. На Урале и в Сибири чеснок обычно сажают раньше — в сентябре или начале октября. На юге тепло может сохраняться дольше, поэтому там рассматривают и поздние даты. Фазы Луны общие, местное время и погода различаются. Проверяйте температуру почвы, потому что южные сроки посадки для Сибири могут оказаться слишком поздними. С чесноком разобрались. А что ещё можно посадить в октябре и почему семенам моркови нужен совсем другой срок?

Благоприятные дни для посадки и подзимнего посева

Лунный календарь посадок на октябрь 2026: благоприятные дни для чеснока, лука, зелени и корнеплодов. ИИ-иллюстрация: создана редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный календарь посадок на октябрь 2026 года выделяет 3–4, 12–13, 22–23 и 30–31 октября. Это общий список для разных работ. Выбирать из него день нужно под конкретную культуру: одной важно успеть укорениться, другой — не прорасти до весны.

Когда сажать лук в октябре 2026 года по лунному календарю

Для лука-севка ориентиры те же: 3–4 октября, запасной период — 12–13 октября. На юге при подходящей погоде можно рассмотреть 30–31 октября. Как и чеснок, лук должен укорениться до устойчивых морозов, поэтому затягивать посадку ради даты не нужно. Уточните, подходит ли выбранный сорт лука для подзимней посадки в вашем регионе. Если хотите посадить ещё и луковичные цветы, проверьте сроки для каждого вида: не всем подходит один и тот же день.

Когда сеять морковь, свёклу и зелень под зиму?

Лунный посевной календарь на октябрь 2026 года: когда сеять морковь, свёклу, укроп и петрушку под зиму? Фото © Freepik

С чесноком мы торопимся, чтобы он дал корни. А с семенами моркови, наоборот, ждём холодов, поскольку они должны пролежать в земле до весны. Если посеять их во время тепла, семена могут взойти осенью, а затем всходы погибнут от морозов. Поэтому лунный посевной календарь на октябрь помогает выбрать день, когда условия уже подходят для посева. Для зелени можно рассмотреть 22–23 октября, для корнеплодов — 30–31 октября. Если земля ещё тёплая и впереди оттепели, отложите работу. В южных районах подходящий срок может наступить значительно позже. Под зиму сеют морковь, укроп, петрушку и подходящие сорта свёклы, устойчивые к цветушности. Для моркови рекомендуют дождаться, когда поверхность почвы подмёрзнет и по прогнозу не ожидается возвращения тепла. Семена высевают сухими, засыпают заранее приготовленной землёй и не поливают.

Дни для обрезки, обработки от вредителей и уборки

Лунный календарь огородника на октябрь 2026: какие дни выбрать для уборки участка и ухода за посадками? Фото © Freepik

Лунный календарь садовода на октябрь 2026 года выделяет для уборки и хозяйственных работ 1–2, 5–6 и 28–29 октября. Убывающая Луна находится либо в знаке зодиака Близнецы, либо во Льве. Можно подготовить грядки, очистить инструменты и осмотреть растения. Перед обрезкой решите, что нужно растению: удалить сломанную ветку или изменить форму кроны? Крупную обрезку плодовых деревьев в холодных регионах планируйте с осторожностью, уточнив сроки для конкретного вида. Обработку от вредителей планируйте, если обнаружили проблему. Подбирайте средство для конкретной культуры и соблюдайте инструкцию. После участка можно заняться и домашними заготовками. Когда же квасить капусту по лунному календарю в октябре?

Когда квасить капусту в октябре 2026

В лунной традиции для квашения капусты часто выбирают растущую Луну. Если следовать этому правилу и пропустить даты рядом с новолунием и полнолунием, подойдут 12–13, 17–18 и 20–21 октября. Здесь ориентируемся на фазу, а дополнительные приметы по дням недели в календаре не учитываем.

Комнатные растения в октябре

Вернувшись с дачи, загляните и на подоконники: не нужен ли домашним цветам уход? Для работ с растениями в календаре выделены 12–13 и 22–23 октября. Но пересадку планируйте, если в ней есть необходимость, а не просто потому, что подошло число. Учитывайте состояние цветка и его сезонный покой. Даты для других месяцев мы собрали в лунном календаре пересадки комнатных растений на 2026 год.

Неблагоприятные дни октября 2026 для дачи

Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2026: в какие дни рекомендуют отложить посадки? Фото © Shutterstock / FOTODOM / stock_studio

9–11 и 25–27 октября по лунной традиции лучше оставить без посадок и пересадок. Первый период приходится на новолуние 10 октября и соседние дни, второй — на полнолуние 26 октября и даты рядом с ним. Разберите семена, проверьте запасы в погребе и очистите инструменты. Если прогноз обещает резкое похолодание, уберите урожай и защитите посадки вовремя: эти работы не откладывают ради календаря.

Life.ru отвечает на частые вопросы

Лунный календарь огородника на октябрь 2026: можно ли сажать в полнолуние и что делать на даче в новолуние? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ustsinava

Когда сажать чеснок в октябре 2026 года по лунному календарю? Основные даты — 3–4 октября, запасные — 12–13 октября. Период 30–31 октября подходит прежде всего для юга. Проверьте, остаётся ли до устойчивых морозов примерно три-четыре недели, необходимые для укоренения.

Можно ли сажать в полнолуние? Если следуете лунному календарю садовода и огородника на октябрь, пропустите 25–27 октября. Но сама фаза не создаёт агрономического запрета: если перенос означает упустить срок посадки, учитывайте прежде всего погоду и требования культуры.

Что делать на даче в новолуние? 10 октября можно проверить теплицу, перебрать запасы и привести в порядок инвентарь. В календаре это день без посадок, но подготовку участка к морозам никто не отменяет.

Подходит ли календарь для Урала и Сибири? Лунные даты можно использовать как ориентир с учётом местного времени, а сроки посадок нужно выбирать для своего района. На Урале и в Сибири чеснок часто сажают ещё в сентябре или начале октября. Ждать конца месяца только потому, что дата благоприятная, не нужно.

А вы уже закончили работы на участке или ещё собираетесь на дачу с чесноком и семенами? Расскажите в комментариях, что осталось в вашем осеннем списке. Когда грядки будут готовы к зиме, можно выделить день и для себя. Если планируете обновить причёску или цвет волос, загляните в лунный календарь стрижек и окрашивания на октябрь 2026 года!

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Авторы Софья Кузнецова