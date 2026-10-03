Газон весной скажет спасибо: Названы шаги для защиты лужайки перед холодами

Перед наступлением холодов газон следует скосить, обеспечить почве доступ воздуха и создать дополнительный защитный слой. Такие меры помогут травяному покрытию легче пережить зимовку. Об этом 360.ru рассказал садовод Александр Сидельников.

После стрижки специалист рекомендует проколоть почву обычными вилами. Такая аэрация улучшает поступление воздуха к корням и помогает подготовить участок к периоду покоя.

Через некоторое время можно провести так называемую землёвку — рассыпать по поверхности смесь перегноя и земли слоем примерно 5–10 миллиметров.

«Это защитит газон от зимних повреждений», — пояснил Сидельников.

Одновременно стоит привести в порядок и остальной участок: убрать испорченные плоды и растительные остатки, заняться грядками, а также не оставлять пищу, которая способна привлечь мышей. Дом перед закрытием сезона необходимо защитить от сырости и возможного проникновения грызунов.

Ранее Life.ru публиковал чек-лист работ, которые стоит выполнить на даче перед холодами. В частности, дачникам советовали ориентироваться на прогноз заморозков, вовремя убрать урожай и заранее начать подготовку сада к зимнему сезону.