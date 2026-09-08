Дача уже не просто грядки: Россияне начали вкладывать в неё деньги как во второй дом

Загородный дом всё чаще перестаёт быть сезонным убежищем и превращается в полноценное жильё. За год доля владельцев дач, считающих её вторым домом, выросла с 23% до 43%. Опрос охватил 3 тыс. россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», который оказался в распоряжении «Газеты.ru».

Готовность вкладываться в такой формат жилья тоже выросла. За последние 12 месяцев 38% владельцев увеличили расходы на обустройство, ещё 42% оставили бюджет примерно прежним, а 20% сократили траты. В среднем на улучшение условий проживания готовы выделить 74 тыс. рублей за год.

На первом месте среди желаемых покупок оказалась техника для обслуживания дома и участка — её выбрали 27% участников. Садовую мебель назвали 23%, интернет и оборудование для устойчивой связи — 19%, освещение территории — 17%, автоматический полив и другие коммуникации — 14%.

Круглогодичное использование загородного жилья также становится важнее. Утепление, отопление и другие решения для поездок в холодный сезон готовы профинансировать 29% опрошенных. Ещё 26% хотели бы обновить кухню, 21% — обустроить полноценное рабочее место, 14% — улучшить санузел, а 10% — добавить спальные места для гостей.

Выбор между городской квартирой и дачным домом тоже постепенно меняется. Вложиться в загородную недвижимость вместо ремонта квартиры предпочли бы 39% владельцев. Годом ранее такой вариант выбирали лишь 19%.

Ранее сообщалось, что сентябрь для дачников — далеко не время складывать садовый инвентарь до следующего сезона. Именно сейчас стоит заняться освободившимися после урожая грядками. Вместо пустующей земли специалист советует использовать сидераты — горчицу, рожь, вику или люпин. Такие растения служат своеобразным зелёным удобрением: помогают вернуть в грунт азот, калий и фосфор, сдерживают рост сорняков и улучшают структуру почвы.