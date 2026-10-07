У нас опять эти дни: как пережить ретроградную Венеру 2026 и кому из знаков зодиака сильно прилетит Оглавление Когда ретроградная Венера в 2026 году? Почему в этот период могут вернуться бывшие? Почему ретроградную Венеру связывают с деньгами? Кому из знаков зодиака достанется сильнее всего? На чьей территории хозяйничает Венера? У кого из знаков зодиака места в партере? Кто такие эти ваши «личные границы»? У кого из знаков зодиака настоящая ревизия? Ретроградная Венера закончится, главное — не закончиться раньше неё Венера официально ретроградная, и в этот раз у неё явно большие планы. За что отвечает эта планета и сколько продлится её «обратный ход»? Life.ru рассказывает, у каких знаков зодиака начнутся настоящие голодные игры и как не закончиться раньше, чем сам ретроград. Ретроградная Венера в октябре и ноябре 2026 года: даты, влияние на отношения, деньги и знаки зодиака. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 3 октября 2026 года начался один из самых обсуждаемых астрологических периодов осени — ретроградная Венера. Продлится он до 14 ноября, сначала планета будет в знаке зодиака Скорпион, а 25 октября вернётся в знак Весов. Life.ru рассказывает, почему во время ретроградной Венеры все внезапно вспоминают о бывших, какие покупки советуют отложить астрологи и почему ближайшие недели предлагают посвятить не поиску новой любви, а ревизии старой жизни.

Когда ретроградная Венера в 2026 году?

Ретроградная Венера 2026: когда началась, до какого числа продлится и когда закончится. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как мы уже писали, в этом году Венера перешла к ретроградному движению 3 октября в знаке зодиака Скорпион. 25 октября она вернётся в Весы, а прямое движение возобновит 14 ноября. При этом так называемый постретроградный теневой период продлится примерно до 15 декабря. Сам ретроградный цикл занимает около шести недель и повторяется примерно раз в полтора года.

Ни для кого не секрет, что в астрологии планета Венера связана прежде всего с отношениями, симпатиями, красотой, удовольствием, самооценкой и деньгами. Поэтому именно эти сферы во время её ретроградного движения принято считать наиболее «шаткими». Но что именно будет происходить в период ретрограда и чем это обернётся для нас? Давайте разбираться.

Почему в этот период могут вернуться бывшие?

Как и на что повлияет ретроградная Венера с 3 октября по 14 ноября 2026 года: прогноз на отношения и финансы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что планета Венера неразрывно связана с романтикой, понятно, но как на отношения влияет ретроградное движение? Дело в том, что обратное движение планеты связывают не столько с появлением чего-то нового, сколько с возвращением к незавершённым делам. Речь необязательно о сообщении в два часа ночи со словами «Спишь?». Могут неожиданно напомнить о себе старые чувства, претензии или вопросы, которые когда-то так и не удалось закрыть. Человек может сам начать чаще думать о предыдущих отношениях, сравнивать нынешнего партнёра с бывшим или размышлять, правильно ли вообще закончилась старая история.

Особенно напряжённой первая половина ретрограда считается потому, что Венера движется по Скорпиону — знаку зодиака, который в астрологии связывают с ревностью, привязанностью, интимностью, доверием и скрытыми эмоциями. После возвращения Венеры в знак зодиака Весы 25 октября акцент сместится на равноправие и баланс в отношениях. А что, кроме отношений, затронет ретроградная планета любви?

Почему ретроградную Венеру связывают с деньгами?

Ретроградная Венера и деньги: какие покупки и финансовые решения лучше отложить? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поскольку в астрологии Венера связана не только с любовью, но и с ценностями, комфортом, роскошью и материальными желаниями, во время ретрограда рекомендуют внимательнее относиться к тратам. Особенно к эмоциональным покупкам из категории импульсивных. Крупные финансовые обязательства и дорогие приобретения рекомендуется отложить, а вместо этого проверить подписки, расходы, старые долги и бюджет. Кстати, эта многогранная планета отвечает и за красоту. Поэтому, чтобы не ошибиться с датой стрижки, окрашивания или маникюра, рекомендуем сверять даты с лунным календарём на октябрь 2026.

Кому из знаков зодиака достанется сильнее всего?

Ретроградная Венера с 3 октября по 14 ноября 2026 года: кому из Скорпионов, Тельцов, Львов и Водолеев стоит быть осторожнее? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хотя пересматривать отношения и расходы рекомендуется всем, по четырём знакам зодиака эта ретроградная Венера может ударить не по-детски. Всё дело в том, что 3 октября Венера развернулась примерно на 8-м градусе Скорпиона, создавая наиболее напряжённые связи с конкретными знаками. К чему же готовиться представителям знаков зодиака Скорпион, Телец, Лев и Водолей?

На чьей территории хозяйничает Венера?

Ретроградная Венера с 3 октября по 14 ноября: прогноз для знака зодиака Скорпион. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для представителей знака зодиака Скорпион ретроград начинается буквально на их территории, поэтому на первый план могут выйти личная жизнь, самооценка и собственные желания. То, что долго удавалось не замечать в отношениях, способно потребовать ответа. Могут напомнить о себе старые чувства, бывшие партнёры или нерешённые конфликты. Астрологический совет на этот период довольно простой: не пытаться любой ценой вернуть прошлое только потому, что оно снова оказалось рядом.

У кого из знаков зодиака места в партере?

Зодиакальным Тельцам, которыми, как и Весами, управляет Венера, особенно сложно будет игнорировать происходящее в отношениях. Ретроградная планета оказывается напротив их знака, поэтому возможны сомнения в партнёре, возвращение старых претензий и разговоры, которые прежде откладывались. Одновременно стоит внимательнее следить за расходами: желание купить себе что-нибудь дорогое «для настроения» может оказаться особенно сильным.

Кто такие эти ваши «личные границы»?

Ретроградная Венера с 3 октября по 14 ноября: прогноз для знака зодиака Лев. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У Львов по гороскопу под ревизию могут попасть личные границы, домашняя жизнь и привычное чувство стабильности. Старые семейные конфликты или истории из прошлого способны неожиданно вернуться в повестку. Астрологический совет для представителей знака зодиака Лев такой: желание немедленно всё поменять ещё не означает, что через пару недель оно останется таким же сильным.

У кого из знаков зодиака настоящая ревизия?

Представителям знака зодиака Водолей Венера может устроить проверку сразу по нескольким направлениям: отношения, репутация, работа и понимание того, куда вообще двигаться дальше. Возможно возвращение старых профессиональных предложений, людей из прошлого или сомнений в выбранном пути. Главное — не хвататься за первое знакомое решение только потому, что оно уже когда-то казалось правильным.

При этом знаки зодиака Скорпион, Телец, Лев и Водолей — не единственные, кого затронет этот период. После 25 октября Венера вернётся в Весы, поэтому акцент постепенно сместится с эмоциональных крайностей Скорпиона на вопросы баланса, партнёрства и справедливости в отношениях. Особенно заметно это может почувствоваться у зодиакальных Весов и других знаков зодиака, в чьей натальной карте есть важные точки в конце Весов и начале Скорпиона.

Ретроградная Венера закончится, главное — не закончиться раньше неё

Ретроградная Венера с 3 октября 2026 года: на кого особенно сильно повлияет обратное движение планеты и когда это закончится? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ретроградное движение Венеры завершится 14 ноября 2026 года, хотя так называемая постретроградная тень продлится до середины декабря. После этого Венера окончательно пройдёт участок зодиака, по которому двигалась назад. А пока стоит пересмотреть расходы и ненужные покупки, разобраться со старыми финансовыми обязательствами, вернуться к заброшенным творческим идеям, поговорить о накопившихся проблемах в отношениях и подумать, какие люди, вещи и занятия действительно имеют для вас ценность. А ещё можно наконец решить судьбу тех самых отношений, которые уже третий год существуют где-то между «всё кончено» и «иногда почему-то переписываемся».

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Софья Кузнецова