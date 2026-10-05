Страшные цифры гороскопа: Сколько маньяков Овны и почему Девы чаще всего — врачи-убийцы

Астрологический портрет обычно помогает представить характер человека, его сильные стороны и слабости. Но что получится, если разложить по знакам зодиака известных серийных убийц? Исследователи собрали данные о 485 преступниках, посчитали число их жертв и обнаружили, что самые частые представители зодиакального круга не всегда оказываются самыми смертоносными. Life.ru рассказывает, сколько маньяков родились под знаком Овна и почему в историях о медицинских убийцах часто вспоминают Деву.

Какие знаки зодиака чаще всего встречаются среди маньяков?

Серийные убийцы по знакам зодиака: какие знаки чаще встречаются в подборке? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В выборке лидируют сразу четыре знака зодиака: Рак, Скорпион, Стрелец и Рыбы — по 46 серийных убийц каждого знака. Следом идут Водолеи и Весы — по 44 человека, затем Козероги — 42 и Девы — 40. Овнов в списке 38. Реже всего в нём встречаются Тельцы и Близнецы — по 27 преступников. Четыре знака-лидера составляют почти 40% всей выборки. При этом число убийц не совпадает с числом их жертв... Кто же из знаков зодиака оказался самым «продуктивным»?

Кто из знаков зодиака оставил за собой больше всего жертв?

Знаки зодиака по стихиям: какие группы чаще встречаются среди серийных убийц? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самыми смертоносными в сумме оказались представители знака зодиака Козерог, поскольку на их счету 813 жизней. В среднем это около 19 жертв на одного преступника, что является самым высоким показателем среди всех зодиокальных представителей. Среди самых известных — британский врач Гарольд Шипман, которого считают одним из самых массовых убийц в истории. Он расправлялся с пациентами и подделывал медицинские документы, чтобы скрывать преступления.

А вот на втором месте по общему числу жертв представители знака зодиака Водолей. На их счету — 622 жертвы. Далее идут Скорпионы с 537 жертвами, Весы с 485 унесёнными жизнями и Рыбы с 461 убийством. У носителей знака зодиака Овен на счету 411 жертв, у Раков — 404, у Львов — 351, у Стрельцов — 350. На счету Дев — 269, Близнецов — 218, а у Тельцов — 204 жизни.

У Дев по гороскопу, напротив, самое низкое среднее число жертв на одного убийцу — около семи. Для сравнения, у Овнов этот показатель составляет почти 11, у Скорпионов — почти 12, а у Водолеев — больше 14. Получается, Козерогов в списке заметно меньше, чем Раков, Скорпионов, Стрельцов и Рыб, но общий счёт их жертв намного выше. Но представители знака зодиака Дева не такие уж и добряки! И вот почему.

Почему знак зодиака Дева связывают с медициной?

Знак зодиака Дева и медицина: почему среди серийных убийц вспоминают медбрата Ричарда Анджело? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В астрологии знак зодиака Дева связан с заботой о здоровье, служением и вниманием к деталям. Представителям этого знака подходит работа, где важны точность, дисциплина и умение следить за состоянием других людей. Более того, нередко астрологи связывают медицину и сестринское дело с темами зодиакальной Девы и шестого дома.

В числе известных преступников-Дев — Ричард Анджело, медбрат, которого прозвали «Ангелом смерти». Он работал в больнице и нападал на пациентов. Этот образ особенно контрастно соединяет привычную астрологическую ассоциацию знака зодиака с заботой и служением с тёмной стороной медицинской профессии, в которой доступ к пациенту может превратиться в оружие. Но что же там с другими представителями зодиакального круга?

Что говорит гороскоп: кто убивал чаще, а кто оставил больше жертв

Сколько жертв на счету серийных убийц каждого знака зодиака: статистика по гороскопу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С умными представителями знака зодиака Дева, которые оказались не такими уж заботливыми хранителями домашнего очага, всё понятно. Но что насчёт зодиакальных Тельцов, Близнецов и остальных? Неужели у них характер мягче, а руки — чище? Не совсем. Разберёмся, какие знаки зодиака попали в мрачную статистику и сколько жертв приходится на каждого.

Знак зодиака Телец

Представители знака зодиака Телец обычно кажутся спокойными, надёжными и чувственными, но упрямства и собственничества им тоже не занимать. Среди серийных убийц этого знака в подборке — 27 человек, меньше, чем у любого другого. На их счету 204 жертвы — тоже самый низкий общий показатель. Самый смертоносный Телец — Эрл Нельсон, которому приписывают 22 убийства.

Знак зодиака Близнецы

Знак зодиака Близнецы среди маньяков: сколько серийных убийц родились под этим знаком? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Близнецам по гороскопу приписывают двойственность и переменчивость, ведь они могут легко расположить к себе, но не всегда показывают окружающим, что у них на уме. В статистику попали 27 серийных убийц-Близнецов и 218 жертв. Самый известный из них — Джеффри Дамер, на счету которого 17 убийств.

Знак зодиака Рак

Представителей знака зодиака Рак часто описывают как заботливых и чутких людей, крепко привязанных к семье и близким. Но за чувствительностью может скрываться болезненная зависимость и неспособность отпустить обиду. В подборке — 46 убийц-Раков и 404 жертвы. Самый смертоносный представитель знака — Сэмюэл Литтл, которому приписывают 61 подтверждённое убийство.

Знак зодиака Лев

Знак зодиака Лев среди серийных убийц: число преступников и жертв в статистике. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Носители знака зодиака Лев любят внимание и умеют производить впечатление. В мрачной трактовке желание быть замеченным может перерасти в стремление прославиться любой ценой. Среди серийных убийц в выборке — 39 Львов, на их счету 351 жертва. Самый высокий показатель у Джозефа Кристофера и Уильяма Сэффа — каждому приписывают по 12 убийств.

Знак зодиака Весы

Зодиакальные Весы ценят гармонию и одобрение окружающих, но особенно болезненно могут переживать несправедливость и отказ. В подборке — 44 убийцы-Весы и 485 жертв. Самый смертоносный из них — Бобби Джо Лонг, которому приписывают 32 убийства.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион среди серийных убийц: сколько преступников попало в список? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Скорпионам по гороскопу приписывают страстность, проницательность и стремление докопаться до чужих тайн. В мрачном портрете эти качества оборачиваются ревностью, манипуляциями и желанием контролировать окружающих. Скорпионов в выборке 46 — вместе они оставили 537 жертв. Самый смертоносный представитель знака — Белль Ганнесс, которой приписывают 25 убийств.

Знак зодиака Стрелец

Стрельцы общительны, прямолинейны и не любят себя ограничивать. В тёмной версии такого характера это может обернуться импульсивностью и привычкой действовать, не думая о последствиях. В списке 46 серийных убийц-Стрельцов и 350 жертв. Самый известный — Тед Банди, которому приписывают 28 убийств.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы среди серийных убийц: число преступников и жертв по знаку зодиака. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рыбы впечатлительны и эмоциональны, живут богатым внутренним миром и порой с трудом отделяют фантазии от реальности. В выборке 46 серийных убийц-Рыб и 461 жертва. Самый известный преступник этого знака — Джон Уэйн Гейси, которому приписывают 33 убийства.

Так что добрыми и милыми в этой истории не выглядят даже самые спокойные знаки. У каждого нашлась своя тёмная черта — от упрямства и жажды признания до ревности, скрытности и стремления всё контролировать. А какой знак в списке удивил вас больше всего? Узнали знакомые черты в описании своего знака или близких? Пишите в комментариях. А если хотите сравнить эти мрачные портреты с обычными, читайте на Life.ru, на что обижаются люди всех знаков зодиака.