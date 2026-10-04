Календарь не поможет: когда и как сажать чеснок под зиму

Оптимальное время для посадки озимого чеснока определяется не календарными датами, а температурой почвы и природными индикаторами, рассказала доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова. По её словам, зубчики следует высаживать, когда грунт на глубине 5–10 сантиметров остывает до 10–12 градусов, а листья берёз начинают массово желтеть.

Кандидат сельскохозяйственных наук отметила, что такой температурный режим позволяет чесноку сформировать мощную корневую систему без роста зелёной массы, которая неизбежно вымерзнет при ранних посадках в тёплую землю. Если же затянуть с работами, корни не успеют развиться до устойчивых заморозков, и растение плохо перенесёт зиму.

В идеале до морозов должно оставаться от 25 до 45 дней, однако сроки существенно зависят от региона. Также важно учитывать сортовые особенности: разновидности, требующие больше времени для укоренения, лучше высаживать первыми, а быстро прорастающие — последними, отметила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Для тех, кто не измеряет температуру почвы термометром, эксперт предложила простой бытовой ориентир — массовое пожелтение берёзовых листьев, которое обычно совпадает с нужным моментом. После посадки грядку поливают только в сухую осень из расчёта около 10 литров на квадратный метр. При влажной почве дополнительный полив может навредить.

Ранее дачникам рассказали, что ещё можно посадить под зиму на огороде для получения раннего урожая. К примеру, лук и чеснок считаются одними из самых устойчивых к холодам культур при соблюдении агротехники.