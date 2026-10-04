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Регион
Опубликовано 4 октября, 12:07

Календарь не поможет: когда и как сажать чеснок под зиму

Агроном Абрамова: Чеснок осенью нужно высаживать, когда пожелтеют листья берёз

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Оптимальное время для посадки озимого чеснока определяется не календарными датами, а температурой почвы и природными индикаторами, рассказала доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова. По её словам, зубчики следует высаживать, когда грунт на глубине 5–10 сантиметров остывает до 10–12 градусов, а листья берёз начинают массово желтеть.

Кандидат сельскохозяйственных наук отметила, что такой температурный режим позволяет чесноку сформировать мощную корневую систему без роста зелёной массы, которая неизбежно вымерзнет при ранних посадках в тёплую землю. Если же затянуть с работами, корни не успеют развиться до устойчивых заморозков, и растение плохо перенесёт зиму.

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В идеале до морозов должно оставаться от 25 до 45 дней, однако сроки существенно зависят от региона. Также важно учитывать сортовые особенности: разновидности, требующие больше времени для укоренения, лучше высаживать первыми, а быстро прорастающие — последними, отметила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Для тех, кто не измеряет температуру почвы термометром, эксперт предложила простой бытовой ориентир — массовое пожелтение берёзовых листьев, которое обычно совпадает с нужным моментом. После посадки грядку поливают только в сухую осень из расчёта около 10 литров на квадратный метр. При влажной почве дополнительный полив может навредить.

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Ранее дачникам рассказали, что ещё можно посадить под зиму на огороде для получения раннего урожая. К примеру, лук и чеснок считаются одними из самых устойчивых к холодам культур при соблюдении агротехники.

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Борис Эльфанд
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