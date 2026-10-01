Обрезка гортензии осенью: все правила для метельчатой, древовидной и крупнолистной Оглавление Как определить вид гортензии Обрезка метельчатой гортензии Обрезка древовидной гортензии Обрезка крупнолистной гортензии — что нельзя делать Осенью или весной: что лучше Черенкование из обрезанных побегов Ответы на частые вопросы Как правильно обрезать гортензию осенью в зависимости от вида: метельчатая, древовидная, крупнолистная — пошаговые правила и схема от Life.ru. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обрезка гортензии осенью пугает даже опытных дачников: страшно взять секатор и за пять минут лишить куст цветов на следующий год. Опасения не напрасны, но только для одного вида из трёх. Метельчатую и древовидную гортензии осенью можно стричь смело, а вот крупнолистная после такой же стрижки летом покажет одни листья. Рассказываем, как обрезать гортензию осенью, чем отличаются схемы для разных видов и как подготовить кусты к зиме, чтобы они пережили морозы без потерь.

Как определить вид гортензии

Как отличить метельчатую, древовидную и крупнолистную гортензию. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Проще всего узнать вид по соцветию. У метельчатой оно вытянутое, похоже на конус или метёлку, а ветки жёсткие и к осени деревенеют. У древовидной соцветия круглые, чаще белые или зеленоватые, стебли тоньше и под тяжестью шапок клонятся к земле. Крупнолистная даёт плотные шары розового, голубого или сиреневого цвета, а листья у неё крупные и глянцевые. Похожая история и с пионами, где разным видам нужна разная стрижка: об этом статья о том, как обрезать пионы осенью и не остаться без цветов.

Обрезка метельчатой гортензии

Схема обрезки метельчатой гортензии осенью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Метельчатая гортензия — самый выносливый и самый популярный в садах вид, к ней относятся Ванила Фрайз, Лаймлайт и Самарская Лидия. Цветёт она на побегах этого года, так что осенняя обрезка ей не страшна. Без стрижки куст за пару лет загущается и превращается в непролазный шар с мелкими редкими метёлками. Сухие соцветия ещё и собирают мокрый снег, под его весом ветки гнутся и трескаются. Поэтому в снежных регионах шапки лучше срезать осенью, а не оставлять до весны.

Схема обрезки метельчатой гортензии для начинающих:

Срежьте все отцветшие метёлки над первой парой почек. Уберите сухие, сломанные, тонкие побеги и ветки, которые растут внутрь куста. Оставьте 8–12 самых сильных побегов, остальные вырежьте у основания. Укоротите побеги этого года, на каждом должно остаться 2–3 пары почек. Раз в несколько лет омолодите куст и срежьте все ветки до высоты около 50 см.

Чем короче обрезка, тем крупнее будут метёлки следующим летом, но их станет меньше. Мягкая стрижка даёт обратный результат: соцветий больше, зато каждое мельче. Срез делают на 1–2 см выше пары почек, секатор при этом должен быть острым и чистым, иначе край среза размочалится. Молодые кусты в первые два-три года после посадки стригут бережно и убирают только сухое и поломанное. Метельчатую гортензию можно обрезать и поздней осенью, и даже в декабре, если за окном не холоднее −5 °C.

Обрезка древовидной гортензии

Древовидная гортензия тоже цветёт на побегах текущего года, поэтому её можно стричь ещё смелее метельчатой. Самый известный сорт — Анабель с огромными белыми шарами. Стебли у древовидной тоньше и мягче, и под мокрым снегом куст с шапками часто ложится на землю. Соцветия срезают вместе с верхушкой побега, а слабые ветки и лишнюю поросль внутри куста удаляют полностью, у самого основания. Сильные побеги укорачивают так, чтобы осталось 2–4 пары почек, это примерно 15–20 см от земли.

Обрезка древовидной гортензии Анабель на зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Старые ветки древовидной гортензии со временем цветут всё хуже, поэтому побеги старше четырёх лет вырезают под ноль. Весной на их месте вырастет молодая поросль, и цветы появятся уже летом. После такой стрижки куст выглядит почти голым, но пугаться не нужно: жёсткая обрезка для древовидной гортензии — норма. Укрывать её на зиму обычно не нужно, зимует она хорошо, достаточно замульчировать землю вокруг куста компостом или торфом слоем около 10 см, чтобы корни не промёрзли.

Обрезка крупнолистной гортензии — что нельзя делать

Главная и самая частая ошибка — стричь крупнолистную гортензию так же, как метельчатую. Бутоны будущего лета уже сидят у неё в пазухах верхних листьев прямо под шапкой. Укоротите ветки на 10–15 см, и куст следующим летом не зацветёт, хотя листьев будет много. Осенью у крупнолистной срезают только засохшее соцветие над первой парой здоровых почек, а также сломанные и больные ветки. Некоторые садоводы и вовсе оставляют шапки до весны, ведь они прикрывают почки от холода.

Даже у ремонтантных сортов вроде Endless Summer, которые цветут и на старых, и на новых побегах, осенью проводят только санитарную и прореживающую обрезку. Крупнолистная гортензия — самый нежный вид из трёх, и без укрытия её почки вымерзают. После первых заморозков ветки пригибают к земле на подложку из досок или лапника и укрывают спанбондом в два слоя, а плёнку добавляют только при устойчивом минусе. Подробный план есть в статье о том, как укрыть розы, гортензии и виноград до весны.

Осенью или весной: что лучше

Когда обрезать гортензию: осенью или весной. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Метельчатую и древовидную гортензии можно обрезать и осенью, и весной, выбор зависит от климата и ваших планов. Осенняя стрижка спасает ветки от снега и освобождает весну для других дел. Весной обрезку надо закончить до начала сокодвижения, обычно в апреле, иначе срезы начнут истекать соком. Крупнолистную весной только чистят после снятия укрытия. Азотом после осенней обрезки кусты не кормят, та же логика есть и в статье про подкормку малины после обрезки без азотных удобрений.

Черенкование из обрезанных побегов

Срезанные ветки метельчатой и древовидной гортензии не обязательно выбрасывать, из них получится посадочный материал. Нарежьте из здоровых веток черенки длиной 10–15 см, на каждом должно быть 2–3 узла с почками. Нижний срез делают прямо под узлом, верхний на 1–2 см выше. Кончик окуните в стимулятор корнеобразования и посадите черенок под углом в лёгкий грунт, сверху накройте банкой. Корни появятся через три-четыре недели, первую зиму саженцы проводят дома при +12…+15 °C.

Ответы на частые вопросы

Главные вопросы об обрезке гортензии осенью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда лучше обрезать гортензию — осенью или весной? Метельчатую и древовидную можно обрезать в обе поры: осенью после листопада или весной до начала сокодвижения. Крупнолистную осенью почти не трогают, её только чистят весной.

Метельчатую и древовидную можно обрезать в обе поры: осенью после листопада или весной до начала сокодвижения. Крупнолистную осенью почти не трогают, её только чистят весной. Можно ли сильно обрезать крупнолистную гортензию осенью? Нет. Цветочные почки у неё сидят на прошлогодних побегах, и после сильной обрезки куст летом не зацветёт. Осенью срезают только сухие шапки над первой парой почек и больные ветки.

Нет. Цветочные почки у неё сидят на прошлогодних побегах, и после сильной обрезки куст летом не зацветёт. Осенью срезают только сухие шапки над первой парой почек и больные ветки. Чем отличается обрезка метельчатой и древовидной гортензии? Древовидную стригут жёстче: побеги укорачивают до 15–20 см от земли. У метельчатой оставляют 8–12 сильных побегов и на каждом 2–3 пары почек.

Древовидную стригут жёстче: побеги укорачивают до 15–20 см от земли. У метельчатой оставляют 8–12 сильных побегов и на каждом 2–3 пары почек. Нужно ли укрывать гортензию после обрезки на зиму? Метельчатой и древовидной хватит мульчи у корней. Крупнолистную пригибают и укрывают спанбондом, а молодые кусты защищают так же, как ягодные саженцы в статье о том, как подготовить жимолость к зиме.

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Авторы Сергей Трофимов