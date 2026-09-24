Чем подкормить жимолость осенью и как подготовить её к зиме Оглавление Чем подкормить жимолость осенью Когда вносить удобрения — сроки Подкормка при посадке и пересадке Как подготовить жимолость к зиме FAQ — ответы на вопросы Чем подкормить жимолость осенью? Можно ли вносить азотные удобрения под жимолость осенью? Когда лучше подкармливать жимолость — в сентябре или октябре? Нужно ли укрывать жимолость на зиму? Чем и когда подкормить жимолость осенью: удобрения, сроки внесения и подготовка кустарника к зиме — советы дачникам от Life.ru. Как подкормить жимолость на зиму, чтобы получить урожай летом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жимолость — одна из самых ранних ягодных культур, и её зимостойкость напрямую зависит от того, насколько грамотно её подготовили осенью. Правильная подкормка и уход в этот период помогают растению восстановить силы после плодоношения, укрепить корневую систему и заложить почки для урожая следующего года.

Чем подкормить жимолость осенью

Осенью жимолости нужны фосфор и калий, именно эти элементы отвечают за вызревание побегов, укрепление корней и устойчивость к морозам. Азот в это время категорически не вносят, он провоцирует рост новых побегов, которые не успевают одревеснеть и вымерзают зимой. Эта логика совпадает с правилами подкормки других плодовых культур, например, малины. «Подкормка малины после обрезки».

Проверенные варианты удобрений:

Суперфосфат – 30 г на взрослый куст (старше 5 лет), 15 г – на молодой. Фосфор укрепляет корни и помогает растению пережить зиму.

Монофосфат калия – 1 ст. ложка на 10 л воды. Удобрение хорошо растворяется и быстро усваивается.

Сульфат калия – 20–40 г под куст в зависимости от возраста. Калий повышает устойчивость к холоду и перепадам температур.

Древесная зола – 200–300 г на куст. Это источник калия, кальция и микроэлементов, ее можно вносить в сухом виде или в виде настоя (залить водой и дать постоять сутки).

Компост или перегной – 1 ведро под взрослый куст. Работает и как удобрение, и как мульча.

Запомните, что органика должна быть полностью перепревшей, так как свежий навоз или недозревший компост может обжечь корни и спровоцировать болезни.

Плоды жимолости обыкновенной. Фото © Wikipedia / AnRo0002

Когда вносить удобрения — сроки

Оптимальное время для того, чтобы внести удобрения к жимолости это сентябрь или первая половина октября, но точные сроки зависят от региона:

Для средней полосы и Подмосковья это середина–конец сентября либо начало октября. Почва ещё теплая, корни активно работают, а растение успевает усвоить питание до наступления холодов.

Для Урала, Сибири, Дальнего Востока это вторая половина сентября. Здесь заморозки могут прийти рано, поэтому затягивать с подкормкой нельзя.

Для южных регионов это октябрь, иногда даже начало ноября, если осень тёплая.

Ключевым ориентиром для внесения удобрений является температура почвы и состояние растения. Подкормку делают, пока земля не промерзла, но уже после окончания активного роста побегов. Если внести удобрения слишком поздно, пользы почти не будет, а если слишком рано, то есть риск спровоцировать вторичный рост.

Подкормка при посадке и пересадке

Подкормка молодого саженца при посадке отличается от ухода за взрослым кустом. Для молодого саженца важно сразу создать питательную среду, но не перекормить.

При посадке молодого саженца:

Выкопайте яму примерно 40×40×40 см. На дно положите 10–15 см плодородного грунта, смешанного с 1 ведром компоста/перегноя, 150–200 г древесной золы и 60–80 г суперфосфата. Сверху насыпьте слой обычной земли (чтобы корни не касались удобрений напрямую) и поставьте саженец. Засыпьте землей, полейте и замульчируйте.

Правильная осенняя подкормка жимолости. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При пересадке взрослого куста:

Выкапывайте с большим комом земли, чтобы не повредить корни. В новую яму внесите те же компоненты, что и при посадке, но дозировку увеличьте: 2 ведра компоста, 300 г золы, 100–120 г суперфосфата. После пересадки обязателен обильный полив и мульчирование, так как это снижает стресс для растения.

Главным отличием является то, что при посадке мы «закладываем» питание на первые годы, а для взрослого куста осенью вносим только поддерживающие дозы, чтобы помочь пережить зиму и подготовиться к новому сезону.

Как подготовить жимолость к зиме

Подкормка это только часть подготовки. Чтобы куст хорошо перезимовал, нужен комплекс мер:

Полив. Если осень сухая, проведите влагозарядковый полив: 3–4 ведра воды под взрослый куст, чтобы почва промокла на глубину 40–50 см. Это защитит корни от иссушения и резких перепадов температур.

Мульчирование. Приствольный круг (зону вокруг куста радиусом 40–50 см) засыпьте слоем 7–10 см: перегноем, компостом, торфом или опилками. Мульча сохраняет влагу, защищает корни от промерзания и постепенно отдает питательные вещества.

Санитарная обрезка. Удалите сухие, сломанные и больные ветки, а также те, что растут внутрь куста и загущают крону. Не укорачивайте молодые приросты, именно на них формируются цветочные почки.

Уборка. Соберите опавшие листья и растительные остатки из приствольного круга и уберите их с участка. В них могут зимовать вредители и споры болезней.

Укрытие. Жимолость это морозостойкая культура, но молодые саженцы (1–2 года) и незимостойкие сорта лучше защитить. Используйте лапник, укрывной материал или мешковину, чтобы уберечь побеги от сильных морозов и солнечных ожогов в конце зимы. В регионах с обильным снегом полезно связать ветки в пучок, так они не сломаются под тяжестью снежного покрова.

Подробнее о подготовке плодовых к холодам читайте в материале «Как подготовить плодовые к холодам» – там собраны общие принципы, которые подходят и для ягодных кустарников.

FAQ — ответы на вопросы

Чем подкормить жимолость осенью?

Лучше всего подойдут фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат, монофосфат калия, сульфат калия, древесная зола. Также можно использовать перегной или компост как органическую подкормку и мульчу.

Фосфатно-калийные удобрения для растений на зиму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / piotr szczepanek

Можно ли вносить азотные удобрения под жимолость осенью?

Нет. Азот стимулирует рост побегов, а осенью растению нужно готовиться к покою. Молодые побеги не успеют вызреть и вымерзнут зимой. Это снизит урожайность и ослабит куст.

Когда лучше подкармливать жимолость — в сентябре или октябре?

Зависит от региона. В северных и холодных районах в сентябре, чтобы успеть до промерзания почвы. В средней полосе в конце сентября или начале октября. На юге можно в октябре или даже начале ноября.

Нужно ли укрывать жимолость на зиму?

Взрослые кусты обычно не требуют укрытия, они хорошо переносят морозы. Укрывают в основном молодые саженцы и незимостойкие сорта, а также используют защиту от снега и ветра (связывание веток, укрытие материалом).

Авторы Ксения Вернер