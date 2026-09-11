Чем подкормить клубнику после сбора урожая и обрезки Оглавление Когда подкармливать клубнику — после сбора урожая, после обрезки или под зиму Чем подкормить клубнику осенью: обзор удобрений Как разводить и вносить удобрения Народные средства Частые ошибки при осенней подкормке Часто задаваемые вопросы Рассказываем, чем и как подкормить клубнику после сбора урожая и обрезки: дозировки монофосфата калия, суперфосфата и золы, сроки и частые ошибки. 44316 44316 Чем подкормить клубнику осенью: залог урожая на будущий год. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Клубника отдала урожай, и кажется, что до весны о ней можно забыть. На деле именно сейчас кусты восстанавливаются после плодоношения, наращивают корни и закладывают цветочные почки на следующий сезон. От ухода в этот период зависит, будут ли ягоды крупными и сладкими следующим летом.

После сбора ягод грядку приводят в порядок: убирают сорняки, старые и больные листья, ненужные усы, поливают растения и только потом осуществляют подкормку.

Важно учитывать сорт. Обычная садовая земляника плодоносит один раз, после чего ей нужно время на восстановление. Ремонтантная продолжает цвести и давать ягоды до холодов, поэтому подкармливать её нужно осторожнее и небольшими дозами.

Когда подкармливать клубнику — после сбора урожая, после обрезки или под зиму

Подкормки после плодоношения проводят в несколько этапов. Необязательно использовать все: ориентируйтесь на состояние кустов, состав почвы и то, вносили ли удобрения при посадке.

Первая подкормка — после сбора урожая. Через 5–7 дней после того, как собрали последние ягоды, прополите грядку, удалите усы, которые не нужны для размножения, и вырежьте сухие, больные или поврежденные листья. Затем хорошо полейте клубнику и внесите удобрение во влажную почву.

Полностью скашивать листья без необходимости не стоит. Здоровая листва помогает кусту восстановиться и накопить силы. Если листья чистые и зелёные, достаточно санитарной обрезки. Подробнее о том, как поступать с усами и розетками в августе, Life.ru уже рассказывал в отдельном материале.

Вторая подкормка — после обрезки. Если вы удалили много старых или больных листьев, не спешите подкармливать растения в тот же день. Подождите 7–10 дней: за это время кусты оправятся от обрезки и начнут выпускать молодые листья. Затем можно внести удобрение под корень.

Третья подкормка — перед зимой. Ее проводят примерно за 3–4 недели до устойчивых заморозков. Такая подкормка нужна не всем. Она пригодится, если почва на участке бедная, кусты ослабли после плодоношения или летнюю подкормку пришлось пропустить. Главное — не превышать дозировку и не пытаться «накормить на всю зиму».

А как правильно подкармливать смородину и крыжовник после плодоношения и для будущего урожая — рассказываем здесь.

Чем подкормить клубнику осенью: обзор удобрений

Как правильно подкармливать клубнику осенью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Общие принципы подкормки разных садовых культур Life.ru разбирал отдельно. Гид Life.ru по подкормкам растений. Для восстановления клубники после урожая используют как готовые комплексные составы для ягодников, так и отдельные фосфорные и калийные удобрения.

Монофосфат калия — быстрорастворимое удобрение с фосфором и калием. Подходит для жидкой корневой подкормки и, в меньшей концентрации, для опрыскивания по листу. Удобен, когда нужно быстро дать растениям доступные элементы без лишних компонентов.

— быстрорастворимое удобрение с фосфором и калием. Подходит для жидкой корневой подкормки и, в меньшей концентрации, для опрыскивания по листу. Удобен, когда нужно быстро дать растениям доступные элементы без лишних компонентов. Суперфосфат — фосфорное удобрение длительного действия. Обычный суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, поэтому его удобнее заделывать в почву в сухом виде или предварительно готовить вытяжку. Не стоит ждать от него мгновенного эффекта: фосфор становится доступен корням постепенно.

— фосфорное удобрение длительного действия. Обычный суперфосфат плохо растворяется в холодной воде, поэтому его удобнее заделывать в почву в сухом виде или предварительно готовить вытяжку. Не стоит ждать от него мгновенного эффекта: фосфор становится доступен корням постепенно. Сульфат калия — калий без хлора. Его выбирают для клубники, чувствительной к избытку хлоридов. Удобрение можно применять отдельно или вместе с фосфорным, если это допускает инструкция производителя.

— калий без хлора. Его выбирают для клубники, чувствительной к избытку хлоридов. Удобрение можно применять отдельно или вместе с фосфорным, если это допускает инструкция производителя. Калимагнезия — источник калия, магния и серы. Особенно уместна там, где растения показывают признаки нехватки магния: старые листья светлеют между жилками. На кислой почве сначала проверьте pH: удобрение не заменяет известкование.

— источник калия, магния и серы. Особенно уместна там, где растения показывают признаки нехватки магния: старые листья светлеют между жилками. На кислой почве сначала проверьте pH: удобрение не заменяет известкование. Древесная зола — народная альтернатива с калием, кальцием и микроэлементами. Состав золы непостоянен: он зависит от того, что сжигали. Использовать можно только чистую золу от необработанной древесины, травы или растительных остатков — не от окрашенных досок, ДСП, угля и бытового мусора.

Как разводить и вносить удобрения

Перед корневой подкормкой земля должна быть умеренно влажной. Если грядка пересохла, сначала полейте её чистой водой. Раствор вносят по почве вокруг куста, стараясь не заливать сердечко.

Инфографика © Life.ru

Как развести монофосфат калия для подкормки клубники: отмерьте 10–15 г гранул, растворите в небольшом количестве тёплой воды, затем доведите объем до 10 л. Используйте готовый раствор сразу: не оставляйте его до следующего дня.

Не нужно использовать все варианты одновременно. Монофосфат калия уже содержит и фосфор, и калий, поэтому добавлять к нему в тот же день суперфосфат, сульфат калия и золу обычно незачем. Если норма на упаковке конкретного удобрения отличается, приоритет у инструкции производителя.

Чтобы приготовить подкормку из суперфосфата, удобрение можно сначала размешать в тёплой воде, дать раствору настояться и затем довести его до нужного объема. Золу с суперфосфатом в одном растворе лучше не соединять.

Народные средства

Зола удобна, если нужна мягкая калийная подкормка и есть проверенное сырьё. Её можно рассыпать по влажной почве из расчета 100–200 г на квадратный метр либо приготовить настой. Но она не заменяет точную агрохимию: в разных партиях меняется содержание питательных веществ, а избыток золы способен сдвинуть реакцию почвы в щелочную сторону.

Покупные удобрения выигрывают предсказуемостью. Монофосфат калия, сульфат калия и суперфосфат позволяют точнее рассчитать дозу. Не смешивайте все сразу: выберите одну понятную схему. Например, после урожая используйте монофосфат калия, а перед зимним мульчированием — золу или сухой суперфосфат. Дублировать несколько источников калия и фосфора без анализа почвы не нужно.

Частые ошибки при осенней подкормке

Перекармливать азотом поздно в сезоне. Азот стимулирует рост листьев и усов. Если его слишком много незадолго до холодов, растения продолжают активно расти вместо своевременного закаливания. При этом сразу после сбора урожая умеренное азотное питание в отдельных схемах допустимо — важна именно фаза растения.

Азот стимулирует рост листьев и усов. Если его слишком много незадолго до холодов, растения продолжают активно расти вместо своевременного закаливания. При этом сразу после сбора урожая умеренное азотное питание в отдельных схемах допустимо — важна именно фаза растения. Лить удобрение в сухую землю. Сначала увлажните грядку чистой водой, затем вносите раствор.

Сначала увлажните грядку чистой водой, затем вносите раствор. Смешивать несколько источников калия. Монофосфат калия, сульфат калия и калимагнезия одновременно не делают подкормку «в три раза полезнее».

Монофосфат калия, сульфат калия и калимагнезия одновременно не делают подкормку «в три раза полезнее». Считать золу полностью безобидной. Зола повышает pH. Если почва и без того щелочная, лучше выбрать другой источник калия.

Зола повышает pH. Если почва и без того щелочная, лучше выбрать другой источник калия. Подкармливать прямо перед морозами. Корням нужно время, чтобы использовать питание. За несколько дней до устойчивого похолодания важнее привести грядку в порядок и подготовить её к зиме.

Часто задаваемые вопросы

Основные ошибки в подкормке клубники осенью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Можно ли подкармливать клубнику азотом осенью?

Поздней осенью — нежелательно: азот стимулирует рост листьев, которые могут не успеть подготовиться к морозам. Но сразу после уборки ягод обычной клубнике иногда дают умеренную азотсодержащую подкормку в рамках обновления посадки. Для ремонтантных сортов схема иная: их питание корректируют в течение всего плодоношения.

Через сколько после обрезки можно подкармливать?

Обычно через 7–10 дней, когда куст восстановится и начнет выпускать молодые листья. Если удаляли только сухие листья и усы, а растения выглядят здоровыми, допустимо подкормить раньше — после полива и без попадания раствора в центр куста.

Чем подкормить клубнику под зиму, если не купили монофосфат калия?

Подойдут сульфат калия, калимагнезия, суперфосфат или древесная зола. Выберите одно основное средство и соблюдайте дозировку, а не смешивайте все варианты в надежде на «усиленный» эффект.

Как часто подкармливать клубнику осенью?

Для здоровой грядки достаточно одной основной подкормки после плодоношения и, при необходимости, одной лёгкой — за 3–4 недели до морозов. Между жидкими внесениями оставляйте минимум 10–14 дней.

Нужна ли подкормка молодой клубнике, посаженной в этом году?

Если посадочную лунку хорошо заправили компостом и комплексным удобрением, осенью не нужны высокие дозы. Молодые кусты можно поддержать слабым раствором фосфорно-калийного удобрения, но только по влажной почве и не поздно перед заморозками.

Можно ли совмещать подкормку с обработкой от вредителей?

Лучше не смешивать удобрения с инсектицидами и фунгицидами в одной ёмкости, если такая совместимость прямо не подтверждена производителем. Сначала проведите защитную обработку, выдержите несколько дней, затем внесите питание.

Можно ли опрыскивать клубнику монофосфатом калия по листу?

Да, но концентрацию уменьшают до 5–10 г на 10 л воды. Опрыскивать нужно в безветренную сухую погоду утром или вечером, когда нет палящего солнца, и не по цветкам или ягодам ремонтантной клубники.

Авторы Анна Розанова