Сад кайфует от этой прикормки: Лучшие удобрения для цветов и плодов в 2026 Оглавление Что такое подкормка и зачем она нужна Топ лучших подкормок для растений в 2026-м Настой крапивы — природный стимулятор роста Зола — универсальное калийно-фосфорное удобрение Дрожжи — активатор почвенной микрофлоры Яичная скорлупа — кальций для томатов и перца Банановая кожура — калий для роз и огурцов Луковая шелуха — природный антисептик Настой коровяка и птичьего помёта Сульфат калия — лучшее калийное удобрение Кальциевая селитра — скорая помощь от вершинной гнили Готовые удобрения: что выбрать в 2026-м Мочевина, кальциевая селитра, сульфат калия, суперфосфат AVA (пролонгированное действие) Новоферт (специализированные удобрения) Фертика (Кемира) Люкс Подкормка конкретных культур Клубника — чтобы ягоды были крупными и сладкими Томаты и перцы — от вершинной гнили до обильного плодоношения Огурцы и кабачки — зола и дрожжи Плодовые деревья и кустарники Розы, гортензии и петунии Календарь подкормок по месяцам Май Июнь Июль Август – сентябрь Совместимость удобрений Как понять, чего не хватает растению (экспресс-диагностика) Часто задаваемые вопросы (FAQ) Можно ли подкармливать растения во время цветения? Чем подкормить клубнику в мае 2026? Что делать, если у рассады томатов фиолетовые листья? Сколько раз подкармливать огурцы за сезон? Нужна ли подкормка для розы в первый год после посадки? Что лучше: жидкая подкормка или сухая? Можно ли смешивать золу с мочевиной? Как часто использовать дрожжевую подкормку? Заключение Полный гид по подкормкам для растений в 2026-м: народные средства (зола, крапива, дрожжи, банановая кожура) и готовые удобрения (кальциевая селитра, сульфат калия, AVA). Для клубники, томатов, огурцов, роз, гортензий и других культур. 22 мая, 22:15

В 2026 году лучшие подкормки для растений — это зола, крапивный настой, дрожжи, банановая кожура, сульфат калия и AVA. Клубнику в период цветения ни в коем случае нельзя кормить азотом, нашатырём и йодом — они сжигают бутоны. Томатам и перцу нужна кальциевая селитра против вершинной гнили. Рассказываем, чем и когда подкармливать, чтобы получить урожай на зависть соседям.

Что такое подкормка и зачем она нужна

Подкормка — это химические вещества, которые добавляют в почву или наносят на листья растений в период активного роста и плодоношения. Основные элементы питания — азот (N), фосфор (P) и калий (K), а также микроэлементы: кальций, магний, железо, бор, цинк.

Подкормки делят на корневые (под корень) и внекорневые (по листу). Корневые работают медленнее, но эффективнее при дефиците макроэлементов. Внекорневые — быстрый способ помочь растению здесь и сейчас.

Топ лучших подкормок для растений в 2026-м

Настой крапивы — природный стимулятор роста

Крапива содержит азот, железо, магний, кремний и витамины группы B. Это одно из самых доступных органических удобрений. Подходит для всех овощных культур, плодовых деревьев и декоративных растений в период активного роста.

Как готовить: треть или полное ведро свежей крапивы (без семян) залить 10 л воды, настаивать 5–7 дней в тёплом месте, помешивая. Готовый настой процедить.

Пропорции: для корневого полива — 1:10, для опрыскивания по листу — 1:20.

Когда: с мая по июль, раз в 1–2 недели, до цветения. В период цветения не применять — избыток азота тормозит завязывание плодов.

Зола — универсальное калийно-фосфорное удобрение

Древесная зола содержит до 40% карбоната кальция, 10–12% оксида калия и около 6% фосфора. Раскисляет почву, отпугивает слизней и тлю, укрепляет клеточные стенки растений. Особенно эффективна под клубнику, огурцы, томаты, розы и плодовые деревья.

Существует два способа применения:

Сухой: рассыпать вокруг куста 100–200 г/м², слегка заделать в почву тяпкой.

Жидкий настой: 100 г золы на 10 л воды, настоять сутки, полить под корень из расчёта 0,5–1 л на растение.

Когда: апрель–август, раз в 2–3 недели. Нельзя смешивать с мочевиной и суперфосфатом — нейтрализуют друг друга.

Дрожжи — активатор почвенной микрофлоры

Дрожжи запускают активное размножение полезных почвенных бактерий, которые быстрее перерабатывают органику в доступное питание. Дополнительно стимулируют корнеобразование — особенно полезны для рассады и молодых посадок.

Рецепт: 100 г прессованных дрожжей + 2–3 ст. ложки сахара растворить в 10 л тёплой воды (не горячей!), настоять 2–3 часа. Разбавить 1:5 водой и полить под корень. Сухие дрожжи: 10 г + 2 ст. ложки сахара на 10 л тёплой воды, настоять 2 часа, разбавить 1:5.

Когда: не чаще 2–3 раз за сезон. Важно: дрожжи «съедают» калий из почвы — через 3–5 дней после подкормки обязательно рассыпьте золу под растениями.

Яичная скорлупа — кальций для томатов и перца

Скорлупа от куриных яиц — источник карбоната кальция. Медленно растворяясь в почве, она предотвращает вершинную гниль томатов и перцев, а также слегка раскисляет грунт.

Настой: скорлупу от 4–5 яиц залить 3 л воды, настоять 3–5 дней до помутнения и лёгкого запаха, поливать по 0,5 л под каждый куст. Порошок: измельчённую скорлупу заделать в почву при посадке — 1 ст. ложка в лунку.

Когда: при посадке рассады и раз в 3–4 недели в течение сезона. При острой вершинной гнили скорлупа работает медленно — тогда используйте кальциевую селитру для быстрого результата.

Банановая кожура — калий для роз и огурцов

Кожура банана богата калием, фосфором и магнием. Калий особенно важен в период цветения и плодообразования — улучшает вкус плодов, усиливает яркость цветков и повышает устойчивость к болезням.

Настой: кожура 3–4 бананов + 3 л воды, настоять 3–4 дня, процедить, полить под корень 1 раз в неделю. Сухой вариант: высушить кожуру, перемолоть в порошок, заделать в почву при посадке или в качестве мульчи.

Когда: май–июль, в период бутонизации и цветения роз, петуний, огурцов. Хорошо сочетается с зольным настоем.

Луковая шелуха — природный антисептик

Настой луковой шелухи содержит флавоноиды, фитонциды, цинк, железо и марганец. Укрепляет иммунитет растений, ускоряет рост, отпугивает тлю, паутинного клеща и других вредителей.

Как готовить: 20 г шелухи (примерно 2 хороших горсти) залить 5 л кипятка, настоять 2–3 суток, процедить. Использовать, не разбавляя, для полива и опрыскивания.

Когда: раз в 2 недели с апреля по август. Хорошо сочетается с зольным настоем — их можно смешивать. Подходит для всех огородных и декоративных культур.

Настой коровяка и птичьего помёта

Один из самых богатых источников азота и органики. Коровяк содержит N, P, K и микроэлементы в естественном соотношении.

Пропорции: коровяк — 1:10, птичий помёт — 1:20. Настаивать 5–7 дней, помешивая. Поливать строго под корень, не попадая на листья — вызывают ожоги. Норма: 1–1,5 л на взрослое растение.

Когда: май – июнь, до цветения. Идеально для огурцов, кабачков, капусты и плодовых деревьев в фазе активного роста. В период плодоношения азотные подкормки сокращают.

Сульфат калия — лучшее калийное удобрение

Сернокислый калий — бесхлорное удобрение с 50% содержанием K₂O. Повышает сахаристость и вкусовые качества плодов, укрепляет клеточные стенки и увеличивает зимостойкость многолетников. Особенно эффективен для клубники, малины, смородины, корнеплодов и цветов.

Как применять: 10–15 г/м² рассыпать по поверхности почвы и заделать тяпкой или растворить 10–15 г в 10 л воды и полить под корень.

Когда: июнь – июль, в период наливания плодов и ягод. Для роз и гортензий — перед цветением. Хорошо сочетается с суперфосфатом и кальциевой селитрой.

Кальциевая селитра — скорая помощь от вершинной гнили

Кальциевая селитра (Ca(NO₃)₂) содержит 19% кальция и 15,5% азота. Быстро устраняет дефицит кальция — главную причину вершинной гнили томатов, перцев и огурцов. Не закисляет почву, в отличие от других азотных удобрений.

Как применять: 1 ст. ложка (15–20 г) на 10 л воды, поливать под корень по 1–1,5 л на растение. При острых симптомах — внекорневое опрыскивание раствором 10 г/5 л по листу и плодам.

Когда: при первых признаках вершинной гнили или профилактически раз в 2–3 недели с момента завязывания плодов. Нельзя смешивать с суперфосфатом и мочевиной.

Готовые удобрения: что выбрать в 2026-м

Мочевина, кальциевая селитра, сульфат калия, суперфосфат

Мочевина (карбамид, 46% N) — лучший источник азота для весеннего старта. Норма: 20–30 г/10 л воды для внекорневой подкормки или 10–20 г/м² под перекопку. Нельзя смешивать с золой и суперфосфатом.

Кальциевая селитра — скорая помощь при вершинной гнили томатов и огурцов. Готовят раствор 1 ст. ложка на 10 л воды, поливают под корень. Быстро устраняет дефицит кальция, не закисляет почву.

Сульфат калия (сернокислый калий) — лучшее бесхлорное калийное удобрение для ягодных, корнеплодов, цветов. Норма: 10–15 г/м². Повышает вкусовые качества плодов и зимостойкость растений.

Суперфосфат — источник фосфора для корней и формирования завязей. Двойной суперфосфат вносят 20–30 г/м² при осенней перекопке или в лунку при посадке.

AVA (пролонгированное действие)

AVA — уникальное стекловидное удобрение с пролонгированным действием на 1–3 года. Элементы питания высвобождаются постепенно по мере потребности растения. Норма внесения: 3–5 г на литр грунта для рассады, 15–35 г/м² в открытый грунт. Не вымывается из почвы, не накапливается сверх нормы, экологически чистое. Особенно удобно для многолетников, плодовых деревьев и кустарников.

Новоферт (специализированные удобрения)

Новоферт — серия водорастворимых комплексных удобрений с хелатными микроэлементами. Выпускается в нескольких формулах: для старта (с высоким содержанием азота), для плодоношения (фосфорно-калийная серия), универсальная. Растворяют 10–20 г в 10 л воды, применяют раз в 2 недели.

Фертика (Кемира) Люкс

Фертика Люкс — водорастворимое комплексное удобрение NPK с микроэлементами в хелатной форме. Подходит для всех культур в открытом грунте и теплице. Стандартная норма: 20 г/10 л воды. Применяют еженедельно в период активного роста и формирования плодов.

Подкормка конкретных культур

Клубника — чтобы ягоды были крупными и сладкими

В период цветения клубнике нужна только зола (100 г под куст) или зольный настой: никакого азота, нашатыря и йода — они сжигают бутоны. После завязывания ягод (конец мая – июнь) переходят на калийно-фосфорные подкормки: сульфат калия (10 г/10 л) или настой банановой кожуры.

Важный лайфхак: в мае 2026 клубнику подкармливают зольным настоем (1 стакан золы на 10 л воды) — это и удобрение, и защита от серой гнили.

Томаты и перцы — от вершинной гнили до обильного плодоношения

Томатам нужно три этапа подкормок. Первая — через 2 недели после высадки рассады: настой крапивы или мочевина (15 г/10 л). Вторая — в период цветения: суперфосфат (20 г) + сульфат калия (15 г) на 10 л воды. Третья — при наливе плодов: кальциевая селитра (1 ст. ложка/10 л) от вершинной гнили.

Если листья рассады приобрели фиолетовый оттенок — срочно нужен фосфор. Опрыскайте монофосфатом калия (5 г/5 л воды по листу). Перец подкармливают по той же схеме, что и томаты, но немного нежнее реагирует на концентрированные растворы — разбавляйте в 1,5 раза.

Огурцы и кабачки — зола и дрожжи

Огурцы — самая «прожорливая» культура огорода: им нужно 5–6 подкормок за сезон. Схема: до цветения — настой коровяка (1:10) или крапивы. При цветении — зола (1 стакан под куст) + дрожжевой настой. При активном плодоношении — каждые 2 недели чередуют настой коровяка и зольный настой. Кальциевая селитра (0,5 ст. ложки/10 л) — против горечи и пожелтения завязей.

Кабачки менее требовательны — достаточно 3–4 подкормок. Хорошо отзываются на настой крапивы и золу.

Плодовые деревья и кустарники

Ранней весной (апрель) при набухании почек деревья подкармливают мочевиной: 200–300 г на взрослое дерево рассыпают по приствольному кругу или растворяют в воде. В период цветения — суперфосфат и сульфат калия. Летом — настой коровяка или крапивы (для молодых деревьев). Осенью — только фосфор и калий, без азота.

Для кустарников (смородина, крыжовник, малина) в июне вносят настой крапивы или золу под куст: калий улучшает завязываемость ягод и их сладость.

Розы, гортензии и петунии

Розам нужно питание в три этапа: при распускании листьев — азот (мочевина или настой крапивы); перед цветением и в период цветения — калий и фосфор (зола, банановая кожура, сульфат калия); после цветения — снова фосфор и калий для закладки новых бутонов.

Цвет гортензии поддаётся коррекции через pH почвы и удобрения: для синих цветов — сернокислый калий (сульфат алюминия, pH 4,5–5,5, кислая почва); для розовых — зола и известкование (щелочная реакция). Петунии поливают раз в 10 дней жидким комплексным удобрением («Фертика Люкс» или «Новоферт») — это стимулирует непрерывное цветение все лето.

Календарь подкормок по месяцам

Май

Высадка рассады томатов и перцев в теплицу: фосфорно-калийные удобрения под корень. Огурцы (посев/рассада): органика (настой коровяка 1:10). Клубника в цветении: только зола, никакого азота. Плодовые деревья: суперфосфат + сульфат калия.

Июнь

Огурцы: комплексное удобрение или настой крапивы. Томаты, перцы: кальциевая селитра от вершинной гнили + суперфосфат. Кустарники: зола и настой крапивы под куст. Розы в бутонизации: сульфат калия + зола.

Июль

Суперфосфат для корнеплодов. Зола под ягодные кустарники (смородина, малина, крыжовник). Монофосфат калия для цветов — стимул обильного цветения. Огурцы: продолжают подкармливать каждые 2 недели.

Август – сентябрь

Постепенно прекращают азотные подкормки. Плодовые деревья: фосфорно-калийные удобрения для подготовки к зиме. Закладка компоста, внесение суперфосфата под перекопку.

Совместимость удобрений

Не все удобрения можно смешивать — неправильные сочетания снижают эффективность удобрений или могут навредить растениям.

И общее правило: органику и минеральные удобрения не смешивают в одном растворе. Их вносят с разрывом в 5–7 дней.

Как понять, чего не хватает растению (экспресс-диагностика)

Растения сами подсказывают, что им нужно, — нужно лишь уметь читать эти сигналы. Бледно-жёлтые листья снизу вверх — дефицит азота, нужны мочевина или настой крапивы. Фиолетовый оттенок листьев у рассады томатов и перца — нехватка фосфора, срочная внекорневая подкормка суперфосфатом или монофосфатом калия.

Коричневые края и кончики листьев — дефицит калия: зола, сульфат калия. Вершинная гниль на томатах (чёрное пятно на кончике плода) — нехватка кальция при неравномерном поливе: кальциевая селитра 1 ст. ложка/10 л. Межжилковый хлороз (листья желтеют между зелёными жилками) — нехватка железа или магния: хелат железа или сульфат магния (15 г/10 л) по листу.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли подкармливать растения во время цветения?

Да, но осторожно. В период цветения запрещены азотные удобрения — они «гонят» зелень в ущерб бутонам. Допускаются калийно-фосфорные подкормки: зола, сульфат калия, суперфосфат.

Чем подкормить клубнику в мае 2026?

В мае клубника чаще всего цветёт. Подкармливайте только зольным настоем (100 г золы/10 л воды) или сухой золой под куст. Азотные удобрения, йод и нашатырь — под запретом до окончания цветения.

Что делать, если у рассады томатов фиолетовые листья?

Это признак нехватки фосфора. Приготовьте раствор монофосфата калия (5 г/5 л воды) и опрыскайте рассаду по листу. Можно также полить слабым раствором суперфосфата (20 г/10 л, предварительно настоять сутки).

Сколько раз подкармливать огурцы за сезон?

Огурцы подкармливают 5–6 раз за сезон: при высадке рассады, перед цветением, в начале плодоношения и затем каждые 2 недели до конца плодоношения.

Нужна ли подкормка для розы в первый год после посадки?

В первый год розу подкармливают минимально: только один раз летом — лёгким калийно-фосфорным удобрением (зола или сульфат калия). Азот первый год не нужен — стимулирует рост зелени в ущерб укоренению.

Что лучше: жидкая подкормка или сухая?

Жидкая подкормка действует быстрее (питательные вещества сразу попадают к корням) и подходит для скорой помощи. Сухая работает медленно, но стабильно — хороша для плановых сезонных подкормок. Жидкие вносят только во влажную почву, иначе возможен ожог корней.

Можно ли смешивать золу с мочевиной?

Нет. Зола — щелочное удобрение, мочевина в щелочной среде теряет азот, улетучивающийся в виде аммиака. Эти удобрения вносят с разницей минимум 5–7 дней.

Как часто использовать дрожжевую подкормку?

Не чаще 2–3 раз за сезон. Дрожжи усиленно потребляют калий почвы — после каждой дрожжевой подкормки обязательно вносите золу через 3–5 дней для восстановления баланса.

Заключение

Грамотная подкормка — это не разовая акция, а система. Весной — азот для старта, летом — фосфор и калий для урожая, осенью — калий и фосфор для зимовки. Народные средства (зола, крапива, дрожжи) прекрасно работают в паре с готовыми удобрениями (кальциевая селитра, сульфат калия, «Фертика»), дополняя друг друга. Читайте сигналы растений, соблюдайте совместимость удобрений, не превышайте дозы — и урожай не заставит себя ждать.

Авторы Анна Розанова