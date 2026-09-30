Обрезка пионов осенью: сроки и правила для разных видов Оглавление Когда обрезать пионы осенью — сроки Как обрезать травянистые пионы Как обрезать древовидные пионы Как обрезать Ито-гибриды Чем подкормить пионы после обрезки Обработка срезов и профилактика болезней Ответы на частые вопросы Когда и как обрезать пионы осенью: отдельно для травянистых, древовидных и Ито-гибридов, плюс чем подкормить после обрезки — советы дачникам от Life.ru. Обрезка пионов осенью: сроки и правила для разных видов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обрезка пионов осенью кажется делом на пять минут: пройтись по клумбе с секатором и срезать всё под ноль. Но не всё так просто. К примеру, древовидный пион после такой стрижки останется без цветов на целый год, да и Ито-гибриды требуют своего подхода. Рассказываем, когда и как проводить обрезку пионов на зиму, чтобы следующим летом кусты снова покрылись крупными душистыми бутонами, а не одной листвой.

Когда обрезать пионы осенью — сроки

Сроки обрезки пионов осенью по регионам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главный ориентир здесь не дата в календаре, а сам куст. Обрезку начинают после первых заморозков, когда листья желтеют или чернеют, а стебли ложатся на землю. Раньше резать нельзя: зелень до последнего кормит корневище, и без неё куст уйдёт в зиму ослабленным. В средней полосе время обрезки обычно выпадает на октябрь, в Сибири и на Урале на конец сентября, на юге на ноябрь. Выбирайте сухой солнечный день, чтобы срезы успели подсохнуть до вечера, а после дождя с работой лучше подождать.

Как обрезать травянистые пионы

Обрезка травянистых пионов на зиму: пеньки 3–4 см. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Это самые привычные дачные пионы: вся их надземная часть к зиме полностью отмирает, а живым остаётся только корневище. Их срезают почти под корень и оставляют пеньки высотой 3–4 см. Выше не нужно: полые стебли собирают воду, зимой гниют, и инфекция спускается прямо к почкам возобновления. Ниже тоже опасно, ведь почки сидят у самой поверхности земли, и лезвие легко их заденет. Секатор перед работой протрите спиртом, а в почву его не заглубляйте. Пара сантиметров здесь решает всё!

Срезанные стебли и листья сразу уберите с клумбы: здоровую ботву можно отправить в компост, а листья с пятнами лучше сжечь. Если рядом с пионами растут ирисы, их под корень не режут, у этих цветов свои правила. Листья ирисов укорачивают до 10–15 см и подравнивают веером, чтобы вода скатывалась, а не застаивалась. Низкие пеньки после осенней стрижки оставляют и многим ягодникам, подробности есть в материале про обрезку малины осенью, обычной и ремонтантной.

Как обрезать древовидные пионы

Обрезка древовидного пиона осенью без стрижки под корень. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Древовидный пион — кустарник высотой до двух метров, и под корень его резать нельзя. Ветки у него деревянистые и зимуют над землёй, а цветки появляются как раз на прошлогодних побегах. Срежете их осенью, и следующим летом куст останется совсем без бутонов. Листву такой пион сбрасывает сам, поэтому обрезка древовидного пиона осенью больше похожа на уборку, чем на стрижку. Браться за секатор стоит после листопада, но до прихода устойчивых холодов, пока ветки не стали хрупкими.

Соберите с веток и из-под куста все листья, особенно с пятнами. Удалите сухие цветоносы, а также сломанные и больные веточки — их срезают до здоровой древесины. Серьёзную формирующую обрезку цветоводы советуют отложить на раннюю весну, а за один сезон убирать не больше трети древесной части куста, иначе растение сильно ослабнет. Ягодные кусты осенью тоже чистят от больных веток и сразу кормят, подробности в материале о том, чем подкормить смородину и крыжовник после сбора урожая.

Как обрезать Ито-гибриды

Обрезка Ито-пионов осенью: высокие пеньки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ито-пионы появились от скрещивания травянистых и древовидных, поэтому характер у них смешанный. Стебли к зиме отмирают, как у травянистых, но листья держатся зелёными до серьёзных морозов. Обрезка Ито-пионов проходит на одну-две недели позже обычной. Надземную часть убирают почти целиком, только пеньки многие цветоводы оставляют повыше, до 5–10 см: часть почек возобновления у гибридов сидит на нижней части стеблей. Молодые кусты на зиму накрывают лапником, взрослые морозов не боятся.

Чем подкормить пионы после обрезки

Чем подкормить пионы осенью после обрезки. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Осенью пионам нужны фосфор и калий, а азот под запретом: он будит рост, и вместо подготовки к зиме куст гонит нежную зелень. По той же логике строится и подкормка малины после обрезки, где азот осенью исключают. На взрослый пион берут 25–30 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия, гранулы заделывают в почву и поливают. Подойдёт и древесная зола, около стакана под куст, но с суперфосфатом её разносят хотя бы на неделю. Кормить удобнее сразу после обрезки, пока земля не промёрзла.

Обработка срезов и профилактика болезней

Чем обработать срезы после обрезки пионов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пеньки после обрезки присыпают древесной золой или толчёным углём, чтобы подсушить срезы. Если летом на листьях появлялись бурые пятна, а бутоны засыхали и так и не распускались, куст, скорее всего, болел серой гнилью. Тогда землю вокруг пеньков проливают 1%-ной бордоской жидкостью или другим медным препаратом. Сверху кладут перегной или зрелый компост, но не свежий навоз. Собственными листьями пионы не укрывают, иначе споры возбудителей болезней перезимуют прямо у корней.

Ответы на частые вопросы

Главные вопросы об осенней обрезке пионов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда лучше обрезать пионы осенью? После первых заморозков, когда листья пожелтели или почернели, а стебли полегли. В средней полосе это обычно октябрь, у Ито-гибридов на одну-две недели позже.

После первых заморозков, когда листья пожелтели или почернели, а стебли полегли. В средней полосе это обычно октябрь, у Ито-гибридов на одну-две недели позже. Можно ли обрезать древовидный пион под корень? Нет. Он цветёт на прошлогодних побегах, и после такой обрезки куст на год останется без цветов. Осенью у него убирают только листья, сухие цветоносы и больные ветки.

Нет. Он цветёт на прошлогодних побегах, и после такой обрезки куст на год останется без цветов. Осенью у него убирают только листья, сухие цветоносы и больные ветки. Нужно ли обрабатывать срезы после обрезки пионов? Желательно. Пеньки присыпают золой или углём, а если куст болел, землю проливают медьсодержащим препаратом. Больную ботву сжигают.

Желательно. Пеньки присыпают золой или углём, а если куст болел, землю проливают медьсодержащим препаратом. Больную ботву сжигают. Чем подкормить пионы после осенней обрезки? Суперфосфатом, сульфатом калия или древесной золой, но без азота. Так же готовят к зиме и ягодные кусты, например в статье о том, чем подкормить жимолость осенью и как подготовить её к зиме.

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Авторы Сергей Трофимов