Обрезка малины осенью: обычной и ремонтантной, пошагово Оглавление Когда обрезать малину осенью Как обрезать обычную малину: пошаговая схема Как обрезать ремонтантную малину: в чем разница Однолетняя культура (один урожай, максимальный по объёму) Двухлетняя культура (два урожая — летний и осенний) Метод Соболева: двойная обрезка малины Частые ошибки при обрезке малины Что делать после обрезки Ответы на частые вопросы (FAQ) На какую высоту обрезать малину осенью? Чем отличается обрезка ремонтантной малины от обычной? Можно ли обрезать малину в августе, не дожидаясь осени? Нужно ли обрезать малину под корень? Как правильно обрезать малину осенью — обычную и ремонтантную. Сроки, высота среза, метод Соболева и частые ошибки — в материале Life.ru. Как правильно обрезать малину: пошаговая инструкция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natasha Zakharova

Осенняя обрезка малины — это не косметическая процедура, а обязательный этап подготовки к зиме, от которого напрямую зависит урожай следующего года. Разбираемся, когда браться за секатор, на какую высоту резать обычную и ремонтантную малину и как работает метод Соболева.

Малина плодоносит на побегах второго года: они дают ягоды один раз и после этого отмирают, забирая ресурсы куста впустую. Осенняя обрезка нужна, чтобы убрать эти отработавшие стебли, проредить загущенные посадки и не дать малиннику превратиться в рассадник вредителей и грибковых инфекций. Без обрезки куст тратит силы на поддержание мертвой древесины, хуже переносит морозы и в следующем сезоне дает мелкие, хилые ягоды.

Когда обрезать малину осенью

Единой даты для всей России нет — сроки привязаны к климату региона и к состоянию куста, а не к календарю. Ориентир для обычной малины: обрезку проводят после того, как куст полностью отдал урожай и сбросил листья, но не позднее чем за 2–3 недели до устойчивых заморозков — иначе срезы не успеют затянуться.

Урал, Сибирь, Ленобласть — конец августа, весь август.

Средняя полоса, Подмосковье — вторая половина августа — середина сентября.

Юг России (Краснодарский край, Северный Кавказ) — октябрь, иногда захватывает начало ноября.

Садоводческие издания указывают конец августа — начало сентября как основной период для Урала, Сибири и Ленинградской области, середину сентября — для средней полосы и Подмосковья, а октябрь-ноябрь — для юга.

В случае ремонтантной малины тоже ориентируются не на дату, а на завершение плодоношения и листопад: пока куст продолжает давать ягоды, полную обрезку откладывают.

Как обрезать обычную малину: пошаговая схема

Обрезка обычной малины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Shatilova

Обычная малина плодоносит на двухлетних побегах, поэтому логика обрезки простая: убрать все отработавшее и оставить только сильную молодую поросль текущего года.

Продезинфицируйте секатор — срезы на живых побегах не должны стать входом для инфекции. Вырежьте под корень все двухлетние побеги, которые уже дали урожай — их легко отличить по темной, растрескавшейся коре и сухости на срезе. Оставьте 6–8 самых крепких молодых зеленых побегов текущего года на куст, или 10–15 побегов на погонный метр ряда — остальную поросль вырежьте. Удалите тонкие, искривленные побеги и ту поросль, что растет далеко от ряда или внутрь куста — она загущает посадку и не дает урожая. Оставшиеся сильные побеги укоротите до высоты 1,5–2 м — но верхушки в сентябре прищипывать и подрезать сильно не стоит: это провоцирует позднее ветвление, которое не успеет вызреть до морозов. Соберите все срезанные ветви и опавшую листву с грядки и уберите с участка — в растительных остатках зимуют вредители и споры грибков.

Не срезайте побеги «под ноль» у самой земли, оставляя торчащие пеньки высотой больше 1–2 см — открытая рана в древесине хуже затягивается и легче инфицируется.

Как обрезать ремонтантную малину: в чем разница

Ремонтантная малина способна давать ягоды на побегах текущего года, а не только на двухлетних, поэтому схема обрезки принципиально другая и зависит от того, сколько урожаев вы хотите получить с куста.

Ремонтантная малина, сорт «Бриллиантовая». Фото © Wikipedia / Borealis55

Однолетняя культура (один урожай, максимальный по объёму)

Если вы выращиваете ремонтантный сорт ради одного крупного осеннего урожая, после завершения плодоношения и листопада все побеги без исключения срезают под корень, оставляя пеньки высотой 2–3 см. Такой куст уходит в зиму без надземной части — укрывать и пригибать его не нужно, зимует только корневая система. Этот способ рекомендуют в средней полосе, на Урале и в Сибири, где ремонтантную малину именно поэтому чаще всего ведут в однолетней культуре.

Двухлетняя культура (два урожая — летний и осенний)

Если хотите получить и небольшой летний урожай, и осенний, полностью вырезать куст нельзя. Удаляют только верхнюю отплодоносившую часть побега, а нижнюю треть-половину оставляют — она даст урожай следующим летом. При такой схеме оставляют 3–4 самых крепких молодых побега на куст, укорачивая их до 30–40 см, пригибают к земле и укрывают на зиму.

Путать эти две схемы — самая частая ошибка: если срезать «под ноль» куст, который вели на два урожая, летнего плодоношения на будущий год не будет.

О правилах осенней подкормки клубники для урожая на будущий год Life.ru подробно рассказывает здесь.

Метод Соболева: двойная обрезка малины

Метод двойной обрезки садовода-любителя Александра Соболева — узнаваемая и проверенная десятилетиями техника, которая позволяет заметно увеличить урожайность за счет формирования куста, похожего на маленькое ветвистое деревце вместо одного длинного стебля.

Суть в двух последовательных обрезках, растянутых на два сезона:

Первая обрезка — конец мая-начало июня. Когда молодые побеги текущего года достигают высоты 60–100 см (для рослых сортов — до 1 м, для низкорослых — 60–70 см), у них прищипывают или срезают верхушку на 8–15 см. Это останавливает рост побега вверх и «пробуждает» боковые почки — куст начинает активно ветвиться в стороны.

Вторая обрезка — весна следующего года. Когда куст перезимовал и полностью распустился, укорачивают на 10–15 см верхушки всех боковых веточек, которые отросли после первой обрезки в прошлом году. Именно на этих побегах второго порядка закладываются цветочные почки, дающие основной урожай.

К осени после первой обрезки один стебель превращается в подобие деревца с центральным стволом и 3–6 крепкими боковыми ветками. Благодаря такому ветвлению количество цветоносов на кусте резко увеличивается, а период сбора ягод растягивается: урожайность, по отзывам садоводов, может вырасти в разы. Метод рассчитан на обычную (летнюю) малину и требует терпения — результат в полную силу заметен только на второй год после начала применения.

Частые ошибки при обрезке малины

Оставлять высокие пеньки. Срез у самой земли — правильно, торчащий пенёк в 5–10 см — источник инфекции и место зимовки вредителей.

Смешивать схемы для обычной и ремонтантной малины. Полная обрезка под корень уместна для однолетней ремонтантной культуры, но погубит будущий летний урожай на кустах, которые ведут на два плодоношения.

Обрезать слишком поздно или слишком рано. Если срезать за неделю до морозов, ранки не успевают затянуться; если резать до конца плодоношения — теряется часть урожая.

Прищипывать верхушки молодых побегов осенью «на всякий случай». Это стимулирует новый рост, который не успевает вызреть и просто вымерзает зимой.

Не убирать срезанные ветви и листву с участка. Оставленный на грядке растительный мусор — готовое укрытие для грибков и личинок вредителей на зиму.

Путать санитарную обрезку с обрезкой по Соболеву. Двойная обрезка — это отдельная система формирования куста в течение двух сезонов, а не разовая процедура осенью.

Что делать после обрезки

После обрезки малинник нужно подготовить к зимовке: убрать с участка все срезанные побеги и опавшую листву, замульчировать почву вокруг кустов слоем перегноя, соломы или компоста толщиной 5–8 см, а гибкие побеги летних сортов пригнуть к земле до наступления устойчивых морозов, пока стебли не одеревенели. Ремонтантную малину, которую срезали полностью под корень, укрывать и пригибать не нужно — она зимует без надземной части.

Отдельный важный этап — осенняя подкормка: азотные удобрения после обрезки не вносят, так как они стимулируют рост побегов, которые не успеют подготовиться к морозам, а вот фосфорно-калийные составы укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость куста. Подробный разбор конкретных удобрений, дозировок и сроков подкормки — в отдельном материале.

Нужна ли подкормка малине после обрезки. Фото © Freepik

Ответы на частые вопросы (FAQ)

На какую высоту обрезать малину осенью?

Для обычной летней малины оставшиеся молодые побеги укорачивают до 1,5–2 м, вырезая при этом все отплодоносившие двухлетние стебли под корень с пеньком не выше 2–3 см. Для ремонтантной малины в однолетней культуре высота не имеет значения — куст срезают полностью, оставляя лишь пеньки 2–3 см от земли.

Чем отличается обрезка ремонтантной малины от обычной?

У обычной малины удаляют только отработавшие двухлетние побеги, а молодые побеги текущего года оставляют — они дадут урожай в следующем сезоне. У ремонтантной малины, если ее выращивают на один урожай, срезают под корень абсолютно все побеги, включая молодые, потому что плодоношение уже произошло в этом же году. Если хотят получить два урожая, вырезают только верхнюю плодоносившую часть побегов, оставляя нижнюю для следующего лета.

Можно ли обрезать малину в августе, не дожидаясь осени?

Да, а для некоторых регионов это не просто допустимо, а оптимально: на Урале, в Сибири и Ленинградской области обрезку традиционно проводят именно в августе из-за короткого теплого сезона и раннего наступления заморозков. Главное условие — куст уже отдал урожай и не находится в активной фазе плодоношения.

Нужно ли обрезать малину под корень?

Под корень (с пеньком 2–3 см) обрезают отплодоносившие двухлетние побеги обычной малины и всю надземную часть ремонтантной малины, которую ведут в однолетней культуре. Молодые перспективные побеги обычной малины, а также нижнюю часть побегов ремонтантной малины при двухурожайной схеме под корень не срезают — их оставляют плодоносить в следующем сезоне.

Авторы Анна Розанова