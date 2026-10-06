Лунный календарь стрижек и окрашивания на октябрь 2026 года Оглавление Как читать лунный календарь стрижек Фазы Луны в октябре 2026 года Благоприятные дни для стрижки в октябре 2026 Когда окрашивать волосы в октябре 2026 Маникюр и педикюр по лунному календарю Неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2026 Лунный календарь стрижек на каждый день октября FAQ: Life.ru отвечает на частые вопросы Лунный календарь стрижек на октябрь 2026: благоприятные дни для стрижки, окрашивания волос и маникюра, неудачные даты месяца и как читать календарь красоты. Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года: когда стричь и красить волосы, а когда отложить перемены? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сменить привычный пробор, решиться на каре или добавить в цвет волос тёплые осенние оттенки? В октябре поводов заглянуть в салон хватает. Осталось договориться с мастером и выбрать дату. Для тех, кто сверяет планы с фазами Луны, Life.ru подготовил лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года. В нём есть удачные дни для разных задач, периоды без экспериментов и удобная таблица дат на весь месяц!

Как читать лунный календарь стрижек

Лунный календарь красоты на октябрь 2026: как выбрать подходящий день для стрижки, окрашивания и маникюра? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чтобы пользоваться лунным календарём, не нужно самостоятельно считать лунные сутки или разбираться в знаках зодиака. Вам достаточно выбрать процедуру, найти нужную дату в таблице, которую мы оставили в конце статьи. Итак, давайте подробно разберём, как правильно читать лунный календарь на октябрь 2026.

Шаг 1. Определитесь, что хотите сделать. Для стрижки смотрите столбец «Стрижка», для смены цвета — «Окрашивание», для ухода за ногтями — «Маникюр, педикюр». У одной даты могут быть разные оценки. Например, 28 октября отмечено как удачный день для маникюра, но для стрижки оно нейтральное.

Шаг 2. Найдите дату и прочитайте отметку. «Удачно» означает, что по выбранной лунной традиции день подходит для процедуры. «Нейтрально» — что календарь не выделяет его ни как особенно хороший, ни как неблагоприятный: записаться можно, если вам удобно. «Пауза» — рекомендация выбрать другую дату, если вы хотите следовать календарю. Это не запрет на посещение салона и не предсказание плохого результата.

Шаг 3. Если выбираете день для стрижки, посмотрите ещё и на фазу Луны. Среди дней с отметкой «удачно» растущую Луну по традиции выбирают те, кто отращивает волосы, а убывающую — те, кто хочет подольше сохранить форму причёски. В октябре 2026 года для первой цели в нашем календаре выделены 17–18 октября, для второй — 5–8 октября. Само по себе слово «растущая» ещё не означает, что день благоприятный: сначала смотрите оценку в столбце «Стрижка».

Откуда берутся оценки дня? Для стрижек мы считаем благоприятными положения Луны в знаках зодиака Телец, Лев, Дева, Весы и Козерог. Затем исключаем дни, когда Луна в Раке или Рыбах, а также 9-й, 15-й, 23-й и 29-й лунные дни. Отдельно оставляем без перемен новолуние, полнолуние и соседние с ними календарные даты. Эти ограничения важнее подходящего знака, поэтому 26–27 октября, когда Луна в знаке зодиака Телец, в таблице всё равно стоит «пауза». Для окрашивания используем те же оценки, что для стрижек. Для маникюра выделены свои даты — 5–8 и 28–29 октября, а общая пауза вокруг новолуния и полнолуния сохраняется.

Фазы Луны в октябре 2026 года

Фазы Луны в октябре 2026 года: когда наступят новолуние и полнолуние и как читать календарь стрижек? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года начинается с убывающей Луны. Эта фаза продлится до новолуния 10 октября, а последняя четверть наступит 3 октября в 16:25. По традиции такой период выбирают, когда хотят подольше сохранить форму причёски. Поэтому лунный календарь стрижки волос на октябрь выделяет в начале месяца даты для обновления коротких стрижек и коррекции длины.

Новолуние наступит 10 октября в 18:50. В лунном календаре красоты на октябрь 2026 года эту дату вместе с 9 и 11 октября относят к периоду без радикальных перемен. На эти дни можно оставить привычный уход, подбор нового образа и обсуждение будущей стрижки с мастером. После новолуния Луна начнёт расти. Полные календарные дни растущей фазы — с 11 по 25 октября, а первая четверть наступит 18 октября в 19:12. В лунной традиции это время связывают с желанием отрастить волосы. Однако благоприятные дни для стрижки по лунному календарю на октябрь выбирают не только по фазе, но и по знаку зодиака и лунным суткам. По нашей схеме в этом периоде выделены 17–18 октября.

Полнолуние произойдёт 26 октября в 07:11, после чего Луна снова начнёт убывать. Полные дни убывающей фазы в конце месяца — 27–31 октября. При этом 25–27 октября остаются неблагоприятными для перемен из-за близости к полнолунию. Лунный календарь маникюра на октябрь 2026 года выделяет следующее за ними окно — 28–29 октября, а для стрижки эти даты считаются нейтральными.

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2026

Лунный календарь стрижки волос на октябрь 2026: благоприятные дни для обновления причёски и коррекции длины. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2026 года — 5, 6, 7, 8, 17 и 18 октября. В первой половине месяца календарь предлагает обновить форму, во второй — подровнять волосы тем, кто отращивает длину. 5–6 октября Луна во Льве. Эти дни приходятся на убывающую фазу. По традиции их выбирают для стрижек, силуэт которых хочется сохранить подольше. Можно заранее обсудить с мастером короткую длину, оформление затылка или чёлку, которую не придётся ежедневно укладывать сложным способом.

7–8 октября Луна в Деве. Ещё два подходящих дня для аккуратной коррекции. Если радикальные перемены не входят в планы, поводом для визита может стать обновление концов или возвращение привычных очертаний каре. В лунном календаре это продолжение того же периода «для сохранения формы». 17–18 октября Луна в Козероге. Растущая фаза и благоприятный знак совпадают, поэтому эти выходные выделены для тех, кто хочет отращивать волосы. В рамках традиции на них планируют небольшую коррекцию длины. Чтобы результат соответствовал ожиданиям, заранее покажите мастеру, сколько именно вы готовы убрать: «только кончики» каждый понимает по-своему.

Когда окрашивать волосы в октябре 2026

Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2026: когда обновить цвет, подкрасить корни или сделать тонирование? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В нашем лунном календаре окрашивания на октябрь 2026 года выделены те же даты: 5–8 и 17–18 октября. Так удобнее совместить обновление цвета со стрижкой. 12–13 октября остаются нейтральными, поэтому их можно рассмотреть для тонирования, но к лучшим дням месяца в нашей схеме они не относятся. Желаемый оттенок и возможность получить его за один визит обсудите с мастером заранее.

Маникюр и педикюр по лунному календарю

Для маникюра и педикюра в октябре 2026 года в этом календаре выделены 5–8 и 28–29 октября. Все эти даты приходятся на убывающую Луну, то есть на период, с которым в традиции связывают избавление от лишнего и поддержание формы. На 5–8 октября можно запланировать также стрижку и окрашивание. Остальные дни для ногтей нейтральны, кроме 9–11 и 25–27 октября, потому что на них распространяется общая пауза вокруг новолуния и полнолуния.

Неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2026

Неблагоприятные дни для стрижки по лунному календарю на октябрь 2026: когда лучше отложить поход в салон? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В список неблагоприятных дней для стрижки входят 3–4, 9–11, 19, 22–23, 25–27 и 30–31 октября. Причины у этих дат разные, поэтому разберём их отдельно. Дело в том, что 3–4 и 30–31 октября Луна находится в знаке зодиака Рак, что считается неподходящим временем для стрижки. Кроме того, 4 октября на полдень приходится 23-й лунный день, который также исключён из благоприятных. неподходящим

9–11 октября — период вокруг новолуния 10 октября. Хотя часть этого времени Луна проводит в знаке зодиака Весы, правило новолуния имеет приоритет. На эти числа сторонники календаря обычно оставляют привычный уход и подготовку к будущим переменам. 19 октября на полдень приходится 9-й лунный день, поэтому он отмечен как неблагоприятный для стрижки, несмотря на растущую фазу.

22–23 октября Луна находится в знаке зодиака Рыбы. Поэтому даты не включены в список удачных для волос. В Овен она перейдёт лишь поздним вечером 23 октября. 25–27 октября — полнолуние и соседние календарные дни. Дополнительно 25 октября на полдень приходится 15-й лунный день. Для заметного обновления образа календарь предлагает выбрать другую дату.

Лунный календарь стрижек на каждый день октября







Как и обещали, собрали все дни октября в таблицы. Для вашего удобства разделили месяц на три декады: 1–10, 11–20 и 21–31 октября. Найдите нужную дату и посмотрите, подходит ли она по лунному календарю для стрижки, окрашивания или маникюра. В каждой строке указаны фаза Луны, знак зодиака и отметка для каждой процедуры: «удачно», «нейтрально» или «пауза». Будьте внимательны: чтобы увидеть все декады этого месяца, необходимо листать картинки с помощью стрелочек по бокам.

Кстати, в некоторые дни положение Луны меняется уже после полудня. Например, 16 октября она переходит в знак зодиака Козерог в 15:57 МСК, а 21 октября — в Рыбы в 15:35 МСК. Поэтому дневная отметка не описывает каждый час: при строгом следовании традиции вечером 16-го условия для стрижки становятся благоприятнее, а после 15:35 21-го — наоборот. В краткие списки лучших дат эти неполные дни не включены.

FAQ: Life.ru отвечает на частые вопросы

Когда стричься в октябре 2026 года, чтобы волосы росли быстрее? В лунной традиции для этой цели выбирают растущую Луну. В нашем календаре благоприятное сочетание фазы и знака приходится на 17–18 октября. Это символический выбор даты: обещать ускорение роста волос после стрижки календарь не может.

Можно ли стричься в новолуние? Можно, календарного запрета на посещение парикмахера нет. Однако сторонникам лунной традиции наша схема предлагает пропустить 10 октября, а также соседние даты — 9 и 11 октября. Следующие благоприятные дни для стрижки в календаре — 17–18-е.

Когда красить волосы в октябре 2026 года? Благоприятными датами для окрашивания в выбранной схеме считаются 5–8 и 17–18 октября. Для тонирования можно рассмотреть нейтральные 12–13 октября. Эти даты не гарантируют конкретного оттенка или стойкости: желаемый результат необходимо обсудить с мастером.

А вы выбираете день для новой причёски по лунному календарю или ориентируетесь на свободное время любимого мастера? Расскажите в комментариях, какие перемены планируете этой осенью. Даты прошлого месяца можно посмотреть в лунном календаре стрижек на сентябрь 2026 года, а для планирования на несколько месяцев пригодится лунный календарь красоты и здоровья на 2026 год.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Софья Кузнецова