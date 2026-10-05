Пернатый союзник: Орнитолог объяснила, как привлечь сову для борьбы с мышами на даче
Орнитолог Чернова: Привлечь сову на дачу помогут искусственные гнездовья
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Привлечь сову на дачу для борьбы с мышами помогут искусственные гнездовья, рассказала орнитолог Елена Чернова. Впрочем, по её словам, при обилии грызунов пернатая охотница может сама выбрать участок для жизни.
Собеседница 360.ru отметила, что особенно охотно рядом с человеком селится домовый сыч: ему подходят чердаки и сараи. Если укрытий не хватает, для ушастой совы можно подготовить корзину с ветками или деревянный ящик. Серые неясыти занимают предложенные домики практически всегда.
Однако такое соседство потребует отказаться от химической борьбы с вредителями. Травить мышей и даже насекомых на участке, где обосновалась сова, нельзя: применение ядов погубит и птиц. Другой нюанс — ночной шум. У многих представителей этого семейства громкие голоса, особенно крикливыми они становятся во время выведения птенцов, предупредила эксперт.
Ранее дачникам раскрыли способ уничтожить до 70% вредителей в теплице перед зимой. Кроме того, им рассказали, чем подкормить жимолость осенью и как подготовить её к зиме.
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