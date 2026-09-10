Дачникам дали инструкцию по защите огорода от первых заморозков

Первые заморозки ещё не повод укрывать растения на зиму: делать это следует только после устойчивого ночного похолодания, рассказал агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. По его словам, в Московской области подходящее время обычно наступает во второй половине октября или ближе к началу ноября.

Если укрыть растения раньше, во время бабьего лета или потепления под защитой может образоваться гниль, а весной культура заболеет. До наступления холодов побеги нужно обрезать до зрелой ткани, а появившиеся не вовремя цветы можно удалить. Все плоды стоит собрать, чтобы снизить риск заболеваний в следующем сезоне.

Деревья агроном рекомендовал обработать от вредителей. Для этого подойдут мочевинный раствор, железный купорос или препараты меди. Перед зимним укрытием растения необходимо обработать и обрезать, отметил собеседник 360.ru.

Ранее дачникам напомнили о главных работах в саду и огороде в сентябре. В первый месяц осени важно заняться освободившимися грядками и подготовкой участка к следующему сезону.