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Опубликовано 10 сентября, 13:52

Дачникам дали инструкцию по защите огорода от первых заморозков

Агроном Викулов: Сад и огород не нужно укрывать от первых заморозков

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первые заморозки ещё не повод укрывать растения на зиму: делать это следует только после устойчивого ночного похолодания, рассказал агроном и специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. По его словам, в Московской области подходящее время обычно наступает во второй половине октября или ближе к началу ноября.

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Если укрыть растения раньше, во время бабьего лета или потепления под защитой может образоваться гниль, а весной культура заболеет. До наступления холодов побеги нужно обрезать до зрелой ткани, а появившиеся не вовремя цветы можно удалить. Все плоды стоит собрать, чтобы снизить риск заболеваний в следующем сезоне.

Деревья агроном рекомендовал обработать от вредителей. Для этого подойдут мочевинный раствор, железный купорос или препараты меди. Перед зимним укрытием растения необходимо обработать и обрезать, отметил собеседник 360.ru.

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Ранее дачникам напомнили о главных работах в саду и огороде в сентябре. В первый месяц осени важно заняться освободившимися грядками и подготовкой участка к следующему сезону.

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Борис Эльфанд
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