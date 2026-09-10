Старые ветки съедят урожай: Как обрезать чёрную смородину в сентябре

Чёрную смородину необходимо обрезать каждый год, поскольку старые ветки перестают давать ягоды, но продолжают забирать питание у молодых побегов, рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова. По её словам, высокий урожай обычно формируется на новых ветках в первые два года, а уже на третий их плодоношение заметно снижается.

Старые побеги можно определить по цвету: они темнеют почти до чёрного, тогда как молодые остаются светло-коричневыми. Если куст давно не плодоносит, за один раз можно удалить примерно треть старых веток. Даже растущие на них молодые побеги лучше не жалеть — полноценного урожая они уже не дадут.

Через год на месте срезанных ветвей появятся новые, а ещё через сезон они начнут плодоносить. Для работы понадобятся секатор и сучкорез. Ветки нужно удалять как можно ближе к основанию, не оставляя пеньков. Инструменты перед обрезкой и при переходе к следующему кусту следует дезинфицировать, чтобы не переносить болезни между растениями.

Осенью у чёрной смородины также можно убрать невызревшие зелёные верхушки: зимой они могут вымерзнуть, а повреждённые ткани — стать источником заболеваний, предупредила специалист в интервью URA.ru.

Ранее дачникам напомнили про главные заботы в сентябре. В начале осени у садоводов и огородников ещё много работы, от которой зависит урожай следующего года. Первое, о чём стоит позаботиться, — освободившиеся грядки.