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Опубликовано 10 сентября, 06:33

Старые ветки съедят урожай: Как обрезать чёрную смородину в сентябре

Садовод Самойлова: Чёрную смородину нужно обрезать в сентябре каждый год

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Чёрную смородину необходимо обрезать каждый год, поскольку старые ветки перестают давать ягоды, но продолжают забирать питание у молодых побегов, рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова. По её словам, высокий урожай обычно формируется на новых ветках в первые два года, а уже на третий их плодоношение заметно снижается.

Старые побеги можно определить по цвету: они темнеют почти до чёрного, тогда как молодые остаются светло-коричневыми. Если куст давно не плодоносит, за один раз можно удалить примерно треть старых веток. Даже растущие на них молодые побеги лучше не жалеть — полноценного урожая они уже не дадут.

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Через год на месте срезанных ветвей появятся новые, а ещё через сезон они начнут плодоносить. Для работы понадобятся секатор и сучкорез. Ветки нужно удалять как можно ближе к основанию, не оставляя пеньков. Инструменты перед обрезкой и при переходе к следующему кусту следует дезинфицировать, чтобы не переносить болезни между растениями.

Осенью у чёрной смородины также можно убрать невызревшие зелёные верхушки: зимой они могут вымерзнуть, а повреждённые ткани — стать источником заболеваний, предупредила специалист в интервью URA.ru.

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Секатор прочь: Биолог рассказала, какие растения категорически нельзя обрезать в сентябре

Ранее дачникам напомнили про главные заботы в сентябре. В начале осени у садоводов и огородников ещё много работы, от которой зависит урожай следующего года. Первое, о чём стоит позаботиться, — освободившиеся грядки.

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Борис Эльфанд
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