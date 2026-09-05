Спасаем будущий урожай: Дачникам напомнили про главные заботы в сентябре

Конец лета не означает конец дачного сезона. В сентябре у садоводов и огородников ещё много работы, от которой зависит урожай следующего года, рассказала биохимик и дачница Екатерина Попова. По её словам, первое, о чём стоит позаботиться, — освободившиеся грядки.

Важно не оставлять землю надолго «голой» и сразу сеять сидераты: горчицу, рожь, вику или люпин. Эти растения называют зелёными удобрениями, потому что они возвращают почве азот, калий и фосфор, подавляют сорняки и делают землю более рыхлой. Когда сидераты наберут зелёную массу, их скашивают и заделывают в почву на глубину 10–15 сантиметров за две-три недели до устойчивых заморозков.

Сентябрь — лучшее время для санитарной и формирующей обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Пока растения не сбросили листву, стоит провести последнюю в сезоне обработку от вредителей системными препаратами. Яблони, смородину и крыжовник поливают раствором инсектицида из расчёта один грамм на десять литров воды.

Отдельное внимание эксперт уделила подкормке. Осенью растениям нужны калий и фосфор. Для ягодных кустарников и плодовых деревьев подойдут любые комплексные осенние удобрения и монофосфат калия. В теплицах, где ещё зреют перцы и томаты, стоит проверить растения на паутинного клеща и опрыскать их биопрепаратом с коротким сроком ожидания, чтобы вредитель не перезимовал в укрытии.

Также нужно привести в порядок клубнику: обрезать сухие и больные листья, удалить лишние усы, а при нашествии долгоносика пролить кустики под корень инсектицидом, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Кстати, законодательство РФ разрешает продавать излишки урожая и домашние заготовки с личного участка. Однако порядок реализации свежей и консервированной продукции существенно различается.