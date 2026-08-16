Посадил и забыл: Агроном объяснил, почему брокколи зовётся находкой ленивого дачника

Брокколи не требует сложного ухода, спокойно переносит небольшие заморозки и способна дать урожай всего через два-три месяца после посадки. Об этом 360.ru рассказал агроном и биолог Михаил Воробьёв.

По словам специалиста, культура менее капризна, чем цветная капуста, и не предъявляет особых требований к составу грунта. Поэтому справиться с её выращиванием смогут даже начинающие дачники.

«Никаких особенностей или секретов нет: посеяли, посадили — и забыли», — сказал Воробьёв.

Собирать брокколи можно после того, как головки полностью сформируются. При этом агроном также обратил внимание на пищевую ценность этого овоща, ведь он невероятно богат полезными веществами.

Ранее Life.ru рассказывал, какие овощные культуры хорошо переносят летнее похолодание. Капуста относится к холодостойким растениям, поэтому кратковременное снижение температуры обычно не требует дополнительной защиты грядок.