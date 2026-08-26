Дачникам объяснили, как законно продать излишки урожая с участка

Законодательство РФ разрешает продавать излишки урожая и домашние заготовки с личного участка, однако порядок реализации свежей и консервированной продукции существенно различается. Эксперт «Народного фронта», адвокат Наталья Щёголева напомнила RT, что для освобождения от налогов при продаже свежего урожая необходимо соблюдение ряда условий.

Доход от продажи свежих овощей и фруктов не облагается налогом, если у продавца есть справка из местной администрации о том, что участок принадлежит ему или членам семьи и используется для ЛПХ, садоводства или огородничества.

Площадь участка не должна превышать 0,5 га, при выращивании нельзя использовать наёмный труд, а продажа разрешена только в установленных местах — на рынках, ярмарках или легальных торговых площадках. При соблюдении всех условий регистрация в качестве ИП или самозанятого не требуется.

С домашними заготовками ситуация сложнее: помимо перечисленных условий, обязательны регистрация в качестве ИП или юрлица, проверка продукции на соответствие санитарным нормам, а также соблюдение требований к упаковке и маркировке. Это связано с тем, что консервированная продукция относится к переработанным товарам и подлежит более строгому контролю безопасности.

Ранее россиянам рассказали, как правильно подготовить помещение к закладке урожая. Погреб, подвал или кладовую необходимо заранее очистить, просушить и проверить работу вентиляции, иначе сырость ускорит порчу овощей и коррозию инструментов. Кроме того, урожай нельзя хранить рядом с садовой химией, удобрениями, бензином и красками, так как их пары ухудшают условия хранения.