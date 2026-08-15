Россиянам назвали экзотические культуры для выращивания на дачном участке

Выращивание экзотических фруктов на российских дачах стало вполне реальной задачей, хотя подходит для этого далеко не каждая культура. О перспективах садоводства в условиях умеренного климата «Газете.ru» рассказала доцент кафедры биологии Елена Слынько.

«Сегодня в средней полосе России вполне успешно выращивают арбузы, дыни, батат, спаржу, физалис, бамию, момордику, пепино, кивано и даже некоторые сорта инжира. При использовании теплиц и современных агротехнологий удается получать урожай и более теплолюбивых культур. Климат постепенно меняется, вегетационный период становится длиннее, поэтому возможности садоводов действительно расширяются», — объяснила она.

Отдельно специалист выделила актинидию, которую часто называют северным киви. Растение хорошо переживает российские зимы и при должном уходе стабильно плодоносит. Популярность набирают также азимина, морозостойкая хурма и гибридные сорта винограда.

При этом существует целый ряд культур, которые практически нереально вырастить в открытом грунте на большей части территории страны. К ним относятся манго, авокадо, папайя, бананы, кокосовые пальмы и почти все цитрусовые. Даже если из косточки появляется росток, растение чаще всего остаётся декоративным, поскольку для плодоношения ему требуются особый микроклимат, высокая влажность и стабильные температуры.

Слынько предупредила, что рассчитывать на урожай от косточки магазинного фрукта не стоит. Такие плоды выращены в совершенно других условиях и нередко собраны недозрелыми.

Не менее важны состав почвы и уровень её кислотности, режим полива. Даже тёплого лета может оказаться недостаточно, если зимние морозы уничтожат растение.

Вместе с тем селекционная работа не останавливается. Российские и зарубежные специалисты ежегодно выводят новые холодоустойчивые сорта, благодаря чему перечень пригодных для выращивания в стране культур продолжает увеличиваться.

Ранее россиянам рассказали, как правильно подготовить помещение к закладке урожая. Погреб, подвал или кладовую необходимо заранее очистить, просушить и проверить работу вентиляции, иначе сырость ускорит порчу овощей и коррозию инструментов. Кроме того, урожай нельзя хранить рядом с садовой химией, удобрениями, бензином и красками, так как их пары ухудшают условия хранения.