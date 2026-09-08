Секатор прочь: Биолог рассказала, какие растения категорически нельзя обрезать в сентябре

В сентябре, когда световой день сокращается и температура начинает стабильно падать, наступает время для санитарной обработки сада. Но далеко не все растения готовы к радикальной стрижке, рассказала Life.ru доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

В первую половину месяца можно смело браться за секатор с целью удаления сухих, сломанных и явно больных ветвей у плодовых деревьев и кустарников — яблонь, груш, смородины и крыжовника, а также для вырезания лишней корневой поросли под вишнями и сливами. Однако сильное прореживание кроны или омолаживающую обрезку лучше отложить на раннюю весну, чтобы срезы успели полностью затянуться до морозов и не стали воротами для инфекции в период оттепелей.

Из декоративных кустарников в начале сентября допускается лёгкая корректировка спиреи японской, лапчатки и барбариса, удаление отцветших соцветий у роз (но сами кусты кардинально не режут), укорачивание верхушек молодых побегов ремонтантной малины для стимуляции ветвления, тогда как весеннецветущие спиреи, форзиции и чубушники трогать нельзя совсем — они уже заложили цветочные почки на следующий год, и сентябрьская стрижка оставит вас без весеннего цветения.

С травянистыми многолетниками ситуация более гибкая: дельфиниумы после второй волны цветения обязательно обрезают, причем их полые стебли нужно закрыть пластилином или садовым варом, чтобы внутрь не попала вода и не вызвала гниение корневища; флоксы метельчатые, астильбы, лилейники и хосты срезают только после первых настоящих заморозков, когда листва пожухнет и почернеет, оставляя пеньки высотой 5–10 сантиметров над землёй. Это предотвратит распространение мучнистой росы и других грибковых заболеваний под снегом.

В конце сентября полностью под корень можно убрать рудбекии, эхинацеи и тысячелистники. Но оставленные соцветия красиво смотрятся в снегу и служат кормушкой для птиц. Что касается злаков, бадана, гейхеры и любых других вечнозеленых культур обрезать категорически запрещено — их листья защищают живые почки возобновления от вымерзания и выпревания, поэтому их уборку переносят строго на весну.

Для пионов, бородатых ирисов и лилейников сейчас идеальное время для деления и пересадки. Под зиму листву ириса стригут «домиком» на высоте 10–15 сантиметров ещё до выкапывания, чтобы уменьшить испарение влаги. Травянистые пионы при осенней посадке просто мульчируют, не закапывая корневую шейку глубоко.

С хвойными отдельная история — формирующую обрезку туй, можжевельников и елей в сентябре проводят лишь по минимуму, слегка поправляя форму и удаляя ветви, выбивающиеся из силуэта, так как любая серьёзная стрижка спровоцирует рост новых мягких побегов, которые гарантированно вымерзнут при первых же минусовых температурах, навсегда испортив контур растения.

Сентябрьский сад требует скорее расчёски, чем ножниц: главная задача садовода сейчас — убрать очаги инфекции, подготовить плацдарм для лёгкого весеннего ухода и позволить большинству культур уйти в зиму с нетронутой биомассой, которая послужит естественным утеплителем для корней и защитой от ледяных дождей. Елена Слынько Доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ

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