Обработать и подкормить: Как подготовить плодовые к холодам и сохранить здоровье растений

После завершения плодоношения деревьям требуется уход, который поможет им восстановиться и подготовиться к холодам. Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова в беседе с Life.ru объяснила, какие работы необходимо провести после сбора урожая.

Важно провести санитарную обрезку, убрать растительные остатки, при необходимости обработать растения от болезней и вредителей и восполнить запас питательных веществ. Александра Чихринова Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру

В первую очередь нужно убрать из-под деревьев опавшие и засохшие плоды, листья и повреждённые ветки. Оставлять их на участке не стоит, поскольку в растительных остатках могут сохраняться возбудители болезней и вредители. Вместе с этим можно осмотреть ствол и основные ветви дерева, проверить состояние коры, наличие трещин, повреждений и дупел.

После окончания плодоношения и опадания листьев следует провести санитарную обрезку. В этот период крона хорошо просматривается, поэтому проще определить сухие, сломанные, больные и повреждённые ветви. При этом работы желательно закончить до заморозков: при низких температурах древесина становится более хрупкой, а срезы заживают медленнее.

Повреждённую ветвь нужно срезать до здоровой древесины, при этом важно не оставлять длинный пенёк. Толстые ветви необходимо сначала подпилить снизу, а затем сверху — это снижает риск отрыва коры. Для тонких ветвей подойдёт секатор, для более крупных — садовая пила. Инструмент должен быть острым и чистым, а если у дерева есть признаки заболевания, режущую часть после работы следует продезинфицировать.

При этом сильно прореживать здоровую крону осенью без необходимости не стоит: формирующую обрезку лучше проводить в подходящие для конкретной культуры сроки.

После уборки растительных остатков можно переходить к профилактической обработке. С коры нужно удалить отслоившиеся участки, под которыми могут зимовать вредители. Саму обработку лучше проводить после листопада. Для профилактики заболеваний следует применять фунгициды, против вредителей — инсектициды. Конкретный препарат необходимо выбирать с учётом культуры, состояния дерева и выявленной проблемы.

Важно строго соблюдать инструкцию производителя и не увеличивать концентрацию препарата в попытке усилить его действие: это может привести к повреждению коры и почек. Если в течение сезона на дереве наблюдались признаки парши, монилиоза, коккомикоза или других заболеваний, обработку лучше сочетать с тщательной уборкой опавших листьев и плодов.

После плодоношения дереву может потребоваться и подкормка, особенно если почва истощена или растению не хватает питательных веществ. Осенью можно использовать фосфорные и калийные удобрения. Азотные удобрения в конце лета и осенью вносить не следует: они стимулируют рост молодых побегов, которые могут не успеть вызреть до холодов и пострадать зимой.

«При этом дополнительная подкормка нужна не всегда. Если почва регулярно удобряется, а дерево хорошо развивается, вносить удобрения не требуется — лучше ориентироваться на состояние растения», — заключила Чихринова.

Ранее дачникам рассказали, какие работы нужно провести в саду и огороде в сентябре. В начале осени предстоит завершить уборку урожая, подготовить грядки к холодам, высадить луковичные и озимый чеснок, а также заняться обрезкой и пересадкой растений.