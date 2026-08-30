Дачники Петербурга и Ленобласти похвастались богатым урожаем и цветущими садами

Садоводы Санкт-Петербурга и Ленинградской области подвели итоги летнего сезона, показав необычные урожаи и декоративные сады. На участках они выращивали как привычные овощи, так и экзотические культуры,

Одно из главных достижений — огромные тыквы. В прошлые сезоны в Ленобласти уже удавалось вырастить плод весом 450 килограммов и морковь длиной полтора метра, этим летом на участках вновь созревает овощи внушительных размеров, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Другие дачники делают ставку не на рекорды, а на красоту: отдельные участки превращаются в цветущие сады с десятками видов растений. При этом всё чаще огород воспринимается не как способ обеспечить себя продуктами, а как хобби, отдых и возможность переключиться от повседневных забот.

Кстати, в сентябре дачникам предстоит продолжить уборку урожая и подготовку участка к зиме. В первый месяц осени также наступает время посадки озимого чеснока и луковичных, посева сидератов и обрезки кустарников.