7 маленьких летних дел, которые ещё можно успеть сделать до сентября

Лето утекает быстрее, чем успеваешь заметить, а список несбывшихся летних планов почему-то совсем не становится короче. Вроде и купаться хотели почаще, и на дачу выбраться, а на календаре уже почти сентябрь. Хорошая новость: паниковать рано. До настоящей осени остаётся всего несколько тёплых дней, и за это время вполне реально закрыть сезон красиво, без суеты и сожалений. Life.ru собрал семь маленьких дел, которые займут от силы пару вечеров, а приятных воспоминаний принесут на весь год вперёд.

Искупаться напоследок в открытой воде

Искупаться напоследок в открытой воде до конца августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Вода в реках и озёрах в конце августа ещё держит летнее тепло, а вот дальше счёт пойдёт на дни: с приходом сентября утренники становятся холоднее, и купальный сезон закрывается почти незаметно для всех, кто откладывал заплыв «на потом». Если рядом есть пляж, речка или пруд, стоит выбрать один тёплый вечер и всё же окунуться напоследок. Даже пятиминутное купание оставляет то самое чувство законченного лета, которого потом будет не хватать зимой.

Съездить к необычному озеру рядом с домом

Совсем не обязательно лететь за границу ради ярких пейзажей — прямо в России хватает водоёмов, которые выглядят так, будто их придумал художник для фантастического фильма. Розовая вода, соляные берега и цветущие лотосы посреди степи существуют на самом деле, и добраться до них можно за один день. Мы уже собрали подборку российских озёр, которые выглядят как декорации к фантастике, так что маршрут на выходные можно выбрать буквально за пять минут.

Устроить вечерний пикник на свежем воздухе

Устроить вечерний пикник на свежем воздухе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bbernard

Пока комары окончательно не вошли в силу, а вечера ещё позволяют сидеть на улице без куртки, стоит выбраться на пикник с друзьями или семьёй. Плед, лёгкий ужин и разговоры под открытым небом работают лучше любого способа продлить летнее настроение. Не нужен ни особый повод, ни идеальная погода — достаточно одного свободного вечера и желания провести его не перед экраном, а на воздухе, слушая, как постепенно стихает дневная жара.

Навести порядок на даче перед началом осени

Конец августа — время, когда огород и участок особенно нуждаются во внимании: собран урожай, а значит, самое время прибраться до дождей и первых холодов. Кстати, 28 августа православные отмечают Успение, и многие ошибочно считают, что в этот день лучше не браться за домашние дела. На деле работать по хозяйству и заниматься уборкой в праздник вполне допустимо, так что откладывать дачные хлопоты на потом совершенно не обязательно.

Сходить в лес за орехами и грибами

Сходить в лес за орехами и грибами.Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Конец августа — самое время для тихой охоты: грибники активно выходят в лес, а в народе как раз в эти дни принято собирать спелые орехи. 29 августа отмечают Ореховый Спас, и с этим праздником связано немало примет и запретов, часть из которых на деле оказываются обычными суевериями. Разобраться, что действительно нельзя делать 29 августа, а что можно смело игнорировать, стоит заранее — тогда прогулка по лесу пройдёт спокойно и без лишних тревог.

Погулять вечером и застать один из последних летних закатов

Летние закаты тянутся долго и окрашивают небо в тёплые оттенки, каких уже не будет через месяц. Стоит выбрать вечер без спешки, пройтись по знакомому маршруту и просто понаблюдать, как солнце садится за горизонт. Такая простая прогулка почти ничего не стоит, зато оставляет ощущение, будто лето прожито не зря. Заодно это хороший повод отложить телефон и провести хотя бы полчаса без лишнего информационного шума вокруг.

Провести ревизию гардероба

Обновить летний гардероб. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kittyfly

Пока последние тёплые дни ещё позволяют носить лёгкие вещи, стоит перебрать летний гардероб: что-то донашивается в последний раз, что-то смело отправляется в шкаф до следующего сезона, а что-то давно пора отдать или выбросить. Такая маленькая уборка занимает от силы час, зато встречать осень получится без хаоса на полках. К тому же освободившееся место в шкафу очень скоро понадобится под свитера и куртки.

Семь маленьких дел — не так уж много для того, чтобы попрощаться с летом без сожалений и лишней грусти. Не нужно успевать всё и сразу: достаточно выбрать пару пунктов, которые откликаются именно вам, и распределить их на оставшиеся тёплые дни. А когда за окном всё-таки зарядят дожди и вечера станут короче, помочь мягко войти в новый сезон способен даже хороший сериал. Life.ru уже разобрался, какие истории лучше смотреть в конце лета, чтобы осень не застала врасплох и не испортила настроение.