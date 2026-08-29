От Кисловодска до Байкала: 7 курортов России, которые лечат лучше санаториев

29 августа в Ессентуках отмечают День города, и это отличный повод вспомнить, что далеко не всем в отпуске нужен именно пляж. Кто-то мечтает не столько загореть, сколько выдохнуть и подлечить нервы, суставы или желудок. У России огромный запас минеральных источников, лечебных грязей и горного воздуха на любой вкус. Мы собрали семь направлений, куда стоит поехать, если организм просит не солнца, а заботы, и рассказываем, чем именно там лечат и чем один курорт отличается от другого.

Ессентуки: желудок, печень и обмен веществ

Ессентуки лечат желудок, печень и обмен веществ минеральной водой. Фото © ТАСС / Данил Киселев

Ессентуки известны благодаря солёно-щелочной минеральной воде: её пьют, вдыхают через ингаляции и используют для ухода за волосами. Дополняют лечение сероводородные и грязевые ванны из иловой грязи озера Тамбукан. Санатории делятся на три категории: современные комплексы, отреставрированные советские здравницы и бюджетные варианты. Едут сюда с желудком, печенью, подагрой, а с маленькими детьми лучше не собираться, так как многие санатории их не принимают.

Кисловодск: сердце, нервы и знаменитый нарзан

Кисловодск известен нарзаном и лечебными терренкурами для сердца.Фото © ТАСС / Елена Афонина/

Треть всех здравниц Кавминвод сосредоточена именно в Кисловодске. Курорт лечит фирменным нарзаном — минеральной водой с магнием, натрием и калием, а ещё терренкурами: маршрутами для прогулок с рассчитанной высотой подъёма. Придумали этот метод оздоровления впервые именно тут, ещё в конце девятнадцатого века. Летом весь город стягивается в Долину роз, часть которой пронизана лечебными тропами, так что сердечникам есть где дозировать нагрузку.

Пятигорск: суставы, кожа и детская реабилитация

Пятигорск: сероводородные ванны и детская реабилитация у Машука. Фото © ТАСС / Данил Киселев

Город у подножия Машука может похвастаться сорока минеральными источниками и климатом, который сложился ещё при Николае I. Тут применяют сероводородные и радоновые ванны, а также грязь Тамбуканского озера. Санатории широкопрофильные и предлагают магнитно-лазерную терапию. Пятигорск подходит не только пожилым — тут есть детские программы. И если синоптики подарят классическое бабье лето в сентябре, поездка сюда окажется вдвойне приятной.

Железноводск: дыхание, сосуды и редкие процедуры

Железноводск лечит железистой водой дыхание и сосуды. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Главная особенность курорта — сульфатные и кальциево-натриевые воды с высоким содержанием железа. Здесь тоже используют иловую грязь Тамбукана, но методик заметно больше: спелеотерапия в соляных пещерах, иглорефлексотерапия, радонотерапия и водолечение. Едут с проблемами дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем, а ещё с болезнями позвоночника. Курортный парк тут компактный, время легко провести среди старинных беседок и бюветов.

Саки: крымские грязи и суставы, которые скажут спасибо

Крымский курорт Саки: грязи для суставов и позвоночника. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Крымский курорт Саки славится сульфидной иловой грязью солёного озера — ею лечат кости, суставы и позвоночник. Процедуры назначают даже при тяжёлых нарушениях подвижности, поэтому Саки стали местом реабилитации после серьёзных травм. Кроме грязелечения тут работают рапные ванны, а мягкий климат добавляет климатотерапию. Кстати, некоторые озёра страны выглядят так, будто их придумали для фильма о другой планете, и Саки не исключение!

Белокуриха: горы Алтая и радоновые источники

Белокуриха: радоновые источники и горный воздух Алтая. Фото © ТАСС / Тырышкин Александр

Белокуриха расположена в предгорьях Алтая и славится редкими азотно-кремнистыми радоновыми водами. Чистейший воздух и мягкий микроклимат подходят людям с заболеваниями органов дыхания и нервной системы. Санатории здесь совмещают лечение с активным отдыхом: горнолыжные склоны рядом, поэтому зимой сюда едут ещё и покататься. А для тех, кто не хочет оставлять питомца дома, на Алтае уже работает первый в стране санаторий с pet-friendly сертификацией.

Аршан на Байкале: минеральные воды в тени Саян

Аршан на Байкале: минеральные воды у подножия Саянских гор. Фото © ТАСС / Саяпин Владимир

Курортный посёлок Аршан в Бурятии стоит у подножия Тункинских гольцов и славится минеральной водой, которая похожа на кисловодский нарзан. Источники применяют для лечения пищеварительной, нервной и сердечно-сосудистой систем, а горный воздух Саян работает как естественная климатотерапия. Рядом находится Байкал с термальными источниками в Горячинске и на мысе Котельниковский, где вода прогревается до восьмидесяти градусов, — почти природная сауна.

Семь этих направлений доказывают: лечебный отдых в России — не скучные капельницы и не обязательно долгие двадцать один день по путёвке. Можно взять формат «всё включено», а можно снять жильё рядом с санаторием и ходить только на процедуры — выйдет дешевле. Стоит заранее получить санаторно-курортную карту у терапевта. Кавказские Минеральные Воды стали популярным направлением осени: по данным опроса, курорты региона выбрали для отдыха осенью больше россиян, чем любое другое направление.