42 страны ждут: куда россияне смогут улететь этой осенью без пересадок

Этой осенью россияне смогут улететь прямыми рейсами в 42 страны. Сезонное расписание изучило РИА «Новости».

Возобновляются некоторые рейсы, которые временно приостанавливали. Например, с середины сентября снова начнёт летать Москва — Кувейт (авиакомпания Jazeera Airways). С 1 октября пакистанская Fly Jinnah запускает ежедневные рейсы Москва — Исламабад. Алжирская Air Algerie со 2 октября будет летать в Москву три раза в неделю. С 4 октября Myanmar International Airways открывает рейсы по маршруту Новосибирск — Мандалай — Янгон. А в ноябре Azur Air начнёт летать в Шри-Ланку (Хамбантоту) из восьми российских городов.

Больше всего маршрутов — в страны Западной Азии: Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию.

Доступны прямые рейсы и во все пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В Южной Азии можно улететь в Афганистан, Индию, Иран, на Мальдивы, в Пакистан и Шри-Ланку. В Юго-Восточной Азии — во Вьетнам, Индонезию, Мьянму и Таиланд. В Восточной Азии — в Китай, Северную Корею и Монголию.

Также в этом сезоне открыто семь африканских направлений: Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы. А вот в Европе прямые рейсы из России остались только в Сербию и Белоруссию.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступают в силу новые правила для пассажиров с детьми и маломобильных людей. Старые нормы действовали ещё с 1970–80-х годов и уже не соответствуют нынешним условиям. Теперь авиакомпаниям запрещено рассаживать детей отдельно от сопровождающих взрослых. Кроме того, в аэропортах улучшат условия в детских уголках и комнатах матери и ребёнка.