Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 18:28

Никитин: С сентября изменятся правила перелётов с детьми и для маломобильных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MemoryMan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MemoryMan

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила авиаперевозок для семей с детьми и маломобильных пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью «Комсомольской правде».

Изменения, по его словам, вызваны несоответствием прежних норм современным реалиям — они разрабатывались ещё в 1970–1980-х годах. Теперь авиакомпаниям запрещено сажать детей отдельно от сопровождающих взрослых. Также планируется повысить качество услуг в детских уголках и комнатах матери и ребёнка в аэропортах.

Кроме того, маломобильные пассажиры получат право бесплатного выбора мест при бронировании билетов. Им также разрешат бесплатно провозить протезы и специализированные средства ухода. Приказ Росавиации вступает в силу с начала осени.

В Росавиации заявили о нехватке коммерческих пилотов в России
В Росавиации заявили о нехватке коммерческих пилотов в России

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России с 1 сентября 2026 года вводит новые стандарты обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями в аэропортах и на самолётах. Ключевые нововведения включают бесплатное бронирование мест с учётом потребностей, гарантированное размещение сопровождающего без доплаты, бесплатный провоз протезов и полное сопровождение от входа до выхода.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Андрей Никитин
  • Минтранс РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar