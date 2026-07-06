В Росавиации заявили о нехватке коммерческих пилотов в России

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о нехватке коммерческих пилотов в стране, особенно в сегменте лёгкой и сверхлёгкой авиации. Он указал, что в этом направлении предстоит проделать большой объём работы.

«Наверное, проблемы есть в коммерческих пилотах для легкой и сверхлёгкой авиации», — сказал Ядров, выступая на форуме «Иннопром».

Ядров также добавил, что в России необходимо наращивать число авиационных учебных центров, способных готовить таких специалистов. Этот шаг в ведомстве считают важным и уже движутся в этом направлении.

Ранее на совещании по развитию авиации в Жуковском Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки гражданской авиации из-за роста спроса на перевозки. Он отметил, что высокий спрос наблюдается как на внутренних, так и на международных маршрутах.