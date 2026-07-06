Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 12:06

В Росавиации заявили о нехватке коммерческих пилотов в России

Пилоты в кабине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Пилоты в кабине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о нехватке коммерческих пилотов в стране, особенно в сегменте лёгкой и сверхлёгкой авиации. Он указал, что в этом направлении предстоит проделать большой объём работы.

«Наверное, проблемы есть в коммерческих пилотах для легкой и сверхлёгкой авиации», — сказал Ядров, выступая на форуме «Иннопром».

Ядров также добавил, что в России необходимо наращивать число авиационных учебных центров, способных готовить таких специалистов. Этот шаг в ведомстве считают важным и уже движутся в этом направлении.

Стало известно, сколько получают лётчики-испытатели на пенсии в РФ
Стало известно, сколько получают лётчики-испытатели на пенсии в РФ

Ранее на совещании по развитию авиации в Жуковском Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки гражданской авиации из-за роста спроса на перевозки. Он отметил, что высокий спрос наблюдается как на внутренних, так и на международных маршрутах.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar