Путин поручил подумать над усилением поддержки гражданской авиации из-за спроса

Президент Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки гражданской авиации на фоне стремительного роста спроса на авиаперевозки. Об этом он заявил на совещании по развитию отрасли в Жуковском.

«С учётом текущих реалий нужно подумать о дальнейших шагах по развитию гражданской авиации. Сегодня спрос на перелёты, на перевозки авиационным транспортом со стороны и населения, и участников экономической деятельности растёт — причём как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос», — указал Путин.

Глава государства подчеркнул, что сегодня перелёты востребованы как у населения, так и у бизнеса — причём на внутренних и международных маршрутах. По его словам, задача государства, авиакомпаний и авиапрома — создать условия для наращивания объёма пассажирских перевозок, повышения безопасности и комфортности полётов. Грузовые направления также не должны оставаться без внимания.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия под санкционным давлением полностью импортозаместила авиатехнику. Он подчеркнул, что отечественные разработки догнали и по ряду компонентов превзошли западные аналоги, особенно в областях, где российская техника оказалась лучше. Путин отметил, что это стало возможным благодаря санкционному давлению.