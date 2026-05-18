Стало известно, сколько получают лётчики-испытатели на пенсии в РФ

Средняя пенсия российских лётчиков-испытателей по состоянию на 1 апреля 2026 года составила более 174 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные системы Социального фонда России, пишет РИА «Новости».

Согласно статистике, средний размер выплат этой категории граждан достиг 174 187,85 рубля. При этом численность лётчиков-испытателей, получающих пенсию, составляет около одной тысячи человек. Как уточняется, работающие пенсионеры из числа лётчиков-испытателей получают в среднем 154 781 руб., тогда как неработающие — 181 152 руб.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что максимальный размер пенсии российских учителей в 2026 году может приблизиться к 49 тысячам рублей. По его словам, итоговая сумма зависит от стажа, региона работы и уровня заработной платы. Наиболее высокие выплаты смогут получать педагоги, которые долго работали на повышенной нагрузке и в северных регионах страны.