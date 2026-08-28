После отмены виз турпоток из Китая в РФ вырос на 44%

Китайский турпоток в Россию заметно прибавил после отмены виз. За январь–март 2026 года страну посетили 154,2 тыс. граждан КНР — это на 44% больше показателя за первые три месяца прошлого года. Такие данные привёл посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в беседе с газетой «Известия».

Рост поездок пришёлся на период, когда российско-китайские туристические связи получили дополнительный импульс благодаря безвизовому режиму. По итогам 2025 года общее число взаимных туристических поездок между двумя странами превысило 3 млн. При этом интерес оказался двусторонним. В первой половине 2026 года Россия вошла в число главных источников въездного туризма для Китая, заняв второе место по количеству прибывших путешественников.

Дальнейшее увеличение турпотока теперь связывают не только с правилами въезда. Москва и Пекин намерены убрать бытовые сложности, которые возникают уже во время поездки. Речь идёт о пограничном контроле, таможенных процедурах, транспортной доступности и ориентировании на месте.

Для российских городов, недавно получивших прямое авиасообщение с Китаем, особенно актуальным становится развитие туристической инфраструктуры. Одновременно расширяется многоязычная навигация: российские аэропорты и популярные места отдыха всё чаще используют указатели на китайском, а в КНР появляются русскоязычные информационные сервисы. Следующим направлением сотрудничества должны стать платежи и связь. Стороны обсуждают интеграцию мобильных платёжных систем и оптимизацию тарифов на коммуникационные услуги.

Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил, что безвизовый режим между Россией и материковым Китаем может быть введён в любой момент без серьёзных препятствий. Эксперт полагает, что Москва старается привлечь китайских туристов, и Пекин не против упрощения визового режима для россиян. Однако полностью заменить западных путешественников Китаю не под силу. Китайский турист тратит меньше денег и приезжает через посреднические компании, а угроза беспилотных атак сдерживает поток.