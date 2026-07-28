«Хоть завтра»: В России оценили перспективу введения постоянного безвиза с Китаем

Безвизовый режим между Россией и материковым Китаем может быть введён в любой момент без серьёзных препятствий, заявил «Ридусу» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. Сейчас этот вопрос прорабатывают дипломаты обеих стран.

По мнению эксперта, Москва заинтересована в притоке китайских туристов, а Пекин не видит препятствий для упрощения поездок россиян. Однако полностью компенсировать потерю западных путешественников Китай не сможет — нынешний турист из КНР тратит меньше и приезжает через местные фирмы, а фактор беспилотной опасности сдерживает поток. Временный безвиз для россиян в Китае продлён до 2027 года.

А ранее Life.ru писал, что Черногория до 31 октября продлила безвиз для россиян и белорусов. Соответствующие поправки к положению о визовом режиме утверждены кабмином республики и опубликованы пресс-службой.